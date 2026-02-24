Complexe résidentiel Royal Sun Residence

Résidence Royal Sun — Terminé Seaside Living 🌊☀️
La résidence Royal Sun est un complexe résidentiel entièrement achevé situé dans la région de Long Beach, à Iskele, dans le nord de Chypre.
La célèbre plage de sable est à seulement 5 minutes à pied 🏖
Il s'agit d'une communauté vivante et établie avec des terrains paysagés et une atmosphère de resort toute l'année.
---
📍 Installations complexes
🏊 Piscines extérieures
👶 Piscines pour enfants
🛒 Supermarché sur place
🍽 Restaurant
🏋️ Deux gymnases
🥋 Salle des arts martiaux
🎾 Terrain de tennis
🏀 Cour de basketball
🏐 Cour de volleyball
🛡 Entrée fermée et sécurisée
Royal Sun Residence offre un style de vie à portée de main — vivre, se détendre et rester actif sans quitter le complexe 🌿
---
🌴 Lieu
Long Beach est l'une des régions côtières les plus populaires de Chypre-Nord.
Plages de sable doré, promenade, pistes cyclables, cafés et restaurants sont tous à proximité.
Idéal pour:
✔ Résidence permanente
✔ Maison de vacances
✔ Investissements locatifs 📈
La résidence Royal Sun combine confort, sécurité et accès à la plage à distance de marche — un choix solide pour la vie en Méditerranée 🌊✨