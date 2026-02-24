Complexe résidentiel Royal Sun Residence

  1. Realting.com
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$113,356
27
Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Résidence Royal Sun — Terminé Seaside Living 🌊☀️

La résidence Royal Sun est un complexe résidentiel entièrement achevé situé dans la région de Long Beach, à Iskele, dans le nord de Chypre.

La célèbre plage de sable est à seulement 5 minutes à pied 🏖

Il s'agit d'une communauté vivante et établie avec des terrains paysagés et une atmosphère de resort toute l'année.

---

📍 Installations complexes

🏊 Piscines extérieures
👶 Piscines pour enfants
🛒 Supermarché sur place
🍽 Restaurant
🏋️ Deux gymnases
🥋 Salle des arts martiaux
🎾 Terrain de tennis
🏀 Cour de basketball
🏐 Cour de volleyball
🛡 Entrée fermée et sécurisée

Royal Sun Residence offre un style de vie à portée de main — vivre, se détendre et rester actif sans quitter le complexe 🌿

---

🌴 Lieu

Long Beach est l'une des régions côtières les plus populaires de Chypre-Nord.

Plages de sable doré, promenade, pistes cyclables, cafés et restaurants sont tous à proximité.

Idéal pour:
✔ Résidence permanente
✔ Maison de vacances
✔ Investissements locatifs 📈

La résidence Royal Sun combine confort, sécurité et accès à la plage à distance de marche — un choix solide pour la vie en Méditerranée 🌊✨

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 65.0
Prix ​​par m², USD 1,744
Prix ​​de l'appartement, USD 113,356

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

