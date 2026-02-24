Complexe résidentiel Royal Sun Residence

Résidence Royal Sun — Terminé Seaside Living 🌊☀️

La résidence Royal Sun est un complexe résidentiel entièrement achevé situé dans la région de Long Beach, à Iskele, dans le nord de Chypre.

La célèbre plage de sable est à seulement 5 minutes à pied 🏖

Il s'agit d'une communauté vivante et établie avec des terrains paysagés et une atmosphère de resort toute l'année.

---

📍 Installations complexes

🏊 Piscines extérieures

👶 Piscines pour enfants

🛒 Supermarché sur place

🍽 Restaurant

🏋️ Deux gymnases

🥋 Salle des arts martiaux

🎾 Terrain de tennis

🏀 Cour de basketball

🏐 Cour de volleyball

🛡 Entrée fermée et sécurisée

Royal Sun Residence offre un style de vie à portée de main — vivre, se détendre et rester actif sans quitter le complexe 🌿

---

🌴 Lieu

Long Beach est l'une des régions côtières les plus populaires de Chypre-Nord.

Plages de sable doré, promenade, pistes cyclables, cafés et restaurants sont tous à proximité.

Idéal pour:

✔ Résidence permanente

✔ Maison de vacances

✔ Investissements locatifs 📈

La résidence Royal Sun combine confort, sécurité et accès à la plage à distance de marche — un choix solide pour la vie en Méditerranée 🌊✨