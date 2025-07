Complexe résidentiel ESENTEPE LUX VILLAS

Villas confortables sur la côte

Le nouveau projet unique de NorthernLAND est un charmant complexe de 7 villas, qui sont situées à seulement 60 mètres de la côte. Chaque villa offre une vue magnifique sur la mer, tous les objets se distinguent par une architecture exceptionnelle. Cette option fera appel à tous ceux qui choisissent le meilleur pour eux-mêmes et aiment donner la préférence aux solutions les plus inhabituelles. L'emplacement du complexe était la zone pittoresque d'Esentepe, qui est célèbre pour des attractions naturelles incroyables et de belles plages. Dans cette région il y a des forêts de pins vierges, parmi les beautés naturelles, des centres de golf de classe mondiale ont été ouverts. Plages avec une beauté naturelle immaculée et des équipements modernes sont également dignes de la plus haute louange. Très proche de la zone tranquille et pittoresque sont des zones de loisirs populaires avec des restaurants, bars et casinos modernes.

Lors de la création d'un nouveau complexe, nous avons fait attention à toutes les petites choses afin que vous puissiez profiter non seulement du confort moderne, mais aussi de l'environnement coloré de la région. Les aspects suivants de confort et d'admiration vous attendent: 1. Entièrement équipé pour vivre à la maison avec des meubles intégrés et des équipements modernes; 2. une zone attenante paysagée avec une piscine et des terrasses; 3. à quelques pas de la plage luxueuse; 4. haute performance environnementale; 5. proximité des sentiers de randonnée populaires et des centres sportifs; 6. disponibilité d'une infrastructure moderne complète. Vous voulez acheter une villa à Chypre-Nord, mais n'ont pas encore décidé d'une option spécifique? Vous apprécierez certainement le petit complexe! Villas de luxe sont entièrement préparées pour l'occupation, dès le premier jour, vous pouvez profiter du confort de la vie moderne et commencer à explorer la zone pittoresque d'Esentepe.

La charmante région d'Esentepe est un endroit idéal pour vivre pour ceux qui aiment passer du temps dans un environnement relativement isolé, mais en même temps veulent avoir un accès libre à tous les avantages de la vie moderne. La ville est caractérisée par la tranquillité et la situation mesurée, et sa marque est devenue incroyable beauté naturelle. Il y a de magnifiques forêts de pins, ainsi que de belles plages, dont Chypre-Nord est fière. Les paysages naturels de cette région sont uniques, permettant de créer les meilleurs centres de golf du pays. Beaucoup d'entre eux sont connus bien au-delà de Chypre-Nord et sont classés selon les normes mondiales. La côte est formée de larges plages de sable, que les résidents du complexe d'élite peuvent atteindre en quelques secondes. C'est ici que se trouve la belle plage d'Algadi, connue sous le nom de plage de Turtle. Après le coucher du soleil, il est fermé aux visiteurs et gardé, ces endroits sont choisis pour nicher les tortues marines. Des sites historiques uniques ont également été préservés à Esentepe. Ici vous pouvez voir les vieilles maisons souterraines que les habitants ont construites à l'époque byzantine. Dans les environs de la ville est l'église d'Antiphonidis, construite au 12ème siècle.