Complexe résidentiel Kaya Residences

Agios Theodoros, Chypre du Nord
$113,078
12
ID: 33368
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Village
    Agios Theodoros

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

À propos du complexe

Résidences Kaya — Soleil, mer et luxe Vivre au cœur de Bafra ☀️🌊✨

Laissez le soleil et l'azur de la mer Méditerranée faire partie de votre vie quotidienne à Bafra, l'une des zones de villégiature les plus prestigieuses de Chypre-Nord.

Kaya Residences est situé à seulement 5 minutes en voiture de l'une des plus belles plages de l'île, avec un sable blanc pur et des eaux turquoise infinies.

Ici, la vie se sent comme des vacances toute l'année 🌴

---

🏗 À propos du projet

• Surface totale : 12 000 m2
• 6 blocs résidentiels individuels
• 5 minutes en voiture pour la plage

Le projet est conçu comme une évasion pacifique du chaos urbain, combinant l'architecture contemporaine et la vie inspirée de la nature.

---

🏠 Types d'appartement

Les unités vont de 35 à 109 m2 :

• Studio (1+0)
• 1+1 appartements
• 2+1 appartements

Des intérieurs spacieux et des balcons créent des espaces de vie lumineux et spacieux.
De grandes fenêtres panoramiques invitent la lumière naturelle et la brise fraîche de la mer dans votre maison.

---

🌴 Infrastructure et style de vie

Kaya Residences présente un nouveau concept résidentiel de luxe :

🏊 Piscine de 400 m2 (pour adultes et enfants)
🌿 Zones de loisirs paysagées
🚶 Pistes pédestres et cyclables
🎠 Aires de jeux pour enfants

🎾 Terrain de tennis
⚽ Champ de mini-football
🏀 Cour de basketball
🏐 Cour de volleyball

🏋️ Centre de remise en forme
Sauna
💨 Salle à vapeur
☕ Café salon
🥤 Barre de vitamines

Tout est conçu pour vous aider à profiter du plein air de qualité avec la famille et les voisins.

---

🏨 Gestion et services Premium

Le complexe est géré sous l'assurance de Kaya Artemis Resort & Casino, à condition:

✨ Gestion professionnelle
✨ Services de ménage facultatifs
✨ Accès à des équipements sociaux de qualité
✨ Privilèges de villégiature cinq étoiles

Kaya Artemis Resort & Casino est à seulement 5 minutes.

---

📍 Localisation et valeur d'investissement

Situé au cœur de Bafra, l'une des zones de villégiature à croissance la plus rapide de Chypre-Nord:

• à 5 minutes de la plage
• 5 minutes pour les hôtels de luxe
• 5 minutes pour les hôpitaux, les écoles et les marchés

Kaya Residences offre un fort potentiel d'investissement grâce à son emplacement stratégique et au développement rapide de la région 📈🌊

Kaya Residences est plus qu'une maison — c'est un style de vie de soleil, de mer, de confort et d'investissement intelligent toute l'année ☀️✨

Agios Theodoros, Chypre du Nord

Realting.com
Aller