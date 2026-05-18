Kazafani, Chypre du Nord

Les principaux avantages de Villa Bella:Excellent emplacement: La villa est située à seulement 1500 mètres de la mer, ce qui en fait un endroit idéal pour les amateurs de plage et de vie active. Bellapais est un village calme et pittoresque, mais il est à proximité de la ville animée de Kyre…