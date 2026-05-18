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Maisons neuves en Chypre du Nord

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Kyrenia
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Kyrenia
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Iskele District
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Iskele Belediyesi
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Villa Pearl Village
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Villa Pearl Village
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$157,416
Options de finition Аvec finition
Spécifications Silver PearlsSalle d'entréeSalonCuisine équipée de luxeSalle à mangerCas d'escalier1 chambre au rez-de-chaussée1 Wc/Salle de bain au rez-de-chaussée2 chambres au premier étage1 Wc/Salle de bain au premier étageArmoires encastrées aux chambresSalle de bain, wc et salle de bain …
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Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
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Villa Bella
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$1,93M
Options de finition Аvec finition
Les principaux avantages de Villa Bella:Excellent emplacement: La villa est située à seulement 1500 mètres de la mer, ce qui en fait un endroit idéal pour les amateurs de plage et de vie active. Bellapais est un village calme et pittoresque, mais il est à proximité de la ville animée de Kyre…
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Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
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Villa DREAM HOMES 4 YOU
Limnia, Chypre du Nord
depuis
$404,940
L'année de construction 2025
A propos du projetUne maison de rêve unique 4 Vous bungalow complexe, où le luxe et le confort sont combinés avec un style de vie moderne. Ce projet s'inspire de l'idée de créer l'espace parfait pour vivre et se détendre dans le quartier d'Yenibogazici, vous offrant non seulement une maison,…
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John TaylorJohn Taylor
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
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Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$784,679
Options de finition Аvec finition
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Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
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Villa Bogaz Vista
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$538,945
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
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Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
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Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$549,129
M. Karaoglanolu Villas est une offre exclusive pour ceux qui rêvent d'un hébergement moderne sur la belle île de Chypre. Ce complexe unique se compose de seulement 6 villas clé en main, offrant un haut niveau de confort et d'accessibilité à toutes les commodités nécessaires. Situé dans un qu…
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Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
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Villa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$523,074
Nombre d'étages 2
PLAN DE PAIEMENTPAIEMENT DE 60%40 % DES INSTALLEMENTS GRATUITS INTERNES EN 48 MOIS
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Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
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Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$404,643
Options de finition Аvec finition
Un certificat de propriété distinct (titre) est prêt.Il n'existe aucune restriction à l'achat et à l'enregistrement de 100% de propriété pour les étrangers, contrairement à tous les complexes voisins sur cette côte.C'est une occasion rare d'acheter une maison entièrement finie par la mer ave…
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Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
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Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$594,467
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Lotissement de 20 villas en bord de mer ! Villas individuelles 4+1 avec piscine privée. Le complexe est situé à seulement 50 mètres de la mer et de la nouvelle plage municipale dans le quartier de Karşıyaka (le MEILLEUR quartier pour INVESTIR actuellement !) Chaque villa se compose de 4…
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North Symbol
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Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
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Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$136,150
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 53–75 m²
2 objets immobiliers 2
Four Vision development was established in 2017 by 4 family companies operating in the Turkish Republic of Northern Cyprus for more than 30 years in the construction sector The aim of starting the road is to produce more distinguished housing projects on the island of Cyprus by combining 4 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
148,585
Apartment 2 chambres
75.0
233,205
Développeur
Recaioğlu Group
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Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
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Village de chalets Akol Marine - 24 villy u morya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$215,359
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Akol Marine - 24 villas au bord de la merLieu: Yeni Erenkoy45 minutes avant Iskele60 minutes pour Famagusta60 minutes pour l'aéroport d'Ercan80 minutes pour KyreniaA propos du projetAkol Marine est une collection de 24 villas jumelles exclusives avec vue panoramique sur la mer. Le projet est…
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GP real estate
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Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
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Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$449,857
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Bienvenue à Sea & Hills Villas, un développement immobilier exclusif niché au cœur d'Esentepe, offrant un luxe et une sérénité inégalés. Situé à une courte distance d'un éventail de commodités, notamment des restaurants, des magasins, des pharmacies, le village d'Esentepe et des plages à cou…
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Lux home cyprus
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Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
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Villa 5 komnat v sovremennom stile s panoramnymi vidami
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$968,349
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa exclusive de style moderne avec vues panoramiquesCette villa unique allie élégance architecturale, matériaux haut de gamme et détails réfléchis, créant l'espace de vie parfait.Espace et éléganceSurface totale de la villa - 200 m2Grand terrain de 500 m2 avec aménagement paysager et syst…
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GP real estate
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Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
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Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$1,53M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 250–381 m²
2 objets immobiliers 2
Natulux est un complexe résidentiel haut de gamme à Küçük Erenköy, en Turquie, qui met l'accent sur l'intégration avec la beauté naturelle environnante. Caractéristiques principales : Emplacement privilégié : emplacement à flanc de falaise avec une vue imprenable à 270 degrés sur la mer. …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
250.0
273,235
Villa
381.0
1,65M
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Right way Group
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Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
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Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$269,874
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Alpino Island – villas exclusives avec vue panoramique sur la mer et la montagneLieu: Lapta400 mètres de la merVue panoramique sur la mer et les montagnesAccès direct à la promenade avec une longueur de 5 km10 km vers KyreniaA propos du projetAlpino est un complexe résidentiel unique situé d…
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GP real estate
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Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
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Village de chalets BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 78 m²
1 objet immobilier 1
Impressionnant complexe avec vue sur la mer Méditerranée - BahamasLe complexe est situé près de la ville de Kyrenia et la célèbre plage d'Alagadi. Des restaurants, des magasins et toutes les infrastructures nécessaires sont également situés à proximité.À proximité se trouve le GOLF-KLUB inte…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
1,072
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Риэлтор без границ
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Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
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Village de chalets CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$201,821
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 45–115 m²
4 objets immobiliers 4
Caractéristiques techniques:• STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS• Cuisine et salon• Toilettes de luxe – carrelage et céramique dans la salle de bains• Cuisine de luxe équipée• Armoire intégrée• Balcon• Fenêtres double vitrage• Façade composite et vitréeBateau• Système central d'approvisionnement en eau…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0 – 115.0
105,009 – 253,194
Agence
Риэлтор без границ
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Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
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Villa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$573,783
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 1
Surface 390 m²
1 objet immobilier 1
A vendre Villa 3 pièces 390m2 avec piscine privée à 400m de la mer !🌊 Une occasion unique de devenir le propriétaire d'une luxueuse villa de 3 pièces avec une piscine privée à seulement 400 mètres de la mer!A propos du projet🏡 THE ONE est un complexe exclusif de 19 résidences situées dans la…
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Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
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Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$686,127
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe 4+1 avec piscine, hammam et sauna à ChatalkaNous vous proposons une villa de luxe dans le style classicisme de 250 m2 avec une vue panoramique sur la mer Méditerranée. Cette maison est créée pour ceux qui apprécient le confort, le prestige et l'intimité.Principales caractéristi…
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GP real estate
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Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Villa A cozy dream home in Boaz
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$440,424
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Votre maison de rêve confortable en Boise pittoresque! Nous présentons un projet unique de trois villas privées dans l'une des régions les plus pittoresques de la Chypre du Nord. Ce projet combine la portée, le confort et le lieu étonnant. - La zone totale du site - 330 m2. Invités. . Rég…
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Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
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Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$274,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 1
Complexe résidentiel exclusif avec villas et bungalows au prix d'un appartement (à Esentepe)À propos du projet:Le complexe se compose de 20 villas et bungalows uniques situés sur une colline naturelle, qui offre une vue imprenable et l'intimité. Les villas de la deuxième ligne sont plus élev…
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GP real estate
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Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$943,767
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Caractéristiques de la villa:Superficie: 850 m2 - assez pour créer votre propre jardin ou espace de loisirsSurface habitable: 180 m24 chambres spacieuses2 salles de bains (une avec baignoire). Vous pouvez ajouter 3 salles de bains.propre privé 4*7,5 mVue imprenable sur la mer et les montagne…
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Surkon estate
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Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
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Villa Exquisite
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$440,682
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
A privileged life awaits you in the heart of Kyrenia / Lapta! The project, which includes 30 2+1 Twin Villas and 2 4+1 Villas, offers many advantages with its location in the city center. Say hello to a privileged life in Kyrenia / Lapta city center! The project, which draws attention with…
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Evohe Real Estate & Property Consultancy
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Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$339,756
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Caractéristiques de la villa:Superficie: 850 m2 - assez pour créer votre propre jardin ou espace de loisirsSurface habitable: 180 m24 chambres spacieuses2 salles de bains (une avec baignoire). Vous pouvez ajouter 3 salles de bains.propre privé 4* 7,5 mVue imprenable sur la mer et les montagn…
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Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
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Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$316,969
Options de finition Аvec finition
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Le complexe résidentiel est situé dans le village d'Alsanjak dans la région de Kyrenia ( en 15 min. Rides ), à distance de marche des hôtels et casinos Merit et de la plage Oris.Le quartier d'Alsanjak est le plus populaire pour les immigrés de l'espace post-soviétique et est célèbre pour un …
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Just Prime Homes
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