  2. Chypre du Nord
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Gold Residence

Appartement dans un nouvel immeuble Gold Residence

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
$115,644
ID: 33341
Dernière actualisation: 13/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Gazimagusa Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    2026
    Аvec finition
    6

Éléments extérieurs

  • Parking

  • Ascenseur

En plus

À propos du complexe

Moderne Mer Vivre à Famagusta

Nous sommes heureux de vous présenter Gold Residence, un nouveau bâtiment résidentiel de 6 étages situé dans la région de Karakol, à seulement 400 mètres de la mer.

Ce projet combine un emplacement privilégié, une construction de qualité et un fort potentiel d'investissement.

  • Lieu: Karakol

  • Planchers: 6

  • Total des unités: 22

  • Taille du terrain: 500 m2

  • Titre de l'acte: turc

  • Date d'achèvement : mai 2026 (+6 mois)

📍 Points saillants de l'emplacement

Gold Residence est entourée d'infrastructures urbaines complètes:

À distance de marche:

  • Université de la Méditerranée orientale (UEM)

  • écoles publiques et maternelles

  • supermarché, pharmacie, banque

  • salon de beauté

  • port

  • clubs de sport et de football

  • restaurant de poisson de mer

5 minutes en voiture:

  • Centre commercial

  • forteresse historique de Famagusta

  • centre-ville avec boutiques de marque, restaurants et cafés

Une combinaison idéale de vie urbaine vibrante et de charme côtier méditerranéen 🌊

🏡 Types d'appartement

2+1

  • 80 m2

  • 82 m2

1+1

  • 65 m2 + 20 m2 terrasse

  • 65 m2 + 75 m2 terrasse

Plans pensés avec lumière naturelle et belle vue sur la mer.

🏗 Caractéristiques du bâtiment

Chaque appartement comprend:

  • Parking privé

  • Système CCTV

  • Ascenseur de classe luxe

  • Escaliers en marbre

  • Isolation acoustique et thermique

  • Design moderne avec des matériaux de haute qualité

  • Fenêtres en PVC à double vitrage

  • Barres de balcon en verre

  • Armoires encastrées (hallway & chambres)

  • Cuisine intégrée haute brillance

  • Salle de bains entièrement équipée avec douche

  • Portes d'entrée en acier

  • Plafonds suspendus

  • Service d ' entretien des bâtiments

💳 Plan de paiement

Conditions flexibles et favorables aux investisseurs:

  • 35 % d'acompte

  • 35 % de versements sans intérêt pour 2,5 ans

  • 30% après la livraison des clés, versement sans intérêt pendant 1,5 ans

💼 Gestion des loyers

Services d'entreprise de gestion professionnelle:

  • 30% commission pour les locations à court terme

  • 10% commission pour les locations à long terme

Gold Residence est idéal à la fois pour la vie personnelle et comme un actif stable générateur de revenus dans l'un des sites balnéaires les plus prometteurs de Famagusta.

Localisation sur la carte

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord

Realting.com
Aller