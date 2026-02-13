Appartement dans un nouvel immeuble Gold Residence

Moderne Mer Vivre à Famagusta
Nous sommes heureux de vous présenter Gold Residence, un nouveau bâtiment résidentiel de 6 étages situé dans la région de Karakol, à seulement 400 mètres de la mer.
Ce projet combine un emplacement privilégié, une construction de qualité et un fort potentiel d'investissement.
Lieu: Karakol
Planchers: 6
Total des unités: 22
Taille du terrain: 500 m2
Titre de l'acte: turc
Date d'achèvement : mai 2026 (+6 mois)
📍 Points saillants de l'emplacement
Gold Residence est entourée d'infrastructures urbaines complètes:
À distance de marche:
Université de la Méditerranée orientale (UEM)
écoles publiques et maternelles
supermarché, pharmacie, banque
salon de beauté
port
clubs de sport et de football
restaurant de poisson de mer
5 minutes en voiture:
Centre commercial
forteresse historique de Famagusta
centre-ville avec boutiques de marque, restaurants et cafés
Une combinaison idéale de vie urbaine vibrante et de charme côtier méditerranéen 🌊
🏡 Types d'appartement
2+1
80 m2
82 m2
1+1
65 m2 + 20 m2 terrasse
65 m2 + 75 m2 terrasse
Plans pensés avec lumière naturelle et belle vue sur la mer.
🏗 Caractéristiques du bâtiment
Chaque appartement comprend:
Parking privé
Système CCTV
Ascenseur de classe luxe
Escaliers en marbre
Isolation acoustique et thermique
Design moderne avec des matériaux de haute qualité
Fenêtres en PVC à double vitrage
Barres de balcon en verre
Armoires encastrées (hallway & chambres)
Cuisine intégrée haute brillance
Salle de bains entièrement équipée avec douche
Portes d'entrée en acier
Plafonds suspendus
Service d ' entretien des bâtiments
💳 Plan de paiement
Conditions flexibles et favorables aux investisseurs:
35 % d'acompte
35 % de versements sans intérêt pour 2,5 ans
30% après la livraison des clés, versement sans intérêt pendant 1,5 ans
💼 Gestion des loyers
Services d'entreprise de gestion professionnelle:
30% commission pour les locations à court terme
10% commission pour les locations à long terme
Gold Residence est idéal à la fois pour la vie personnelle et comme un actif stable générateur de revenus dans l'un des sites balnéaires les plus prometteurs de Famagusta.