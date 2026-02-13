Appartement dans un nouvel immeuble Gold Residence

Moderne Mer Vivre à Famagusta

Nous sommes heureux de vous présenter Gold Residence, un nouveau bâtiment résidentiel de 6 étages situé dans la région de Karakol, à seulement 400 mètres de la mer.

Ce projet combine un emplacement privilégié, une construction de qualité et un fort potentiel d'investissement.

Lieu: Karakol

Planchers: 6

Total des unités: 22

Taille du terrain: 500 m2

Titre de l'acte: turc

Date d'achèvement : mai 2026 (+6 mois)

📍 Points saillants de l'emplacement

Gold Residence est entourée d'infrastructures urbaines complètes:

À distance de marche:

Université de la Méditerranée orientale (UEM)

écoles publiques et maternelles

supermarché, pharmacie, banque

salon de beauté

port

clubs de sport et de football

restaurant de poisson de mer

5 minutes en voiture:

Centre commercial

forteresse historique de Famagusta

centre-ville avec boutiques de marque, restaurants et cafés

Une combinaison idéale de vie urbaine vibrante et de charme côtier méditerranéen 🌊

🏡 Types d'appartement

2+1

80 m2

82 m2

1+1

65 m2 + 20 m2 terrasse

65 m2 + 75 m2 terrasse

Plans pensés avec lumière naturelle et belle vue sur la mer.

🏗 Caractéristiques du bâtiment

Chaque appartement comprend:

Parking privé

Système CCTV

Ascenseur de classe luxe

Escaliers en marbre

Isolation acoustique et thermique

Design moderne avec des matériaux de haute qualité

Fenêtres en PVC à double vitrage

Barres de balcon en verre

Armoires encastrées (hallway & chambres)

Cuisine intégrée haute brillance

Salle de bains entièrement équipée avec douche

Portes d'entrée en acier

Plafonds suspendus

Service d ' entretien des bâtiments

💳 Plan de paiement

Conditions flexibles et favorables aux investisseurs:

35 % d'acompte

35 % de versements sans intérêt pour 2,5 ans

30% après la livraison des clés, versement sans intérêt pendant 1,5 ans

💼 Gestion des loyers

Services d'entreprise de gestion professionnelle:

30% commission pour les locations à court terme

10% commission pour les locations à long terme

Gold Residence est idéal à la fois pour la vie personnelle et comme un actif stable générateur de revenus dans l'un des sites balnéaires les plus prometteurs de Famagusta.