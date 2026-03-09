Complexe résidentiel Royal Sun Elite Residence

La résidence Royal Sun Elite est un grand complexe résidentiel situé dans le quartier populaire de Long Beach, à Iskele.

L'aménagement couvre 90 acres de terrain et comprend 1 122 propriétés, offrant une grande variété d'appartements, penthouses et maisons de style ville.

Le projet combine avec succès la commodité de la ville avec un style de vie de station balnéaire, à quelques minutes de la côte méditerranéenne.

---

📍 Lieu

🏖 5 minutes pour Long Beach

🏙 15 minutes pour Famagusta

✈ 40 minutes pour l'aéroport d'Ercan

🏛 45 minutes pour Nicosie

✈ 55 minutes pour l'aéroport de Larnaca

Le complexe est situé sur la route principale, offrant une excellente accessibilité.

---

🌴 Installations

Les résidents bénéficient d'un large éventail d'équipements:

🏊 piscines

🎢 toboggans d'eau

🎾 courts de tennis

🎠 jeux pour enfants

🍽 restaurant

🌿 zones vertes paysagères

🚴 pistes cyclables

🚶 chemins de randonnée

🛡 Sécurité 24/7

Le projet comprend également une zone commerciale avec 24 magasins, offrant des services essentiels tels que:

🏦 banque

💊 pharmacie

☕ cafés et bars

🍔 restaurants et restauration rapide

🚗 louer une voiture

Magasin de jouets

🏋️ centre de fitness

🛒 supermarché

👗 magasins de vêtements

💍 bijouteries

👕 nettoyage à sec

💇 coiffeur

Spa & sauna

💱 bureau de change

---

🏡 Types de biens

Le projet comporte plusieurs blocs résidentiels avec différentes configurations.

---

Maisons rubis

2+1 maisons jumelées triplex

• 2 salles de bains

• jardin spacieux

• terrasse sur le toit

Zone fermée : 98 m2

Terrasse sur le toit: 31 m2

---

Maisons de saphir

3+1 maisons jumelées triplex

Zone fermée : 126 m2

Terrasse sur le toit: 43 m2

---

Block Jasper

• 1+1 appartements — 53 m2

• 1+1 penthouses — 55 m2

---

Bloc turquoise

• 2+1 appartements — 77 m2

• 1+1 penthouses — 41 m2

---

Bloc Aquamarine

• 1+1 appartements — 41–53 m2

• 2+1 appartements — 77 m2

• 1+1 penthouses — 41 m2

---

Bloc Jade

• studios - 42 m2

• studio penthouses — 42 m2

---

Bloc carnélien

• 1+1 appartements — 61–65 m2

• 2+1 penthouses — 78–86 m2

• unités commerciales

---

Bloc de Larimar

• 2+1 appartements — 74–89 m2

• 3+1 penthouses — 160 m2

• unités commerciales

---

Bloc de grenat

• 1+1 appartements — 51–65 m2

• 2+1 appartements — 75 m2

• 2+1 penthouses — 79-91 m2

---

Bloc Onyx

• 1+1 appartements — 55–60 m2

• 2+1 appartements — 75 m2

• 2+1 penthouses — 82–87 m2

---

La résidence Royal Sun Elite offre un style de vie dynamique combinant confort résidentiel, infrastructure de villégiature et fort potentiel d'investissement sur la côte méditerranéenne. 🌊✨