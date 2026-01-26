Complexe résidentiel Capensis Homes

  1. Realting.com
Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord
$179,380
T.V.A.
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
35
ID: 33210
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Yenibogazici Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Maisons Capensis - complexe résidentiel moderne à Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes est un nouveau projet résidentiel situé dans la zone prometteuse de Yeni Boğaziçi, l'une des régions les plus attrayantes et en développement rapide de Chypre-Nord. La zone est idéalement située entre Famagusta et Iskele, à seulement 10 minutes en voiture de l'infrastructure des deux villes, ainsi que près de certaines des plus belles plages de l'île. 🌊

Le projet est idéal à la fois pour la vie confortable et l'investissement avec un potentiel de location élevé. 📈

Emplacement et environnement 📍

Yeni Boğaziçi combine la tranquillité de la zone côtière et la commodité des infrastructures urbaines:

  • Plage - 5 minutes en voiture 🏖️

  • Collège, école, hôpital.

  • Zone de festival et terrains de jeux

  • Clubs et plage publique

  • Restaurants, marchés, pharmacies

La proximité des hôtels et des zones touristiques rend le projet particulièrement attrayant pour la location.

Types de biens immobiliers dans le complexe 🏠

Le projet présente différents formats de logement adaptés à différents objectifs et budgets:

  • 1+1 Rez-de-chaussée - 24 appartements

  • 2+1 Loft Penthouse - 24 appartements

  • 3+1 Rez-de-chaussée - 2 appartements

  • 3+1 Loft Penthouse - 2 appartements

Infrastructure complexe 🌿

Pour les résidents, une infrastructure de villégiature à part entière est fournie :

  • Piscine extérieure et piscine pour enfants 🏊‍♂️

  • Bar de piscine et aire de bronzage ☀️

  • Piscine intérieure

  • Gymnasium

  • Zone SPA: sauna et hammam

  • Groupe électrogène

  • Société de gestion professionnelle

Modalités de paiement 💳

Il existe 3 plans de paiement flexibles :
1ère️⃣ 35 % d'acompte + versements pour 24 mois
2.️⃣ 50% d'acompte + versements pour 36 mois
🎁 Paquet d'appareils ménagers - comme cadeau
3️⃣ Paiement à 100%
🎁 Pack complet de meubles - comme cadeau

Pourquoi Capensis Homes ✨

  • Zone prometteuse avec hausse des prix

  • Proximité de la mer et des infrastructures touristiques

  • Complexe moderne avec une infrastructure complète

  • Excellente option de vie, de loisirs et d'investissement

📩 Contactez-nous pour obtenir des plans, les prix actuels et choisir la meilleure option pour vous.

Localisation sur la carte

Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

