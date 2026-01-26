Complexe résidentiel Capensis Homes

Maisons Capensis - complexe résidentiel moderne à Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes est un nouveau projet résidentiel situé dans la zone prometteuse de Yeni Boğaziçi, l'une des régions les plus attrayantes et en développement rapide de Chypre-Nord. La zone est idéalement située entre Famagusta et Iskele, à seulement 10 minutes en voiture de l'infrastructure des deux villes, ainsi que près de certaines des plus belles plages de l'île. 🌊

Le projet est idéal à la fois pour la vie confortable et l'investissement avec un potentiel de location élevé. 📈

Emplacement et environnement 📍

Yeni Boğaziçi combine la tranquillité de la zone côtière et la commodité des infrastructures urbaines:

Plage - 5 minutes en voiture 🏖️

Collège, école, hôpital.

Zone de festival et terrains de jeux

Clubs et plage publique

Restaurants, marchés, pharmacies

La proximité des hôtels et des zones touristiques rend le projet particulièrement attrayant pour la location.

Types de biens immobiliers dans le complexe 🏠

Le projet présente différents formats de logement adaptés à différents objectifs et budgets:

1+1 Rez-de-chaussée - 24 appartements

2+1 Loft Penthouse - 24 appartements

3+1 Rez-de-chaussée - 2 appartements

3+1 Loft Penthouse - 2 appartements

Infrastructure complexe 🌿

Pour les résidents, une infrastructure de villégiature à part entière est fournie :

Piscine extérieure et piscine pour enfants 🏊‍♂️

Bar de piscine et aire de bronzage ☀️

Piscine intérieure

Gymnasium

Zone SPA: sauna et hammam

Groupe électrogène

Société de gestion professionnelle

Modalités de paiement 💳

Il existe 3 plans de paiement flexibles :

1ère️⃣ 35 % d'acompte + versements pour 24 mois

2.️⃣ 50% d'acompte + versements pour 36 mois

🎁 Paquet d'appareils ménagers - comme cadeau

3️⃣ Paiement à 100%

🎁 Pack complet de meubles - comme cadeau

Pourquoi Capensis Homes ✨

Zone prometteuse avec hausse des prix

Proximité de la mer et des infrastructures touristiques

Complexe moderne avec une infrastructure complète

Excellente option de vie, de loisirs et d'investissement

📩 Contactez-nous pour obtenir des plans, les prix actuels et choisir la meilleure option pour vous.