Complexe résidentiel Ocean Life

Le projet le plus exclusif de Chypre-Nord Ocean Life offre une possibilité de vie et d'investissement unique en plus de sa nature, son climat, ses beautés historiques, son tourisme et ses infrastructures éducatives. En tant que centre d'attention des investisseurs et du monde avec ses prix adorables du logement par rapport à d'autres pays méditerranéens et européens, ainsi qu'avec des revenus de location garantis et basés sur des devises étrangères, une vie à Chypre-Nord promet une période de retour moyen des investissements de 8 à 10 ans.

Un vaste bleu qui se fond parfaitement dans la nature. Le projet, qui a une esthétique minimaliste avec sa relation parfaite avec la nature, se compose de 21 résidences, zones sociales, chemins de randonnée et zones paysagères, chacune avec une vue et un esprit uniques.

La philosophie de Ocean Life s'inspire de la nature fascinante et des eaux bleues profondes de la Méditerranée et repose sur le rapport d'or ; un concept qui continue d'ouvrir de nouvelles portes à l'humanité depuis ses premiers jours en termes de rationalisation de l'univers et de la vie elle-même. Basé sur le rapport d'or qui a été accepté comme le rapport d'ordre qui donne la meilleure harmonie et les meilleures proportions dans l'art et l'architecture depuis les temps anciens, OCEAN LIFE crée la vie la plus parfaite, la plus cohérente dans la Méditerranée sur la base de la compréhension que l'architecture sacrée et la géométrie de la nature est esthétique, proportionnelle, équilibrée, rythmique et harmonieuse.

Conçu avec diérent style de vie à l'esprit, OCEAN LIFE se compose de résidences de taille allant de studios à 1+1, 2+1 appartements à penthouses, promettant une vie parfaite avec balcons ouverts, vues et détails luxueux.

Chaque appartement est conçu avec le plus haut niveau de matériaux, avec des espaces de stationnement fermés trouvés dans le projet.

OCEAN BLUE, le yacht géant situé au cœur du projet, invite les résidents à un voyage extraordinaire avec ses espaces intérieurs et extérieurs, terrasse ensoleillée, restaurants sur ses terrasses, bars et lieux de divertissement.