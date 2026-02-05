Complexe résidentiel Vavilia Serenity

Villas privées près de la mer dans une des régions les plus paisibles de Chypre-Nord
---
Lieu: Karşıyaka 📍
Karşıyaka est l'une des zones les plus tranquilles et vertes à l'ouest de Kyrenia. Le trajet jusqu'à Kyrenia ne prend que 20 à 30 minutes, tandis que la région reste calme et non surpeuplée.
🌄 Situé au pied des Five Fingers Mountains, avec des parties du village s'étendant en montée, la région offre une vue imprenable sur la mer et les montagnes.
🌿 Entouré de citrons, d'olives et de caroubes, Karşıyaka est idéal pour ceux qui apprécient l'intimité et la nature.
✨ Parfait pour les acheteurs à la recherche:
vie pacifique
environnement naturel
vie privée proche de la ville
---
A propos de Vavilia Serenity 🏡
Vavilia Serenity est un projet résidentiel exclusif comprenant seulement 12 villas privées, situées à seulement 400 mètres de la mer.
📅 Calendrier du projet :
• Début: décembre 2024
• Achèvement : décembre 2026
Types de villas 🏠
Type A — 3+1 Villas privées duplex (8 unités)
• Surface couverte : 185 m2
• Piscine privée: 35 m2
• Taille du terrain: 310–350 m2
Type B — 4+1 Villas privées duplex (2 unités)
• Surface couverte : 245 m2
• Piscine privée: 38 m2
• Taille du terrain: 360-380 m2
Type C — 4+1 Villas privées duplex (2 unités)
• Surface couverte: 295 m2
• Piscine privée: 38 m2
• Taille du terrain: 470-485 m2
Caractéristiques 🌴
• Piscine privée pour chaque villa 🏊♂️
• Jardin avec espace barbecue et mini cuisine
• Aménagement paysager tropical et botanique 🌺
• Système central de chauffage et de refroidissement VRF / VRV
• Haute intimité et confort moderne
Faits saillants de l'investissement 💰
✔ augmentation de la valeur prévue de 30 à 40 %
✔ revente autorisée à tout moment
✔ Gestion des biens professionnels
✔ fort potentiel de revenus locatifs:
• Type A (3+1) — GBP 2 500 – 3 500 × 12 mois
• Type B / C (4+1) — GBP 3 500 – 4 000 × 12 mois
Plan de paiement 💳
Réserve :
• 2 semaines – 5 000 GBP
• 3 semaines — GBP 10 000
Termes principaux :
• 35 % d'acomptes
• Plan de versement de 65 % jusqu'au transfert de la clé (décembre 2026)
• Options mensuelles / bimensuelles / trimestrielles
Frais de transformation :
• 3+1 Villa — GBP 4.000
• 4+1 Villa — GBP 4 500
Offres Vavilia Serenity 🌊
✔ vie côtière pacifique
✔ Villas privées avec piscine
✔ fort potentiel d'investissement
✔ architecture moderne dans la nature