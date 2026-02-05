Complexe résidentiel Vavilia Serenity

Villas privées près de la mer dans une des régions les plus paisibles de Chypre-Nord

---

Lieu: Karşıyaka 📍

Karşıyaka est l'une des zones les plus tranquilles et vertes à l'ouest de Kyrenia. Le trajet jusqu'à Kyrenia ne prend que 20 à 30 minutes, tandis que la région reste calme et non surpeuplée.

🌄 Situé au pied des Five Fingers Mountains, avec des parties du village s'étendant en montée, la région offre une vue imprenable sur la mer et les montagnes.

🌿 Entouré de citrons, d'olives et de caroubes, Karşıyaka est idéal pour ceux qui apprécient l'intimité et la nature.

✨ Parfait pour les acheteurs à la recherche:

vie pacifique

environnement naturel

vie privée proche de la ville

---

A propos de Vavilia Serenity 🏡

Vavilia Serenity est un projet résidentiel exclusif comprenant seulement 12 villas privées, situées à seulement 400 mètres de la mer.

📅 Calendrier du projet :

• Début: décembre 2024

• Achèvement : décembre 2026

Types de villas 🏠

Type A — 3+1 Villas privées duplex (8 unités)

• Surface couverte : 185 m2

• Piscine privée: 35 m2

• Taille du terrain: 310–350 m2

Type B — 4+1 Villas privées duplex (2 unités)

• Surface couverte : 245 m2

• Piscine privée: 38 m2

• Taille du terrain: 360-380 m2

Type C — 4+1 Villas privées duplex (2 unités)

• Surface couverte: 295 m2

• Piscine privée: 38 m2

• Taille du terrain: 470-485 m2

Caractéristiques 🌴

• Piscine privée pour chaque villa 🏊‍♂️

• Jardin avec espace barbecue et mini cuisine

• Aménagement paysager tropical et botanique 🌺

• Système central de chauffage et de refroidissement VRF / VRV

• Haute intimité et confort moderne

Faits saillants de l'investissement 💰

✔ augmentation de la valeur prévue de 30 à 40 %

✔ revente autorisée à tout moment

✔ Gestion des biens professionnels

✔ fort potentiel de revenus locatifs:

• Type A (3+1) — GBP 2 500 – 3 500 × 12 mois

• Type B / C (4+1) — GBP 3 500 – 4 000 × 12 mois

Plan de paiement 💳

Réserve :

• 2 semaines – 5 000 GBP

• 3 semaines — GBP 10 000

Termes principaux :

• 35 % d'acomptes

• Plan de versement de 65 % jusqu'au transfert de la clé (décembre 2026)

• Options mensuelles / bimensuelles / trimestrielles

Frais de transformation :

• 3+1 Villa — GBP 4.000

• 4+1 Villa — GBP 4 500

Offres Vavilia Serenity 🌊

✔ vie côtière pacifique

✔ Villas privées avec piscine

✔ fort potentiel d'investissement

✔ architecture moderne dans la nature