Appartement dans un nouvel immeuble Çanakkale Apartments

Çanakkale Apartments — la vie moderne dans le quartier prestigieux de Famagusta 🏙✨

Çanakkale Apartments est un bâtiment résidentiel moderne situé dans l'un des quartiers les plus désirables et prestigieux de Çanakkale, Famagusta.

Ce projet de boutique est idéal pour un séjour confortable et des opportunités d'investissement intelligentes 💼💎

Le bâtiment se compose de seulement 12 logements, offrant une intimité et une atmosphère exclusive. Le projet dispose d'appartements de 2 et 3 chambres, ainsi que de penthouses luxueux aux étages supérieurs avec vue imprenable 🌅

Lieu

Le quartier de Çanakkale offre tout ce qu'il faut pour vivre en ville:

🏫 écoles et jardins d ' enfants

🛍 Centres commerciaux et magasins de détail

⚽ installations sportives

🍽 restaurants et cafés

🏥 Centres de santé et pharmacies

Toutes les commodités sont facilement accessibles, ce qui rend cet endroit très attrayant pour les familles et la demande de location.

Types de biens

• 2+1 appartements

• 3+1 appartements

• 2+1 penthouses

• 3+1 penthouses

Appartement 2+1

🛏 2 chambres 🚿 1 salle de bains

📐 Surface intérieure : 63 m2

Conçus avec soin et fonctionnels, ces appartements disposent de deux chambres, un salon confortable, une cuisine moderne et une salle de bains pratique.

Parfait pour les petites familles ou les investisseurs à la recherche d'une forte demande de location 🏡📈

Appartement 3+1

🛏 3 chambres 🚿 1 salle de bains

📐 Surface intérieure : 83 m2

Conçus pour les familles en croissance, ces appartements spacieux offrent trois chambres confortables, un espace de vie généreux et une cuisine bien équipée.

Un mélange parfait de confort et de fonctionnalité pour un style de vie actif 👨‍👩‍👧‍👦✨

2+1 Penthouse

🛏 2 chambres 🚿 1 salle de bains

📐 Surface intérieure : 83 m2

🌿 Terrasse: 22 m2

Elégants penthouses avec des espaces de vie ouverts qui coulent parfaitement sur une terrasse privée.

Profitez d'une vue imprenable et d'un séjour en plein air élégant — idéal pour la détente ou le divertissement 🌅🍷

3+1 Penthouse

🛏 3 chambres 🚿 2 salles de bains

📐 Surface intérieure : 132 m2

🌿 Terrasse: 32 m2

Le joyau couronne du projet 💎

Ce penthouse exclusif propose des chambres spacieuses, des intérieurs raffinés et une grande terrasse avec vue panoramique.

Parfait pour la vie de famille, les rassemblements sociaux et un mode de vie vraiment élevé.

Çanakkale Apartments combine design moderne, confort et un emplacement privilégié — un choix intelligent pour vivre ou investir dans Famagusta 🌆✨