  2. Chypre du Nord
  3. Gazimagusa Belediyesi
  Appartement dans un nouvel immeuble Çanakkale Apartments

Appartement dans un nouvel immeuble Çanakkale Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$104,247
T.V.A.
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
24
ID: 33314
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Gazimagusa Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Çanakkale Apartments — la vie moderne dans le quartier prestigieux de Famagusta 🏙✨

Çanakkale Apartments est un bâtiment résidentiel moderne situé dans l'un des quartiers les plus désirables et prestigieux de Çanakkale, Famagusta.
Ce projet de boutique est idéal pour un séjour confortable et des opportunités d'investissement intelligentes 💼💎

Le bâtiment se compose de seulement 12 logements, offrant une intimité et une atmosphère exclusive. Le projet dispose d'appartements de 2 et 3 chambres, ainsi que de penthouses luxueux aux étages supérieurs avec vue imprenable 🌅

Lieu

Le quartier de Çanakkale offre tout ce qu'il faut pour vivre en ville:

🏫 écoles et jardins d ' enfants
🛍 Centres commerciaux et magasins de détail
⚽ installations sportives
🍽 restaurants et cafés
🏥 Centres de santé et pharmacies

Toutes les commodités sont facilement accessibles, ce qui rend cet endroit très attrayant pour les familles et la demande de location.

Types de biens

• 2+1 appartements
• 3+1 appartements
• 2+1 penthouses
• 3+1 penthouses

Appartement 2+1

🛏 2 chambres 🚿 1 salle de bains
📐 Surface intérieure : 63 m2

Conçus avec soin et fonctionnels, ces appartements disposent de deux chambres, un salon confortable, une cuisine moderne et une salle de bains pratique.
Parfait pour les petites familles ou les investisseurs à la recherche d'une forte demande de location 🏡📈

Appartement 3+1

🛏 3 chambres 🚿 1 salle de bains
📐 Surface intérieure : 83 m2

Conçus pour les familles en croissance, ces appartements spacieux offrent trois chambres confortables, un espace de vie généreux et une cuisine bien équipée.
Un mélange parfait de confort et de fonctionnalité pour un style de vie actif 👨‍👩‍👧‍👦✨

2+1 Penthouse

🛏 2 chambres 🚿 1 salle de bains
📐 Surface intérieure : 83 m2
🌿 Terrasse: 22 m2

Elégants penthouses avec des espaces de vie ouverts qui coulent parfaitement sur une terrasse privée.
Profitez d'une vue imprenable et d'un séjour en plein air élégant — idéal pour la détente ou le divertissement 🌅🍷

3+1 Penthouse

🛏 3 chambres 🚿 2 salles de bains
📐 Surface intérieure : 132 m2
🌿 Terrasse: 32 m2

Le joyau couronne du projet 💎
Ce penthouse exclusif propose des chambres spacieuses, des intérieurs raffinés et une grande terrasse avec vue panoramique.
Parfait pour la vie de famille, les rassemblements sociaux et un mode de vie vraiment élevé.

Çanakkale Apartments combine design moderne, confort et un emplacement privilégié — un choix intelligent pour vivre ou investir dans Famagusta 🌆✨

Localisation sur la carte

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
