Complexe résidentiel Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.

Penthouses loft de 70 m2 + 35 m2 sur le toit.
Le rez de chaussée
contient un salon avec accès à un balcon, un coin cuisine, une chambre et une salle de bains.
Deuxième niveau
loft contient une deuxième chambre avec vue sur la mer et une deuxième salle de bains.
L'accès à la grande terrasse sur le toit est par l'entrée partagée.
Les appartements sont entièrement finis à un haut niveau, avec un ensemble complet de cuisine et des installations, ainsi qu'une armoire intégrée dans la chambre.
Le complexe est situé dans le quartier d'Esentepe sur une colline, à 300 mètres de la mer. La plage, le supermarché et le restaurant sont à distance de marche, et Kyrenia est à seulement 20 minutes en voiture.
Date d ' achèvement: livraison
