  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.

Complexe résidentiel Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$254,018
BTC
3.0214969
ETH
158.3695692
USDT
251 143.9376338
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
10
Laisser une demande
ID: 33178
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 3471
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 16/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Penthouses loft de 70 m2 + 35 m2 sur le toit.

Le rez de chaussée
contient un salon avec accès à un balcon, un coin cuisine, une chambre et une salle de bains.
Deuxième niveau
loft contient une deuxième chambre avec vue sur la mer et une deuxième salle de bains.

L'accès à la grande terrasse sur le toit est par l'entrée partagée.

Les appartements sont entièrement finis à un haut niveau, avec un ensemble complet de cuisine et des installations, ainsi qu'une armoire intégrée dans la chambre.

Le complexe est situé dans le quartier d'Esentepe sur une colline, à 300 mètres de la mer. La plage, le supermarché et le restaurant sont à distance de marche, et Kyrenia est à seulement 20 minutes en voiture.

Date d ' achèvement: livraison

Voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et l'acheter à distance!

Infrastructure:

  • Grande piscine extérieure
  • Piscine intérieure
  • ESP
  • Hammam et sauna
  • Gymnase
  • Café-bar
  • Aménagement paysager

Principales caractéristiques:

  • Cozy salon
  • Chambres avec placards
  • Céramique carrelage dans le salon
  • Portes coulissantes de style américain
  • Salle de bains entièrement équipée
  • Fenêtres panoramiques à double vitrage
  • Panneaux solaires pour eau chaude
  • Système électronique de régulation de la pression d'eau pour robinets
  • Contrôle de la consommation d'eau via le système de cartes à puce
  • Réservoir de stockage d'eau de 2 tonnes
  • Parking automobile

Achetez cet appartement et recevez un permis de séjour, un compte bancaire, un permis de conduire et une assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, tous gratuits de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$186,445
Quartier résidentiel Elite Residence
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$202,583
Complexe résidentiel Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$269,762
Quartier résidentiel Aphrodite Wellness
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$97,321
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$72,797
Vous regardez
Complexe résidentiel Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$254,018
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Quartier résidentiel ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$276,739
L'année de construction 2022
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Quartier résidentiel Luna
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$417,957
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$153,781
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Sea Terra est un complexe d'appartements situé dans la pittoresque région de Tatlisu au nord de Chypre. Le complexe offre aux résidents des conditions de vie confortables et un accès direct à la mer, ce qui le rend attrayant pour les loisirs et la résidence permanente.Lieu:Tatlisu, Chypre-No…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller