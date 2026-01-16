Complexe résidentiel Two-bedroom penthouse lofts at Lanai Homes.

Penthouses loft de 70 m2 + 35 m2 sur le toit.

Le rez de chaussée

contient un salon avec accès à un balcon, un coin cuisine, une chambre et une salle de bains.

Deuxième niveau

loft contient une deuxième chambre avec vue sur la mer et une deuxième salle de bains.

L'accès à la grande terrasse sur le toit est par l'entrée partagée.

Les appartements sont entièrement finis à un haut niveau, avec un ensemble complet de cuisine et des installations, ainsi qu'une armoire intégrée dans la chambre.

Le complexe est situé dans le quartier d'Esentepe sur une colline, à 300 mètres de la mer. La plage, le supermarché et le restaurant sont à distance de marche, et Kyrenia est à seulement 20 minutes en voiture.

Date d ' achèvement: livraison

Voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et l'acheter à distance!

Infrastructure:

Grande piscine extérieure

Piscine intérieure

ESP

Hammam et sauna

Gymnase

Café-bar

Aménagement paysager

Principales caractéristiques:

Cozy salon

Chambres avec placards

Céramique carrelage dans le salon

Portes coulissantes de style américain

Salle de bains entièrement équipée

Fenêtres panoramiques à double vitrage

Panneaux solaires pour eau chaude

Système électronique de régulation de la pression d'eau pour robinets

Contrôle de la consommation d'eau via le système de cartes à puce

Réservoir de stockage d'eau de 2 tonnes

Parking automobile

Achetez cet appartement et recevez un permis de séjour, un compte bancaire, un permis de conduire et une assurance maladie à Chypre-Nord pour toute la famille, tous gratuits de l'entreprise!