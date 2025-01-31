  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tatlisu Belediyesi
31
Yenibogazici Belediyesi
19
Gazimagusa Belediyesi
11
Famagouste
9
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Afficher tout Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Complexe résidentiel 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$158,026
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Voudriez-vous rencontrer une vie dont tout le monde rêve ?Situé dans la région de Yeni Boğaziçi, membre des villes de Cittaslow (Calm City), 4EVER GREEN STAGE 4 se compose de 43 unités résidentielles de type 2+1 et 2 unités commerciales. Le projet est situé près de l'école primaire publique,…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Afficher tout Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$146,156
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
A seulement 40 minutes de Girne, Tatlısu est situé entre les monts Beşparmak et la côte méditerranéenne. Avec sa beauté naturelle intacte, la Région de Tatlısu continue à séduire ses visiteurs et ses habitants. Pour une vie tranquille, vous êtes venu au bon endroit parce que Tatlısu fait par…
Développeur
Tunalı İnşaat
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$131,813
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 14
Sky Sakarya est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Famagusta, dans le nord de Chypre. Le projet couvre une superficie de 5000 m2 et comprend deux blocs de 13 et 14 étages. Le complexe dispose de 11 locaux commerciaux et 139 logements, y compris des studios, des appartements ave…
Agence
GP real estate
TekceTekce
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Afficher tout Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$136,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
HABITAT – le projet phare dans la région d'Esentepe du développeur EvergreenHABITAT est un grand projet résidentiel et d'infrastructure situé dans le quartier de Tatlisu (Esentepe), dans un quartier pittoresque avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et le paysage montagneux. La superfi…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Afficher tout Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$151,576
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
HILLSIDE est un complexe résidentiel de club avec une infrastructure étendue comprenant des installations de divertissement et d'importance technique. Le complexe est situé à 500 mètres de la mer dans la zone pittoresque de TATLISU avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes.Tatlisu …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Afficher tout Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$98,940
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 41–127 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe est situé à seulement 200 mètres de la plage bien équipée, entouré de vues imprenables sur la mer Méditerranée et les montagnes.La superficie totale du projet est de 133 800 m2.Le complexe offre différentes options pour la configuration immobilière et les typologies des petits st…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
108,897
Maison de ville
127.0
301,306
Agence
Just Prime Homes
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Afficher tout Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$332,866
Un lobby magnifique, décoré et fini avec seulement les meilleurs matériaux.C'est bien de rentrer à la maison à chaque fois.Vous apprécierez un sol fantastique en marbre naturel. C'est un autre point fort du luxe de cet appartement.Matériel techniqueGénérateur centralSystème de surveillance p…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Afficher tout Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$104,399
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Olea Chypre Le projet attend maintenant tous les investisseurs qui aiment la sérénité et la nature. Olea Cyprus Project répond de manière unique aux besoins intenses de nos clients.En fonction de vos besoins, nous vous proposons : 1+1, 2+1, 3+1 appartements et 2+1, 3+1 penthouses.Nos unités …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Afficher tout Complexe résidentiel Bahamas Homes
Complexe résidentiel Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$204,679
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Situé à l'est de Kyrenia, ce projet de concept vous amène les Bahamas. Avec son design moderne et unique, la variété des types et toutes les commodités qu'il a à offrir Bahamas Homes est certainement un accrocheur.Situé dans la partie la plus verte et la plus belle de Chypre, le projet Baham…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Afficher tout Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$33,180
Options de finition Аvec finition
Finished apartments from £25,000 — payment plans up to 13 years! Want to purchase property in Northern Cyprus with a minimal down payment and a comfortable payment plan? Now it's possible — the developer is offering a special promotion! This offer includes finished apartments and proper…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Afficher tout Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$202,220
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Caroube Hill vous invite à un emplacement incroyablement beau avec ses résidences élégamment décorées qui offrent un hébergement confortable et une vue unique sur la nature, ainsi que des équipements tels que deux piscines et une salle de sport.Au milieu de la magnificence de la nature, ce p…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Afficher tout Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$206,600
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Afficher tout Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$182,089
Options de finition Аvec finition
Le complexe résidentiel est situé sur 5000 m2 de terrain et comprend deux blocs avec des étages en terrasse. Vous y trouverez 10 boutiques, bureaux et studios spacieux, ainsi que des appartements de 1+1, 2+1 et 3+1, ainsi que des penthouses. Le complexe offrira un style de vie actif dans un …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Afficher tout Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Complexe résidentiel LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$184,413
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
🏝 LA CASALIA VIP - Projet Elite sur la côte méditerranéenne 🏝Perfectionnement de la vie dans le style de luxeLA Casalia VIP est un nouveau niveau de prestige, de confort et de goût raffiné. Situé dans la pittoresque région de Famagusta/Tatlisu, ce complexe d'élite allie une architecture exqu…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Afficher tout Complexe résidentiel Natura Park
Complexe résidentiel Natura Park
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$266,133
L'année de construction 2026
L'harmonie de la nature et l'atmosphère indescriptible de Chypre nous ont inspirés à créer le projet «Natura Park». Des matériaux modernes et un emplacement pratique du complexe vous donneront un confort inoubliable.La nature vierge et les plages étonnantes de la mer Méditerranée seront vos …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Enkomi, Chypre du Nord
depuis
$511,757
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Villas Emeraude: Tuzla – villas conçues pour le confortVillas Emerald Villas: Tuzla est conçu pour ceux qui veulent s'entourer de l'harmonie et de la beauté de la nature, mais ne sont pas prêts à renoncer au confort moderne. Les maisons sont construites en pleine conformité avec les exigence…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$290,008
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Le complexe est situé sur 80 hectares de terrain dans la zone pittoresque de TATLISU sur la première côte. A 800 mètres se trouve le complexe HAWAII HOMES, et 6,5 km, d'autre part, le complexe BAHAMAS HOMES, dont l'accès est gratuit pour les résidents de la station Aloha Beach.Le concept du …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Afficher tout Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$270,652
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
🌿 ÎLES K – Symbole de luxe et d'exclusivité à Chypre-Nord 🌿Réaliser le rêve méditerranéenK ISLANDS est un projet de boutique haut de gamme unique situé sur la première ligne de la mer Méditerranée. C'est un paradis où architecture, nature et confort fusionnent en parfaite harmonie.Six îles s…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Afficher tout Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$225,448
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Hawaii est l'un des plus grands projets résidentiels côté mer avec des studios, 1+1, 2+1 loft penthouses, et 3 chambres villas de luxe ayant un total de 500 unités. Situé sur la côte de tatlisu, le projet comprend des rivières artificielles, des lacs et des îles réparties sur le site avec l'…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Afficher tout Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$130,500
Options de finition Аvec finition
Surface 51–88 m²
2 objets immobiliers 2
Sky Sakarya Emplacement privilégié : À distance de marche de la rue Sakarya, du centre commercial Citymall et de nombreuses entreprises. Situé dans un quartier très populaire et recherché. À côté de Golden Residence et de Terrace Park. Développement à usage mixte : Comprend 11 grands…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.4
141,807
Apartment 2 chambres
88.4
222,075
Agence
Right way Group
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Afficher tout Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$184,457
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Ce nouveau projet de concept vous permettra d'expérimenter la diversité de la détente des Five Finger Mountains florissants et le magnifique paysage de la mer Méditerranée juste en face de vous.Luxe, intimité, tranquillité, détente, confort et modernité sont ce que vous trouverez ici à Phuke…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Afficher tout Complexe résidentiel OLIVE COURT
Complexe résidentiel OLIVE COURT
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$142,896
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Olive Court, qui sera un espace de vie entrelacé avec la nature à Yeniboğaziçi, est en vente à des prix de lancement très spéciaux.Services générauxGestion professionnelle du siteEntretien du jardinEntretien de la piscineNettoyage et entretien des espaces communsInfrastructureSystème caméra …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$182,352
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans un complexe de luxe à thème de santé privée situé à Tatlis, l'une des zones les plus pittoresques de Chypre-Nord. Ce projet vous invite à un monde de confort, de beauté naturelle et d'équipements haut de gamme où vous pourrez profiter d'une vue incroyable sur les montagnes, la…
Agence
North Symbol
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complexe résidentiel Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$232,632
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 1
🌟 Bungalow exclusif 3+1 dans le prestigieux quartier Yeni Boğaziçi 🌟 Combinaison parfaite de confort, style et emplacement favorable!Caractéristiques du bungalow:- Surface habitable : 142 m2 - chambres spacieuses et lumineuses remplies de confort.- 370 m2 - la possibilité de créer votre prop…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$156,678
L'année de construction 2025
César Breeze est un complexe résidentiel moderne conçu et conçu par le Groupe Afik et offrant des appartements, quats et villas.Le complexe est situé à seulement 200 mètres d'une plage bien équipée, entouré par une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes, César Breeze est un …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Afficher tout Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$115,019
Options de finition Аvec finition
Appartement 3 pièces 71.4 m2 à 5 minutes de la mer. Complexe résidentiel prestigieux situé sur une colline dans une zone protégée avec une vue unique sur la mer Méditerranée.Les appartements sont spécialement situés pour offrir une intimité et une vue dégagée sur la nature.Tous les apparteme…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Afficher tout Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$135,104
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Aquamarine Nuance offre une vie luxueuse et à couper le souffle.Situé dans la meilleure zone côtière, le complexe offre une vue imprenable sur les eaux cristallines de la mer, créant une atmosphère calme et sereine pour ses habitants.Aquamarine Nuance dispose d'une gamme d'équipements et de …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Afficher tout Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$156,091
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 49–100 m²
4 objets immobiliers 4
La superficie du complexe est de 220 000 m2, dont 35 % sont en construction.Le complexe est situé entre la mer au nord et les montagnes au sud. Belle vue !🌊🏡⛰️Toute l'infrastructure à proximité est disponible:écolehôpital,supermarchébazar agricole,banques,salon de beauté,caféBoutique de Barb…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.0 – 96.0
153,780 – 208,630
Apartment 2 chambres
100.0
335,721
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Afficher tout Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$266,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Le concept unique de K ISLANDS a été inspiré par un style de vie sur une île tropicale. Il prête attention à chaque détail pour vous offrir l'espace de vie parfait à Chypre-Nord – la Perle de la Méditerranée. Le nouveau projet de concept « ÎLES K » à Tatlis promet des vacances agréables, pen…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$153,781
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Sea Terra est un complexe d'appartements situé dans la pittoresque région de Tatlisu au nord de Chypre. Le complexe offre aux résidents des conditions de vie confortables et un accès direct à la mer, ce qui le rend attrayant pour les loisirs et la résidence permanente.Lieu:Tatlisu, Chypre-No…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Complexe résidentiel ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$305,696
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Bienvenue à ALOHA BEACH RESORT, un complexe résidentiel exclusif sur le premier littoral méditerranéen dans la pittoresque région de Tatlisu. Ce projet luxueux allie harmonie naturelle, confort haut de gamme et technologies innovantes, créant une atmosphère unique pour la vie et les loisirs.…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Afficher tout Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complexe résidentiel ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$157,958
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Orchard : une oasis luxueuse au cœur de Chypre-Nord🏝Complexe résidentiel unique entouré de nature, vergers et harmonie méditerranéenneOrchard n'est pas seulement une maison, c'est un mode de vie. Situé dans la zone verte et écologique d'Yenibogazici, à seulement 1 km de la plage de sable, il…
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Stylloi, Chypre du Nord
depuis
$316,634
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Quartier résidentiel OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$158,191
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$139,319
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$79,792
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$188,081
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$949,903
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Quartier résidentiel Auralux
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$177,315
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Quartier résidentiel LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$164,017
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$237,096
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$123,487
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Quartier résidentiel SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$177,189
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$200,113
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$183,585
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Quartier résidentiel Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$120,321
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Quartier résidentiel Orchard
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$569,942
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Quartier résidentiel Rosedale Villa
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$397,693
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$1,08M
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Quartier résidentiel Aelita
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$278,638
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$265,973
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Quartier résidentiel Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$274,839
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Quartier résidentiel Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$164,523
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Quartier résidentiel Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$398,959
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Quartier résidentiel Lanai Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$170,983
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$468,556
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$173,136
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Quartier résidentiel Exclusive
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$292,627
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$139,952
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Quartier résidentiel Salamis City
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$189,854
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$319,801
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Quartier résidentiel Ultramarine
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$155,784
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$118,421
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Limnia, Chypre du Nord
depuis
$379,961
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Quartier résidentiel Suntree Villas
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$714,327
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Quartier résidentiel Olive Court 2
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$174,656
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$215,311
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$145,399
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Quartier résidentiel Natura Park
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$263,440
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Quartier résidentiel LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$159,457
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Quartier résidentiel Eden Garden
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$124,754
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$101,323
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$246,975
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$150,718
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Quartier résidentiel Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$177,315
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Quartier résidentiel Vanora Park Salamis
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$162,750
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Quartier résidentiel Natulux
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$240,642
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$265,973
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$367,296
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Quartier résidentiel Blueberry
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$139,319
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$189,854
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$481,221
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Quartier résidentiel Habitat
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$134,190
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$168,450
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Quartier résidentiel Lilium Park
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$177,315
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Quartier résidentiel IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$392,563
Agence
GP real estate
