Complexe résidentiel Elite Park Villas

Elite Park Villas est un complexe exclusif de boutiques de villas premium situées dans l'une des zones les plus désirables de Kyrenia (Girne). Conçu pour ceux qui apprécient la vie privée, le confort et la qualité de vie, le projet offre également un fort potentiel d'investissement 💼✨

Seulement 5 villas individuelles sont construites sur un terrain de 3 124 m2, ce qui garantit une exclusivité maximale.

📍 Lieu

Le complexe est situé à Kyrenia (Girne):

600 m de la plage 🌊

300 m de l'Université américaine (GAU) 🎓

2,5 km du centre-ville

30 km de l'aéroport d'Ercan ✈️

Un équilibre parfait entre confort central et environnement paisible.

🏡 Les Villas

Chaque villa offre:

Mise en page 4+1

Surface totale : 304 m2

2 étages

Piscine privée 🏊‍♂️

2 places de parking privé 🚗🚗

Jardin privé de 196 à 282 m2

L'aménagement intérieur bien conçu comprend:

Spacieux salon combiné avec cuisine — 96 m2

Terrasse 1 — 26 m2

Terrasse 2 — 47 m2

3 chambres séparées

Chambre des maîtres (27,7 m2) avec jacuzzi privé 🛁

3 salles de bains

Garde-robe

Espace libre flexible (bureau, salle de sport, salle de loisirs)

✨ Finition & Caractéristiques

Les villas sont livrées entièrement finies et comprennent:

Salles de bains équipées

Ébénisterie de cuisine

3 appareils ménagers

Air conditionné dans chaque chambre

Chauffage au sol

Cheminée 🔥

Système CCTV

Interphone vidéo

Cadres de fenêtres en aluminium avec façade en verre

Matériaux de construction de haute qualité

Chaque détail est conçu pour assurer confort, sécurité et esthétique moderne.

🏋️‍♂️ Installations sur place

Centre de remise en forme

Aire de jeux pour enfants 👶

Elite Park Villas combine l'intimité d'une maison autonome avec un design contemporain et un emplacement Kyrenia de premier plan – ce qui en fait un excellent choix pour la vie et l'investissement à long terme 🌟