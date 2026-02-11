  1. Realting.com
Complexe résidentiel Elite Park Villas

Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$1,37M
T.V.A.
22
ID: 33321
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Girne Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Elite Park Villas est un complexe exclusif de boutiques de villas premium situées dans l'une des zones les plus désirables de Kyrenia (Girne). Conçu pour ceux qui apprécient la vie privée, le confort et la qualité de vie, le projet offre également un fort potentiel d'investissement 💼✨

Seulement 5 villas individuelles sont construites sur un terrain de 3 124 m2, ce qui garantit une exclusivité maximale.

📍 Lieu

Le complexe est situé à Kyrenia (Girne):

  • 600 m de la plage 🌊

  • 300 m de l'Université américaine (GAU) 🎓

  • 2,5 km du centre-ville

  • 30 km de l'aéroport d'Ercan ✈️

Un équilibre parfait entre confort central et environnement paisible.

🏡 Les Villas

Chaque villa offre:

  • Mise en page 4+1

  • Surface totale : 304 m2

  • 2 étages

  • Piscine privée 🏊‍♂️

  • 2 places de parking privé 🚗🚗

  • Jardin privé de 196 à 282 m2

L'aménagement intérieur bien conçu comprend:

  • Spacieux salon combiné avec cuisine — 96 m2

  • Terrasse 1 — 26 m2

  • Terrasse 2 — 47 m2

  • 3 chambres séparées

  • Chambre des maîtres (27,7 m2) avec jacuzzi privé 🛁

  • 3 salles de bains

  • Garde-robe

  • Espace libre flexible (bureau, salle de sport, salle de loisirs)

✨ Finition & Caractéristiques

Les villas sont livrées entièrement finies et comprennent:

  • Salles de bains équipées

  • Ébénisterie de cuisine

  • 3 appareils ménagers

  • Air conditionné dans chaque chambre

  • Chauffage au sol

  • Cheminée 🔥

  • Système CCTV

  • Interphone vidéo

  • Cadres de fenêtres en aluminium avec façade en verre

  • Matériaux de construction de haute qualité

Chaque détail est conçu pour assurer confort, sécurité et esthétique moderne.

🏋️‍♂️ Installations sur place

  • Centre de remise en forme

  • Aire de jeux pour enfants 👶

Elite Park Villas combine l'intimité d'une maison autonome avec un design contemporain et un emplacement Kyrenia de premier plan – ce qui en fait un excellent choix pour la vie et l'investissement à long terme 🌟

Girne Belediyesi, Chypre du Nord

