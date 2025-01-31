  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Famagouste
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Complexe résidentiel Emerald Villas
Enkomi, Chypre du Nord
depuis
$511,757
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Villas Emeraude: Tuzla – villas conçues pour le confortVillas Emerald Villas: Tuzla est conçu pour ceux qui veulent s'entourer de l'harmonie et de la beauté de la nature, mais ne sont pas prêts à renoncer au confort moderne. Les maisons sont construites en pleine conformité avec les exigence…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Complexe résidentiel Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$332,866
Un lobby magnifique, décoré et fini avec seulement les meilleurs matériaux.C'est bien de rentrer à la maison à chaque fois.Vous apprécierez un sol fantastique en marbre naturel. C'est un autre point fort du luxe de cet appartement.Matériel techniqueGénérateur centralSystème de surveillance p…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Résidence 3 campañas hasta el 31/01/2025, experimente una vida elevada con un toque de cielo
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$130,500
Options de finition Аvec finition
Surface 51–88 m²
2 objets immobiliers 2
Sky Sakarya Emplacement privilégié : À distance de marche de la rue Sakarya, du centre commercial Citymall et de nombreuses entreprises. Situé dans un quartier très populaire et recherché. À côté de Golden Residence et de Terrace Park. Développement à usage mixte : Comprend 11 grands…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.4
141,675
Apartment 2 chambres
88.4
221,868
Agence
Right way Group
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$123,487
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$131,813
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 14
Sky Sakarya est un complexe résidentiel moderne situé au cœur de Famagusta, dans le nord de Chypre. Le projet couvre une superficie de 5000 m2 et comprend deux blocs de 13 et 14 étages. Le complexe dispose de 11 locaux commerciaux et 139 logements, y compris des studios, des appartements ave…
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Quartier résidentiel Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$139,952
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Quartier résidentiel City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$101,323
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Quartier résidentiel Stilos Villa 2
Stylloi, Chypre du Nord
depuis
$316,634
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Quartier résidentiel Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$215,311
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Quartier résidentiel Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$118,421
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Complexe résidentiel Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$182,089
Options de finition Аvec finition
Le complexe résidentiel est situé sur 5000 m2 de terrain et comprend deux blocs avec des étages en terrasse. Vous y trouverez 10 boutiques, bureaux et studios spacieux, ainsi que des appartements de 1+1, 2+1 et 3+1, ainsi que des penthouses. Le complexe offrira un style de vie actif dans un …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
