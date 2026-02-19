  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Hollywood

Complexe résidentiel Hollywood

Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$109,942
T.V.A.
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
37
ID: 33364
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Lefke District
  • Ville
    Lefke Belediyesi
  • Village
    Kazivera

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Hollywood — Resort Living by the Sea 🌊🌴✨

Hollywood est un complexe de villégiature haut de gamme à grande échelle situé sur le littoral de la baie de Morphou, dans la région de Gaziveren, au nord de Chypre.

📍 1000 mètres d'une belle plage de sable
🚐 Service de navette confortable vers la plage
🚶 Distance de marche du centre de Gaziveren
🏙 Près de la ville de Lefke

Gaziveren est une ville côtière pittoresque avec une infrastructure urbaine complète — magasins, cafés, restaurants et services sont tous à votre disposition 🌅

---

📊 Informations générales sur le projet

• Surface totale de construction : 20 000 m2
• 3 blocs résidentiels (A, B, C)
• 724 appartements

Un projet moderne de style resort avec des terrasses spacieuses et des aménagements variés conçus pour différents besoins de style de vie 🌞

---

🌴 Loisirs et atmosphère

Hollywood offre un vrai style de vie de vacances:

🏊 Grandes piscines s'étendant le long de chaque bloc
🌿 Magnifique jardin paysager
☀ Grandes zones de bains de soleil
🍹 Pool bar et restaurant
💆 Centre SPA
🏋 Centre de remise en forme

---

✨ Caractéristiques du projet

1️⃣ Piscines sur chaque bloc
2️⃣ Appartements rez de chaussée avec accès direct à la piscine et au jardin
3️⃣ Accès à la plage de sable équipée

---

🏖 Infrastructure complexe

• Piscines extérieures
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna / Hammam
• Centre de remise en forme
• Enfants et terrains de jeux sportifs
• Restaurant et bar de la piscine
• Espaces barbecue
• Bande de plage équipée
• Parking extérieur
• Kitesurf 🌊
• Planche à voile 🌬
• Services de taxi
• Service de conciergerie
• Service de blanchisserie
• Société de gestion professionnelle

---

📐 Options d'appartement

Rez-de-chaussée Studio (accès piscine ou jardin)

NET: 30 m2
GROSSE: 50 m2

Rez de chaussée 1+1 (avec accès à la piscine)

NET: à partir de 45 m2
GROSSE: 60-65 m2

Studio — 1er étage

NET: 30 m2
GROSSE: 50 m2

1+1 — 1er étage

NET: 45 m2
GROSSE: 60-65 m2

Studio — 2e étage

NET: 30 m2
GROSSE: 50 m2

1+1 — 2e étage

NET: 45 m2
GROSSE: 60-65 m2

---

📍 Lieu

Le projet est situé dans une région prometteuse avec des programmes de développement de l'État approuvés pour les routes et les remblais 🚧🌊

Près de Girne et Nicosie.

À proximité se trouve un centre médical israélien moderne offrant une gamme complète de services - des examens de routine à la cardiologie, départements pédiatriques, chimiothérapie, chirurgie plastique, technologies laser et télémédecine 🏥✨

---

Hollywood n'est pas seulement une résidence — c'est un style de vie de station balnéaire toute l'année et une forte opportunité d'investissement 🌴☀

Localisation sur la carte

Kazivera, Chypre du Nord

