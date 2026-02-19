Complexe résidentiel Hollywood

Hollywood — Resort Living by the Sea 🌊🌴✨
Hollywood est un complexe de villégiature haut de gamme à grande échelle situé sur le littoral de la baie de Morphou, dans la région de Gaziveren, au nord de Chypre.
📍 1000 mètres d'une belle plage de sable
🚐 Service de navette confortable vers la plage
🚶 Distance de marche du centre de Gaziveren
🏙 Près de la ville de Lefke
Gaziveren est une ville côtière pittoresque avec une infrastructure urbaine complète — magasins, cafés, restaurants et services sont tous à votre disposition 🌅
---
📊 Informations générales sur le projet
• Surface totale de construction : 20 000 m2
• 3 blocs résidentiels (A, B, C)
• 724 appartements
Un projet moderne de style resort avec des terrasses spacieuses et des aménagements variés conçus pour différents besoins de style de vie 🌞
---
🌴 Loisirs et atmosphère
Hollywood offre un vrai style de vie de vacances:
🏊 Grandes piscines s'étendant le long de chaque bloc
🌿 Magnifique jardin paysager
☀ Grandes zones de bains de soleil
🍹 Pool bar et restaurant
💆 Centre SPA
🏋 Centre de remise en forme
---
✨ Caractéristiques du projet
1️⃣ Piscines sur chaque bloc
2️⃣ Appartements rez de chaussée avec accès direct à la piscine et au jardin
3️⃣ Accès à la plage de sable équipée
---
🏖 Infrastructure complexe
• Piscines extérieures
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna / Hammam
• Centre de remise en forme
• Enfants et terrains de jeux sportifs
• Restaurant et bar de la piscine
• Espaces barbecue
• Bande de plage équipée
• Parking extérieur
• Kitesurf 🌊
• Planche à voile 🌬
• Services de taxi
• Service de conciergerie
• Service de blanchisserie
• Société de gestion professionnelle
---
📐 Options d'appartement
Rez-de-chaussée Studio (accès piscine ou jardin)
NET: 30 m2
GROSSE: 50 m2
Rez de chaussée 1+1 (avec accès à la piscine)
NET: à partir de 45 m2
GROSSE: 60-65 m2
Studio — 1er étage
NET: 30 m2
GROSSE: 50 m2
1+1 — 1er étage
NET: 45 m2
GROSSE: 60-65 m2
Studio — 2e étage
NET: 30 m2
GROSSE: 50 m2
1+1 — 2e étage
NET: 45 m2
GROSSE: 60-65 m2
---
📍 Lieu
Le projet est situé dans une région prometteuse avec des programmes de développement de l'État approuvés pour les routes et les remblais 🚧🌊
Près de Girne et Nicosie.
À proximité se trouve un centre médical israélien moderne offrant une gamme complète de services - des examens de routine à la cardiologie, départements pédiatriques, chimiothérapie, chirurgie plastique, technologies laser et télémédecine 🏥✨
---
Hollywood n'est pas seulement une résidence — c'est un style de vie de station balnéaire toute l'année et une forte opportunité d'investissement 🌴☀