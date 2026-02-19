Complexe résidentiel Hollywood

Hollywood — Resort Living by the Sea 🌊🌴✨

Hollywood est un complexe de villégiature haut de gamme à grande échelle situé sur le littoral de la baie de Morphou, dans la région de Gaziveren, au nord de Chypre.

📍 1000 mètres d'une belle plage de sable

🚐 Service de navette confortable vers la plage

🚶 Distance de marche du centre de Gaziveren

🏙 Près de la ville de Lefke

Gaziveren est une ville côtière pittoresque avec une infrastructure urbaine complète — magasins, cafés, restaurants et services sont tous à votre disposition 🌅

---

📊 Informations générales sur le projet

• Surface totale de construction : 20 000 m2

• 3 blocs résidentiels (A, B, C)

• 724 appartements

Un projet moderne de style resort avec des terrasses spacieuses et des aménagements variés conçus pour différents besoins de style de vie 🌞

---

🌴 Loisirs et atmosphère

Hollywood offre un vrai style de vie de vacances:

🏊 Grandes piscines s'étendant le long de chaque bloc

🌿 Magnifique jardin paysager

☀ Grandes zones de bains de soleil

🍹 Pool bar et restaurant

💆 Centre SPA

🏋 Centre de remise en forme

---

✨ Caractéristiques du projet

1️⃣ Piscines sur chaque bloc

2️⃣ Appartements rez de chaussée avec accès direct à la piscine et au jardin

3️⃣ Accès à la plage de sable équipée

---

🏖 Infrastructure complexe

• Piscines extérieures

• Piscine intérieure chauffée

• Sauna / Hammam

• Centre de remise en forme

• Enfants et terrains de jeux sportifs

• Restaurant et bar de la piscine

• Espaces barbecue

• Bande de plage équipée

• Parking extérieur

• Kitesurf 🌊

• Planche à voile 🌬

• Services de taxi

• Service de conciergerie

• Service de blanchisserie

• Société de gestion professionnelle

---

📐 Options d'appartement

Rez-de-chaussée Studio (accès piscine ou jardin)

NET: 30 m2

GROSSE: 50 m2

Rez de chaussée 1+1 (avec accès à la piscine)

NET: à partir de 45 m2

GROSSE: 60-65 m2

Studio — 1er étage

NET: 30 m2

GROSSE: 50 m2

1+1 — 1er étage

NET: 45 m2

GROSSE: 60-65 m2

Studio — 2e étage

NET: 30 m2

GROSSE: 50 m2

1+1 — 2e étage

NET: 45 m2

GROSSE: 60-65 m2

---

📍 Lieu

Le projet est situé dans une région prometteuse avec des programmes de développement de l'État approuvés pour les routes et les remblais 🚧🌊

Près de Girne et Nicosie.

À proximité se trouve un centre médical israélien moderne offrant une gamme complète de services - des examens de routine à la cardiologie, départements pédiatriques, chimiothérapie, chirurgie plastique, technologies laser et télémédecine 🏥✨

---

Hollywood n'est pas seulement une résidence — c'est un style de vie de station balnéaire toute l'année et une forte opportunité d'investissement 🌴☀