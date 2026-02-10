Complexe résidentiel Venice

Venise — Resort Living inspiré de l'Italie 🇮🇹✨

Venise est un développement résidentiel unique situé au coeur de Long Beach, Iskele, où le style de vie méditerranéen rencontre la romance de Venise 💙

L'eau est au centre de ce concept — des canaux avec des gondoles, des îles jacuzzis et des piscines expansives créent une véritable atmosphère de station balnéaire toute l'année 🌊

Le projet se compose de 9 blocs de dix étages avec un total de 783 appartements, offrant un large éventail de dispositions:

🏙 studios

🏡 1+1

🏡 2+1

🌅 2+1 penthouses

Le développement est assuré en 3 phases, avec le lancement de l'infrastructure centrale de la phase 1, assurant le confort dès le premier jour ✨

Phases de construction

📍 Phase 1

• Bloc 1 — décembre 2025

• Blocs 2 à 3 + espace social — juin 2026

📍 Phase 2

• Blocs 4-5-6 — juin 2027

📍 Phase 3

• Blocs 7–8–9 — juin 2029

Services exclusifs aux résidents

🚌 Service de navette privé vers la plage, le bazar (tous les vendredis) et les casinos

🔧 Gestion de la maintenance et de la location par le développeur

Soins complets du territoire, de l'infrastructure et des opérations de location – parfaits pour vivre et investir 💼💰

Infrastructure de station de villégiature

🏨 Boutique Hotel (80 chambres)

• accueil

• salle de sport

• club sur le toit avec vue sur la mer

• piscine intérieure

• spa / sauna / hammam

• restaurant

🛍 Mini centre commercial

• supermarché

• pharmacie

• restaurant / salon sur le toit

• pâtisserie

• coiffeur

💦 Loisirs et loisirs

• île jacuzzi dans la piscine

• piscines extérieures pour adultes et enfants

• piscine aqua avec toboggans

• Canal vénitien avec gondoles

• aire de jeux pour enfants

• terrain de football et de basketball

🏢 Bâtiment central

• Jardin d'enfants

• salle de jeux

• Restaurant italien

• maison de steak

🚗 Parking souterrain avec entrée et sortie pratiques

Venise est plus qu'un projet résidentiel —

c'est une destination de villégiature autonome, où chaque jour se sent comme des vacances ☀️💦

Parfait pour la vie, les loisirs et les investissements à haut rendement 🌴💎