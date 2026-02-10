Complexe résidentiel Venice

Venise — Resort Living inspiré de l'Italie 🇮🇹✨
Venise est un développement résidentiel unique situé au coeur de Long Beach, Iskele, où le style de vie méditerranéen rencontre la romance de Venise 💙
L'eau est au centre de ce concept — des canaux avec des gondoles, des îles jacuzzis et des piscines expansives créent une véritable atmosphère de station balnéaire toute l'année 🌊
Le projet se compose de 9 blocs de dix étages avec un total de 783 appartements, offrant un large éventail de dispositions:
Le développement est assuré en 3 phases, avec le lancement de l'infrastructure centrale de la phase 1, assurant le confort dès le premier jour ✨
Phases de construction
📍 Phase 1
• Bloc 1 — décembre 2025
• Blocs 2 à 3 + espace social — juin 2026
📍 Phase 2
• Blocs 4-5-6 — juin 2027
📍 Phase 3
• Blocs 7–8–9 — juin 2029
Services exclusifs aux résidents
🚌 Service de navette privé vers la plage, le bazar (tous les vendredis) et les casinos
🔧 Gestion de la maintenance et de la location par le développeur
Soins complets du territoire, de l'infrastructure et des opérations de location – parfaits pour vivre et investir 💼💰
Infrastructure de station de villégiature
🏨 Boutique Hotel (80 chambres)
• accueil
• salle de sport
• club sur le toit avec vue sur la mer
• piscine intérieure
• spa / sauna / hammam
• restaurant
🛍 Mini centre commercial
• supermarché
• pharmacie
• restaurant / salon sur le toit
• pâtisserie
• coiffeur
💦 Loisirs et loisirs
• île jacuzzi dans la piscine
• piscines extérieures pour adultes et enfants
• piscine aqua avec toboggans
• Canal vénitien avec gondoles
• aire de jeux pour enfants
• terrain de football et de basketball
🏢 Bâtiment central
• Jardin d'enfants
• salle de jeux
• Restaurant italien
• maison de steak
🚗 Parking souterrain avec entrée et sortie pratiques
Venise est plus qu'un projet résidentiel —
c'est une destination de villégiature autonome, où chaque jour se sent comme des vacances ☀️💦
Parfait pour la vie, les loisirs et les investissements à haut rendement 🌴💎