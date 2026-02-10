  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Venice

Complexe résidentiel Venice

Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$132,156
T.V.A.
BTC
1.5719636
ETH
82.3933331
USDT
130 660.1149840
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
19
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33306
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Spathariko

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Venise — Resort Living inspiré de l'Italie 🇮🇹✨

Venise est un développement résidentiel unique situé au coeur de Long Beach, Iskele, où le style de vie méditerranéen rencontre la romance de Venise 💙
L'eau est au centre de ce concept — des canaux avec des gondoles, des îles jacuzzis et des piscines expansives créent une véritable atmosphère de station balnéaire toute l'année 🌊

Le projet se compose de 9 blocs de dix étages avec un total de 783 appartements, offrant un large éventail de dispositions:

  • 🏙 studios
  • 🏡 1+1
  • 🏡 2+1
  • 🌅 2+1 penthouses

Le développement est assuré en 3 phases, avec le lancement de l'infrastructure centrale de la phase 1, assurant le confort dès le premier jour ✨

Phases de construction

📍 Phase 1
• Bloc 1 — décembre 2025
• Blocs 2 à 3 + espace social — juin 2026

📍 Phase 2
• Blocs 4-5-6 — juin 2027

📍 Phase 3
• Blocs 7–8–9 — juin 2029

Services exclusifs aux résidents

🚌 Service de navette privé vers la plage, le bazar (tous les vendredis) et les casinos
🔧 Gestion de la maintenance et de la location par le développeur
Soins complets du territoire, de l'infrastructure et des opérations de location – parfaits pour vivre et investir 💼💰

Infrastructure de station de villégiature

🏨 Boutique Hotel (80 chambres)
• accueil
• salle de sport
• club sur le toit avec vue sur la mer
• piscine intérieure
• spa / sauna / hammam
• restaurant

🛍 Mini centre commercial
• supermarché
• pharmacie
• restaurant / salon sur le toit
• pâtisserie
• coiffeur

💦 Loisirs et loisirs
• île jacuzzi dans la piscine
• piscines extérieures pour adultes et enfants
• piscine aqua avec toboggans
• Canal vénitien avec gondoles
• aire de jeux pour enfants
• terrain de football et de basketball

🏢 Bâtiment central
• Jardin d'enfants
• salle de jeux
• Restaurant italien
• maison de steak

🚗 Parking souterrain avec entrée et sortie pratiques

Venise est plus qu'un projet résidentiel —
c'est une destination de villégiature autonome, où chaque jour se sent comme des vacances ☀️💦
Parfait pour la vie, les loisirs et les investissements à haut rendement 🌴💎

Localisation sur la carte

Spathariko, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Suntree Villas
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$714,327
Quartier résidentiel Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$123,487
Quartier résidentiel Eden Garden 3 *
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$202,646
Complexe résidentiel Lilium Park
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$122,482
Quartier résidentiel Elite Residence
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$131,813
Vous regardez
Complexe résidentiel Venice
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$132,156
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Afficher tout Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$218,488
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
ELYSIQUE II est un complexe résidentiel moderne doté d'une infrastructure étendue, y compris des divertissements pour les enfants et les adultes, ainsi que des installations d'importance technique.Le complexe est situé à 600 mètres de la mer dans la zone de Long Beach, qui est un endroit idé…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Afficher tout Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$156,091
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 49–100 m²
4 objets immobiliers 4
La superficie du complexe est de 220 000 m2, dont 35 % sont en construction.Le complexe est situé entre la mer au nord et les montagnes au sud. Belle vue !🌊🏡⛰️Toute l'infrastructure à proximité est disponible:écolehôpital,supermarchébazar agricole,banques,salon de beauté,caféBoutique de Barb…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.0 – 96.0
157,260 – 213,350
Apartment 2 chambres
100.0
343,317
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Afficher tout Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$186,445
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller