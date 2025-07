Complexe résidentiel Luna Residences

Luna – un projet unique situé à seulement 50 mètres de Long Beach. Le privilège principal d'être un résident de Luna est son facile

accès à la plage de sable doré de la Méditerranée et vue fascinante sur la mer. Diverses installations telles que 6 kilomètres de vélo et de chemin de marche, des terrains de jeux pour enfants, des cafés près de la plage, des aires de pique-nique et de loisirs et beaucoup d'autres seront également disponibles pour un usage commun.

Des matériaux de haute qualité intégrés avec un design intérieur et extérieur unique seront mis en œuvre dans la construction du projet. Le projet se composera de trois blocs à faible élévation. Le système de sécurité équipé de caméras IP s'occupera de votre sécurité 24/7.

Spécifications du projet

435 m2 de piscine, Sécurité d'entrée du site, Appartements au 1er étage avec terrasse privée, Appartements au rez-de-chaussée avec jardin privé, Piscine et aire de jeux pour enfants, Parking privé pour chaque appartement, Zones vertes, Pool bar, Vue directe sur la mer depuis les appartements dans le bloc A, Option piscine privée pour les appartements dans le bloc A, Traitement des eaux usées, Infrastructure AC, Étage chauffé dans les cuisines, salons et salles de bains dans tous les appartements.

