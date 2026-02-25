  1. Realting.com
Complexe résidentiel Sea Life Residence

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$103,306
5
ID: 33944
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Résidence Sea Life — Vivre au cœur de Long Beach 🌊🏖

Vie marine Residence est un complexe résidentiel complet situé à seulement une minute à pied de l'une des meilleures plages de sable de Chypre-Nord — Long Beach.

Il offre une occasion rare de vivre en bord de mer, dans le centre de l'infrastructure de station balnéaire, tout en bénéficiant du confort d'une communauté résidentielle bien établie.

---

📍 À propos du complexe

🏢 Plusieurs blocs résidentiels (5 à 9 étages)
🛎 Réception
🏊 Piscine avec mini parc aquatique pour enfants
🍽 Café
🏀 Cour de basketball
🌳 Mini parc
🔥 Espace barbecue

La plupart des appartements offrent une vue sur la mer, tandis que les étages supérieurs offrent une vue panoramique sur toute la côte de Long Beach 🌅

---

🌴 Lieu principal

Vie marine Résidence est située au cœur même de la vie côtière:

🏖 Accès direct à la plage entièrement équipée via un passage inférieur
🍽 Restaurants et cafés à distance de marche
🛒 Supermarchés
💊 Pharmacie
💇 Salon de beauté
🍻 Barre de sport
🚶 Promenade sur la plage

Tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement et le mode de vie de vacances est à deux pas.

Vie marine La résidence est idéale pour:

✔ La vie en mer permanente
✔ Maison de vacances
✔ Investissements locatifs à forte demande 📈

Ici, chaque jour commence par l'air de mer et le soleil méditerranéen ☀️🌊

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 60.0
Prix ​​par m², USD 1,801 – 2,003
Prix ​​de l'appartement, USD 108,032 – 120,186

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

