Complexe résidentiel Sea Life Residence

Résidence Sea Life — Vivre au cœur de Long Beach 🌊🏖

Vie marine Residence est un complexe résidentiel complet situé à seulement une minute à pied de l'une des meilleures plages de sable de Chypre-Nord — Long Beach.

Il offre une occasion rare de vivre en bord de mer, dans le centre de l'infrastructure de station balnéaire, tout en bénéficiant du confort d'une communauté résidentielle bien établie.

---

📍 À propos du complexe

🏢 Plusieurs blocs résidentiels (5 à 9 étages)

🛎 Réception

🏊 Piscine avec mini parc aquatique pour enfants

🍽 Café

🏀 Cour de basketball

🌳 Mini parc

🔥 Espace barbecue

La plupart des appartements offrent une vue sur la mer, tandis que les étages supérieurs offrent une vue panoramique sur toute la côte de Long Beach 🌅

---

🌴 Lieu principal

Vie marine Résidence est située au cœur même de la vie côtière:

🏖 Accès direct à la plage entièrement équipée via un passage inférieur

🍽 Restaurants et cafés à distance de marche

🛒 Supermarchés

💊 Pharmacie

💇 Salon de beauté

🍻 Barre de sport

🚶 Promenade sur la plage

Tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement et le mode de vie de vacances est à deux pas.

Vie marine La résidence est idéale pour:

✔ La vie en mer permanente

✔ Maison de vacances

✔ Investissements locatifs à forte demande 📈

Ici, chaque jour commence par l'air de mer et le soleil méditerranéen ☀️🌊