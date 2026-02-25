  1. Realting.com
Complexe résidentiel Panorama Long Beach

Trikomo, Chypre du Nord
$202,560
19
ID: 33948
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  Pays
    Chypre du Nord
  Région
    İskele District
  Ville
    Iskele Belediyesi
  Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    13

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Panorama Long Beach — L'icône de la côte 🌅🏖

Panorama long Beach est un projet résidentiel haut de gamme achevé situé à seulement 180 mètres de la mer (2 minutes à pied).

Situé à la frontière d'une zone de zonage à faible hauteur, le projet garantit un maximum de mer et de vues environnantes depuis la plupart des appartements.

Dans les 100 mètres:
🛒 Supermarché
🍽 Restaurant de poissons
🌳 Parc
🚶‍♂️ Promenade de Long Beach avec pistes cyclables et pédestres

C'est le cœur de la vie côtière de haut niveau.

---

🏙 Architecture iconique

Le projet comprend deux blocs de 13 étages avec un design dynamique et reconnaissable.

Face aux formes classiques de grande taille, Panorama Long Beach constitue une nouvelle référence pour l'architecture et la vie de luxe dans la région.

---

🌊 Installations sur place

🏊 220 m2 piscine extérieure
👶 Piscine pour enfants
🍽 Restaurant / bar avec terrasse sur le toit
🛎 Lobby, réception et concierge
🏋️ Gymnase
Spa, sauna et massage
🎮 Salle de jeux
🎬 Cinéma de poche
⛳ Mini golf
🏓 Tennis de table & billard
Échecs de jardin
🎠 Terrain de jeu
🛡 Sécurité 24/7

🌅 Expérience sur le toit (13e étage)

🌊 Piscine infini avec débordement panoramique
🍹 Restaurant panoramique à 360° / bar
🎥 Cinéma en plein air
🔭 Le télescope du ciel pour la surveillance des étoiles

Lever du soleil sur la Méditerranée et coucher de soleil vue de l'ouest créent une expérience de vie inoubliable.

---

🏡 Faits saillants

Bloc A — appartements directement orientés vers la mer et vue sur la baie de Famagusta.
Penthouses sélectionnés avec de grandes terrasses, jacuzzi et options de bain à remous.

Block B — vues ininterrompues vers la baie de Famagusta et la péninsule de Karpaz.
Tous les logements sont conçus comme des appartements de style penthouse avec des terrasses spacieuses.

Duplex 4+1 appartements reliés par des terrasses de pont en acier entre les blocs — une caractéristique architecturale rare.

🔹 Caractéristiques techniques

✔ Grandes tuiles de porcelaine
✔ Systèmes de douche intégrés
✔ Douches de marche
✔ Comptoir en granit
✔ Portes en bois premium
✔ Chauffage électrique au sol en option
✔ Système de refroidissement dissimulé
✔ Groupe électrogène
✔ Pleine accessibilité et ascenseurs

Panorama long La plage est plus qu'une résidence.
C'est une déclaration de style de vie panoramique donnant sur la Méditerranée 🌊✨

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 85.0
Prix ​​par m², USD 4,925
Prix ​​de l'appartement, USD 418,625

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

