Complexe résidentiel Brise de Mer Mounting Side

La vie entre la mer et les montagnes dans l'une des régions les plus pittoresques de Chypre-Nord

Région de Tatlısu (Tatlisu) 📍

Tatlisu (traduit de turc – eau douce) est situé au pied des montagnes de Beshparmak et combine les paysages de montagne et la côte méditerranéenne.

📌 Distances:

Kyrenia et Famagusta – 30-40 minutes en voiture

Aéroport d'Ercan - environ 30 minutes

La région est connue pour certaines des plus belles baies de Chypre-Nord. Les plages sont principalement pavées et rocheuses, mais la célèbre plage de sable Kaplıca est située à proximité (10-15 minutes en voiture).

🌄 De Tatlisu il y a une vue imprenable sur la côte est de Kyrenia et la péninsule de Karpas.

La région a une riche histoire et est un site archéologique important de la période néolithique.

Tatlis est parfait pour ceux qui apprécient :

silence 🌿

panoramique

vie privée

complexes modernes confortables

L'immobilier est souvent acheté ici pour les loisirs et l'investissement, moins souvent - pour la résidence permanente.

Brise de Mer – Côté montage 🏡

Brise de Mer – Mounting Side est un projet résidentiel moderne à grande échelle, intégré harmonieusement dans le paysage naturel de la région.

Informations générales 📊

• Total des appartements: 444

A Bloc – 31 blocs × 12 appartements = 372 appartements

• Bloc B – 4 blocs × 18 appartements = 72 appartements

🛠 Temps de construction:

• Début de la construction: 2025

• Achèvement : septembre 2027

• Période de construction : 36 mois + 6 mois de grâce

Plan de paiement 💷

5 000 £ – dépôt de réservation (pour 3 semaines)

35 % – acompte (y compris dépôt)

65% - versements pour 36 mois

(paiements tous les 1/2/3/4 mois)

Ce qui est inclus dans le prix ✔️

• Toutes les terrasses avec barbecue et kitchenette

(jacuzzi et douche - en option)

• Espace de stationnement privé 🚗

• Ensemble complet de spécifications techniques

• Système de chauffage central et de climatisation ❄️🔥

Gestion et entretien

Gestion des loyers

Le calcul du bail sera effectué au moment de la construction.

Groupes de maintenance

Norme - Zones communes

Premium – Zones communes + Infrastructure

Or – espaces communs + infrastructure + accès à d'autres projets du développeur

Révente (revente) 🔁

• Autorisé après avoir payé 50% du coût

• Coût du nouveau contrat: £2,000

• Après l'enregistrement du titre individuel (Kat İrtifak), le contrat de vente et l'addendum sont signés.

• Le montant de l'enregistrement est calculé selon l'évaluation du Département des terres

Brise de Mer – Côté montage 💎

✔ montagne

✔ complexe moderne avec une infrastructure bien pensée

✔ Potentiel d'investissement élevé

✔ tranquillité, nature et vue panoramique

📩 Contactez-nous pour obtenir des plans, les prix actuels et choisir la meilleure option dans ce projet.