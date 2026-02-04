  1. Realting.com
  Chypre du Nord
  Tatlisu Belediyesi
  Complexe résidentiel Brise de Mer Mounting Side

Complexe résidentiel Brise de Mer Mounting Side

Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$136,940
T.V.A.
BTC
1.6288758
ETH
85.3763460
USDT
135 390.6045311
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
18
ID: 33253
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

La vie entre la mer et les montagnes dans l'une des régions les plus pittoresques de Chypre-Nord

Région de Tatlısu (Tatlisu) 📍

Tatlisu (traduit de turc – eau douce) est situé au pied des montagnes de Beshparmak et combine les paysages de montagne et la côte méditerranéenne.

📌 Distances:

  • Kyrenia et Famagusta – 30-40 minutes en voiture

  • Aéroport d'Ercan - environ 30 minutes

La région est connue pour certaines des plus belles baies de Chypre-Nord. Les plages sont principalement pavées et rocheuses, mais la célèbre plage de sable Kaplıca est située à proximité (10-15 minutes en voiture).

🌄 De Tatlisu il y a une vue imprenable sur la côte est de Kyrenia et la péninsule de Karpas.
La région a une riche histoire et est un site archéologique important de la période néolithique.

Tatlis est parfait pour ceux qui apprécient :

  • silence 🌿

  • panoramique

  • vie privée

  • complexes modernes confortables

L'immobilier est souvent acheté ici pour les loisirs et l'investissement, moins souvent - pour la résidence permanente.

Brise de Mer – Côté montage 🏡

Brise de Mer – Mounting Side est un projet résidentiel moderne à grande échelle, intégré harmonieusement dans le paysage naturel de la région.

Informations générales 📊

• Total des appartements: 444
A Bloc – 31 blocs × 12 appartements = 372 appartements
• Bloc B – 4 blocs × 18 appartements = 72 appartements

🛠 Temps de construction:
• Début de la construction: 2025
• Achèvement : septembre 2027
• Période de construction : 36 mois + 6 mois de grâce

Plan de paiement 💷

5 000 £ – dépôt de réservation (pour 3 semaines)
35 % – acompte (y compris dépôt)
65% - versements pour 36 mois
(paiements tous les 1/2/3/4 mois)

Ce qui est inclus dans le prix ✔️

• Toutes les terrasses avec barbecue et kitchenette
(jacuzzi et douche - en option)
• Espace de stationnement privé 🚗
• Ensemble complet de spécifications techniques
• Système de chauffage central et de climatisation ❄️🔥

Gestion et entretien

Gestion des loyers

Le calcul du bail sera effectué au moment de la construction.

Groupes de maintenance

Norme - Zones communes
Premium – Zones communes + Infrastructure
Or – espaces communs + infrastructure + accès à d'autres projets du développeur

Révente (revente) 🔁

• Autorisé après avoir payé 50% du coût
• Coût du nouveau contrat: £2,000
• Après l'enregistrement du titre individuel (Kat İrtifak), le contrat de vente et l'addendum sont signés.
• Le montant de l'enregistrement est calculé selon l'évaluation du Département des terres

Brise de Mer – Côté montage 💎

✔ montagne
✔ complexe moderne avec une infrastructure bien pensée
✔ Potentiel d'investissement élevé
✔ tranquillité, nature et vue panoramique

📩 Contactez-nous pour obtenir des plans, les prix actuels et choisir la meilleure option dans ce projet.

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

T.V.A.
