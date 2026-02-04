Complexe résidentiel Brise de Mer Mounting Side

La vie entre la mer et les montagnes dans l'une des régions les plus pittoresques de Chypre-Nord
Région de Tatlısu (Tatlisu) 📍
Tatlisu (traduit de turc – eau douce) est situé au pied des montagnes de Beshparmak et combine les paysages de montagne et la côte méditerranéenne.
📌 Distances:
Kyrenia et Famagusta – 30-40 minutes en voiture
Aéroport d'Ercan - environ 30 minutes
La région est connue pour certaines des plus belles baies de Chypre-Nord. Les plages sont principalement pavées et rocheuses, mais la célèbre plage de sable Kaplıca est située à proximité (10-15 minutes en voiture).
🌄 De Tatlisu il y a une vue imprenable sur la côte est de Kyrenia et la péninsule de Karpas.
La région a une riche histoire et est un site archéologique important de la période néolithique.
Tatlis est parfait pour ceux qui apprécient :
silence 🌿
panoramique
vie privée
complexes modernes confortables
L'immobilier est souvent acheté ici pour les loisirs et l'investissement, moins souvent - pour la résidence permanente.
Brise de Mer – Côté montage 🏡
Brise de Mer – Mounting Side est un projet résidentiel moderne à grande échelle, intégré harmonieusement dans le paysage naturel de la région.
Informations générales 📊
• Total des appartements: 444
A Bloc – 31 blocs × 12 appartements = 372 appartements
• Bloc B – 4 blocs × 18 appartements = 72 appartements
🛠 Temps de construction:
• Début de la construction: 2025
• Achèvement : septembre 2027
• Période de construction : 36 mois + 6 mois de grâce
Plan de paiement 💷
5 000 £ – dépôt de réservation (pour 3 semaines)
35 % – acompte (y compris dépôt)
65% - versements pour 36 mois
(paiements tous les 1/2/3/4 mois)
Ce qui est inclus dans le prix ✔️
• Toutes les terrasses avec barbecue et kitchenette
(jacuzzi et douche - en option)
• Espace de stationnement privé 🚗
• Ensemble complet de spécifications techniques
• Système de chauffage central et de climatisation ❄️🔥
Gestion et entretien
Gestion des loyers
Le calcul du bail sera effectué au moment de la construction.
Groupes de maintenance
Norme - Zones communes
Premium – Zones communes + Infrastructure
Or – espaces communs + infrastructure + accès à d'autres projets du développeur
Révente (revente) 🔁
• Autorisé après avoir payé 50% du coût
• Coût du nouveau contrat: £2,000
• Après l'enregistrement du titre individuel (Kat İrtifak), le contrat de vente et l'addendum sont signés.
• Le montant de l'enregistrement est calculé selon l'évaluation du Département des terres
Brise de Mer – Côté montage 💎
✔ montagne
✔ complexe moderne avec une infrastructure bien pensée
✔ Potentiel d'investissement élevé
✔ tranquillité, nature et vue panoramique
📩 Contactez-nous pour obtenir des plans, les prix actuels et choisir la meilleure option dans ce projet.