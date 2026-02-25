Complexe résidentiel Four Seasons Life II

Quatre saisons Vie II — Où la nature rencontre la vie privilégiée 🌊🌿
Quatre saisons Vie II est un complexe résidentiel entièrement achevé offrant un style de vie de confort et d'harmonie dans la zone prometteuse de Boğaz à Iskele.
Conçu avec une approche visionnaire, le projet préserve le paysage naturel tout en soulignant la beauté exceptionnelle du littoral méditerranéen.
---
🌳 Un véritable concept de vie verte
📍 Superficie totale — 61 000 m2
🏗 Superficie de construction — 20 000 m2
🌿 Paysage & espaces ouverts — 53 000 m2
🌱 15 000 m2 d'espace vert
🌳 Plus de 20 000 plantes et arbres
C'est une véritable oasis verte où l'architecture s'harmonise parfaitement avec la nature.
---
Le projet comprend:
🏢 310 résidences
🏬 16 unités commerciales
---
Des aménagements pensés et des infrastructures bien planifiées créent un environnement de vie paisible et confortable.
🏖 Grandes installations sociales et de loisirs
Four Seasons Life II offre un véritable style de vie en station :
🏊 Piscine extérieure
🏊♂️ Piscine intérieure
🎢 Parc aquatique
🚴 Itinéraires à pied et à vélo
🏋️ Gymnase
Spa, massage et centre de beauté
🎾 Terrain de tennis
🏀 Basketball et terrains de volleyball
🍽 Restaurant
☕ Café
🍹 Bar & terrasse sur le toit
🏖 Bar de plage
👶 Club pour enfants
Le projet est entièrement adapté aux personnes handicapées:
♿ Parking spécial et routes d'accès
---
🔹 Faits saillants supplémentaires
🚲 Station cyclable
🛎 Réception
🔌 Station de recharge EV
🌊 Sports nautiques
💇 Coiffeur
🛡 Sécurité 24/7
🚗 Stationnement
📡 Système central par satellite
🌐 Internet
📹 Interphone vidéo
🔋 Groupe électrogène
🚨 Détecteurs de fumée
---
Four Seasons Life II est idéal pour ceux qui apprécient :
✔ Environnement vert
✔ Infrastructure complète de la station
✔ Sécurité et confort
✔ Fort potentiel d'investissement 📈
Un mode de vie méditerranéen équilibré où la mer, la nature et la vie moderne se réunissent toute l'année ☀️🌊