Complexe résidentiel Four Seasons Life II

Quatre saisons Vie II — Où la nature rencontre la vie privilégiée 🌊🌿

Quatre saisons Vie II est un complexe résidentiel entièrement achevé offrant un style de vie de confort et d'harmonie dans la zone prometteuse de Boğaz à Iskele.

Conçu avec une approche visionnaire, le projet préserve le paysage naturel tout en soulignant la beauté exceptionnelle du littoral méditerranéen.

---

🌳 Un véritable concept de vie verte

📍 Superficie totale — 61 000 m2

🏗 Superficie de construction — 20 000 m2

🌿 Paysage & espaces ouverts — 53 000 m2

🌱 15 000 m2 d'espace vert

🌳 Plus de 20 000 plantes et arbres

C'est une véritable oasis verte où l'architecture s'harmonise parfaitement avec la nature.

---

Le projet comprend:

🏢 310 résidences

🏬 16 unités commerciales

---

Des aménagements pensés et des infrastructures bien planifiées créent un environnement de vie paisible et confortable.

🏖 Grandes installations sociales et de loisirs

Four Seasons Life II offre un véritable style de vie en station :

🏊 Piscine extérieure

🏊‍♂️ Piscine intérieure

🎢 Parc aquatique

🚴 Itinéraires à pied et à vélo

🏋️ Gymnase

Spa, massage et centre de beauté

🎾 Terrain de tennis

🏀 Basketball et terrains de volleyball

🍽 Restaurant

☕ Café

🍹 Bar & terrasse sur le toit

🏖 Bar de plage

👶 Club pour enfants

Le projet est entièrement adapté aux personnes handicapées:

♿ Parking spécial et routes d'accès

---

🔹 Faits saillants supplémentaires

🚲 Station cyclable

🛎 Réception

🔌 Station de recharge EV

🌊 Sports nautiques

💇 Coiffeur

🛡 Sécurité 24/7

🚗 Stationnement

📡 Système central par satellite

🌐 Internet

📹 Interphone vidéo

🔋 Groupe électrogène

🚨 Détecteurs de fumée

---

Four Seasons Life II est idéal pour ceux qui apprécient :

✔ Environnement vert

✔ Infrastructure complète de la station

✔ Sécurité et confort

✔ Fort potentiel d'investissement 📈

Un mode de vie méditerranéen équilibré où la mer, la nature et la vie moderne se réunissent toute l'année ☀️🌊