  Chypre du Nord
  Iskele Belediyesi
  Complexe résidentiel Four Seasons Life II

Complexe résidentiel Four Seasons Life II

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$217,415
;
46
ID: 33945
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Quatre saisons Vie II — Où la nature rencontre la vie privilégiée 🌊🌿

Quatre saisons Vie II est un complexe résidentiel entièrement achevé offrant un style de vie de confort et d'harmonie dans la zone prometteuse de Boğaz à Iskele.

Conçu avec une approche visionnaire, le projet préserve le paysage naturel tout en soulignant la beauté exceptionnelle du littoral méditerranéen.

---

🌳 Un véritable concept de vie verte

📍 Superficie totale — 61 000 m2
🏗 Superficie de construction — 20 000 m2
🌿 Paysage & espaces ouverts — 53 000 m2
🌱 15 000 m2 d'espace vert
🌳 Plus de 20 000 plantes et arbres

C'est une véritable oasis verte où l'architecture s'harmonise parfaitement avec la nature.

---

Le projet comprend:
🏢 310 résidences
🏬 16 unités commerciales

---

Des aménagements pensés et des infrastructures bien planifiées créent un environnement de vie paisible et confortable.

🏖 Grandes installations sociales et de loisirs

Four Seasons Life II offre un véritable style de vie en station :

🏊 Piscine extérieure
🏊‍♂️ Piscine intérieure
🎢 Parc aquatique
🚴 Itinéraires à pied et à vélo
🏋️ Gymnase
Spa, massage et centre de beauté
🎾 Terrain de tennis
🏀 Basketball et terrains de volleyball
🍽 Restaurant
☕ Café
🍹 Bar & terrasse sur le toit
🏖 Bar de plage
👶 Club pour enfants

Le projet est entièrement adapté aux personnes handicapées:
♿ Parking spécial et routes d'accès

---

🔹 Faits saillants supplémentaires

🚲 Station cyclable
🛎 Réception
🔌 Station de recharge EV
🌊 Sports nautiques
💇 Coiffeur
🛡 Sécurité 24/7
🚗 Stationnement
📡 Système central par satellite
🌐 Internet
📹 Interphone vidéo
🔋 Groupe électrogène
🚨 Détecteurs de fumée

---

Four Seasons Life II est idéal pour ceux qui apprécient :

✔ Environnement vert
✔ Infrastructure complète de la station
✔ Sécurité et confort
✔ Fort potentiel d'investissement 📈

Un mode de vie méditerranéen équilibré où la mer, la nature et la vie moderne se réunissent toute l'année ☀️🌊

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 75.0
Prix ​​par m², USD 2,899
Prix ​​de l'appartement, USD 217,415

Localisation sur la carte

Bogazi, Chypre du Nord

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
