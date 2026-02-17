  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Sky Deluxia Life

Complexe résidentiel Sky Deluxia Life

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$184,551
T.V.A.
BTC
2.1951926
ETH
115.0594320
USDT
182 462.3187618
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
15
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33359
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    18

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Un style de vie Resort-Style à Long Beach 🌊

Sky Deluxia Life est un développement contemporain à grande échelle situé dans le centre même d'Iskele Long Beach. Intégré au magnifique paysage côtier, le projet offre un véritable mode de vie de vacances en quatre saisons, non seulement une maison, mais une façon de vivre.

Le complexe est situé à seulement 550 mètres à pied de Long Beach — l'île la plus longue et la plus populaire côte, célèbre pour ses sables dorés et eaux méditerranéennes cristallines.

Construit sur un terrain de 2,5 hectares, Sky Deluxia La vie se compose de 5 blocs résidentiels, 416 appartements de différents types, et un hôtel de 60 chambres.

Chaque appartement bénéficie d'un concept architectural particulier, offrant une vue unique sur la Méditerranée et un design lumineux et moderne.

---

🏡 Types d'appartement

  • Appartements de studio

  • 1+1 appartements

  • 2+1 appartements

  • 3+1 penthouses

Un large éventail d'aménagements rend le projet idéal pour la vie de vacances, la résidence permanente ou l'investissement à haut rendement.

---

🌟 Infrastructure et installations

Les résidents bénéficient de tous les équipements de style resort, y compris:

  • Piscines extérieures et intérieures

  • Parc aquatique

  • Centre de remise en forme

  • Centre SPA

  • Bain turc & sauna

  • Salon de beauté

  • Bar piscine et bar terrasse

  • Un restaurant La Carte

  • Restaurant buffet ouvert

  • Mini golf

  • Terrains de volleyball et de basketball

  • Terrains de tennis / handball

  • Amphithéâtre

  • Aire de jeux pour enfants

  • Salle de jeux

  • Marché & boutique de souvenirs

  • ATM

  • Services de réception et d'entretien

  • Zones de détente

  • Parking extérieur

  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7

  • Service de navette gratuit vers le centre-ville, la plage et le supermarché

Sky Deluxia La vie offre la combinaison parfaite de vues méditerranéennes, de confort moderne et de forte valeur d'investissement dans l'une des destinations côtières les plus dynamiques de Chypre-Nord. ✨

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 47.0
Prix ​​par m², USD 2,231
Prix ​​de l'appartement, USD 104,874

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Oasis
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$139,319
Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Chypre du Nord
depuis
$130,056
Quartier résidentiel THE HIVE
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$728,259
Complexe résidentiel Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$531,890
Complexe résidentiel Sea Magic Garden
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$313,004
T.V.A.
Vous regardez
Complexe résidentiel Sky Deluxia Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$184,551
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$54,303
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Surface 95 m²
1 objet immobilier 1
Caesar Resort & SPA est un complexe résidentiel à grande échelle dans le nord de Chypre, situé dans la région d'Iskele, à seulement 600 mètres de la célèbre plage Long. Le complexe offre une variété d'appartements: studios, appartements d'une, deux, trois et quatre chambres, d'une superficie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.0
1,303
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Caesar
Complexe résidentiel Caesar
Complexe résidentiel Caesar
Complexe résidentiel Caesar
Complexe résidentiel Caesar
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar
Complexe résidentiel Caesar
Tymvou, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 10
Agence
Luxury Life
Laisser une demande
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$237,096
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller