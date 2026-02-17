Complexe résidentiel Sky Deluxia Life

Un style de vie Resort-Style à Long Beach 🌊

Sky Deluxia Life est un développement contemporain à grande échelle situé dans le centre même d'Iskele Long Beach. Intégré au magnifique paysage côtier, le projet offre un véritable mode de vie de vacances en quatre saisons, non seulement une maison, mais une façon de vivre.

Le complexe est situé à seulement 550 mètres à pied de Long Beach — l'île la plus longue et la plus populaire côte, célèbre pour ses sables dorés et eaux méditerranéennes cristallines.

Construit sur un terrain de 2,5 hectares, Sky Deluxia La vie se compose de 5 blocs résidentiels, 416 appartements de différents types, et un hôtel de 60 chambres.

Chaque appartement bénéficie d'un concept architectural particulier, offrant une vue unique sur la Méditerranée et un design lumineux et moderne.

---

🏡 Types d'appartement

Appartements de studio

1+1 appartements

2+1 appartements

3+1 penthouses

Un large éventail d'aménagements rend le projet idéal pour la vie de vacances, la résidence permanente ou l'investissement à haut rendement.

---

🌟 Infrastructure et installations

Les résidents bénéficient de tous les équipements de style resort, y compris:

Piscines extérieures et intérieures

Parc aquatique

Centre de remise en forme

Centre SPA

Bain turc & sauna

Salon de beauté

Bar piscine et bar terrasse

Un restaurant La Carte

Restaurant buffet ouvert

Mini golf

Terrains de volleyball et de basketball

Terrains de tennis / handball

Amphithéâtre

Aire de jeux pour enfants

Salle de jeux

Marché & boutique de souvenirs

ATM

Services de réception et d'entretien

Zones de détente

Parking extérieur

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Service de navette gratuit vers le centre-ville, la plage et le supermarché

Sky Deluxia La vie offre la combinaison parfaite de vues méditerranéennes, de confort moderne et de forte valeur d'investissement dans l'une des destinations côtières les plus dynamiques de Chypre-Nord. ✨