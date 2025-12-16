  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lefkoniko
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Kyrenia
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Afficher tout Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Complexe résidentiel Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$33,180
Options de finition Аvec finition
Finished apartments from £25,000 — payment plans up to 13 years! Want to purchase property in Northern Cyprus with a minimal down payment and a comfortable payment plan? Now it's possible — the developer is offering a special promotion! This offer includes finished apartments and proper…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Afficher tout Quartier résidentiel Olea Cyprus
Quartier résidentiel Olea Cyprus
Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$104,399
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Olea Chypre Le projet attend maintenant tous les investisseurs qui aiment la sérénité et la nature. Olea Cyprus Project répond de manière unique aux besoins intenses de nos clients.En fonction de vos besoins, nous vous proposons : 1+1, 2+1, 3+1 appartements et 2+1, 3+1 penthouses.Nos unités …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Quartier résidentiel Olea Residence
Lefkoniko, Chypre du Nord
depuis
$79,792
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Laisser une demande
TekceTekce
Sur la carte
Realting.com
Aller