  Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$154,294
;
10
ID: 27432
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 3388
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Studio meublé de 45 m2 avec terrasse dans le complexe Cove Garden Village.

L'intérieur de l'appartement est fait dans un style moderne avec des éléments de décoration boho: nuances naturelles, éléments en osier, textiles chauds et accents lumineux.

L'espace est astucieux : il y a un grand lit avec une tête de lit douce, un coin salon avec des chaises de beanbag et une table basse, un coin repas.

La cuisine est équipée de tous les appareils nécessaires: plaque de cuisson, four, réfrigérateur, hotte et bouilloire.

Grâce au vitrage panoramique et à l'accès à la terrasse, l'appartement est rempli de lumière naturelle, et la vue s'ouvre sur le territoire vert du complexe avec des piscines et un accès direct à la mer.

Le complexe est situé dans la zone d'Esentepe à seulement 300 mètres de la mer, et un sentier piétonnier pratique mène à la plage. La région est connue pour son atmosphère calme, ses paysages verts et ses vues panoramiques sur la mer et les montagnes.

Il y a des restaurants confortables, des épiceries, une pharmacie et un arrêt des transports en commun à proximité. Le golf de Korineum est à seulement 5 minutes en voiture.

Infrastructure:

  • Piscines pour adultes et enfants
  • Centre de fitness et gymnase
  • Terrain de tennis
  • Restaurant et café
  • Bar de plage
  • Aménagement paysager et aménagement paysager
  • Transfert de bus vers le complexe central

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Agence
Laisser une demande
Voir les contacts
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
