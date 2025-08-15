Complexe résidentiel Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.

Studio meublé de 45 m2 avec terrasse dans le complexe Cove Garden Village.

L'intérieur de l'appartement est fait dans un style moderne avec des éléments de décoration boho: nuances naturelles, éléments en osier, textiles chauds et accents lumineux.

L'espace est astucieux : il y a un grand lit avec une tête de lit douce, un coin salon avec des chaises de beanbag et une table basse, un coin repas.

La cuisine est équipée de tous les appareils nécessaires: plaque de cuisson, four, réfrigérateur, hotte et bouilloire.

Grâce au vitrage panoramique et à l'accès à la terrasse, l'appartement est rempli de lumière naturelle, et la vue s'ouvre sur le territoire vert du complexe avec des piscines et un accès direct à la mer.

Le complexe est situé dans la zone d'Esentepe à seulement 300 mètres de la mer, et un sentier piétonnier pratique mène à la plage. La région est connue pour son atmosphère calme, ses paysages verts et ses vues panoramiques sur la mer et les montagnes.

Il y a des restaurants confortables, des épiceries, une pharmacie et un arrêt des transports en commun à proximité. Le golf de Korineum est à seulement 5 minutes en voiture.

Infrastructure:

Piscines pour adultes et enfants

Centre de fitness et gymnase

Terrain de tennis

Restaurant et café

Bar de plage

Aménagement paysager et aménagement paysager

Transfert de bus vers le complexe central

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!