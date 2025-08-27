  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$145,493
10
ID: 27500
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Studio meublé de 46 m2 dans le complexe Four Seasons Life sur le front de mer.

Un projet à grande échelle sur le deuxième littoral avec une superficie totale de 61 000 m2, sur lequel 326 propriétés sont situées.

Le complexe est conçu pour créer une vie de rêve qui s'intègre facilement au paysage naturel et vous permet de sentir le goût riche de la vie exclusive.

Des studios, une chambre et deux chambres avec et sans mobilier sont à vendre.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Piscine intérieure
  • Piscine pour enfants
  • Centre de remise en forme
  • Piste cyclable
  • Restaurant
  • Parc aquatique
  • Aire de jeux pour enfants
  • Chemin de randonnée
  • Cour de basketball

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Bogazi, Chypre du Nord

