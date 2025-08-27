Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Studio meublé de 46 m2 dans le complexe Four Seasons Life sur le front de mer.

Un projet à grande échelle sur le deuxième littoral avec une superficie totale de 61 000 m2, sur lequel 326 propriétés sont situées.

Le complexe est conçu pour créer une vie de rêve qui s'intègre facilement au paysage naturel et vous permet de sentir le goût riche de la vie exclusive.

Des studios, une chambre et deux chambres avec et sans mobilier sont à vendre.

Infrastructure:

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Piscine pour enfants

Centre de remise en forme

Piste cyclable

Restaurant

Parc aquatique

Aire de jeux pour enfants

Chemin de randonnée

Cour de basketball

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!