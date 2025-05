Complexe résidentiel HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen

HABITAT – le projet phare dans la région d'Esentepe du développeur Evergreen

HABITAT est un grand projet résidentiel et d'infrastructure situé dans le quartier de Tatlisu (Esentepe), dans un quartier pittoresque avec vue panoramique sur la mer Méditerranée et le paysage montagneux. La superficie totale de la parcelle est de 267 600 m2, dont 200 000 m2 sont alloués aux espaces verts paysagers, ce qui fait du projet l'un des plus importants de la région.

Le complexe comprend 1260 logements : studios, appartements 1+1 et 2+1, lofts, ainsi que des bungalows avec vue directe sur la mer. Pour les investisseurs, l'espace commercial est fourni - 5000 m2 sur la première ligne avec une façade le long de la route d'une longueur de 1 km.

Le projet est organisé sur le principe d'un village autonome fermé avec ses propres infrastructures, y compris des routes, des boulevards, des tapis roulants et des pistes cyclables (4 km), des aires de loisirs et de loisirs, ainsi que des installations publiques et commerciales. Il y a un passage d'anneau séparé et une entrée centrale avec un boulevard de 1,2 km de long. Le point maximal de haute altitude du projet est de 104 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Architecture et amélioration

bungalows panoramiques avec vue sur la mer

Espace interblocs étendu (jusqu'à 110 m entre blocs)

Finition de qualité: plomberie, armoires de cuisine, armoires

Options variables: plancher chaud, sacs de meubles, aide à l'installation des climatiseurs

Société de gestion et bureau de location sur le territoire

Stationnement au sol

Infrastructure

Le projet comprend plus de 30 types d'objets internes et externes :

Piscines intérieures et extérieures, mini-parc aquatique

Salle de fitness, complexe spa, zones de massage et de méditation

Restaurant complexe, bars, terrasses d'observation, espace barbecue

Centre médical (ambulance, pharmacie)

Centre équestre et club de poney

Tennis, basketball, beach volley

Jardin biologique, marché agricole, pépinière d'animaux

École privée britannique sur place (25 donums de terre + pensionnat)

Transfert vers les plages et autres projets Evergreen

Stations de véhicules électriques et système de réutilisation des eaux grises

Composante commerciale

Le projet prévoit jusqu'à 11 000 m2 d'espace commercial, dont certains ont déjà été achetés par les grandes marques. Locaux disponibles de 50 à 1000 m2. La vente est effectuée par accord individuel, le coût minimum est de £ 2800 / m2 avec une contribution de 50%. Les locaux les plus populaires sont le commerce de détail, les salons, les banques, les cafés et les services ménagers.

Situation financière

Plan de paiement standard:

35 % – mise de fonds

10% après 6 mois

5% en 6 mois

Le solde - en versements sans intérêt pour 36 mois

Offre spéciale pour penthouses (la validité est spécifiée):

40% pendant le premier mois

40% pendant 39 mois (sans intérêts)

20% - dans les 24 mois suivant la livraison de l'objet

L'offre est valable pour tous les types de penthouses dans le complexe

La livraison du complexe est de 2027.

Le projet HABITAT est une combinaison unique d'architecture, de confort, d'infrastructures à grande échelle et d'un environnement commercial réfléchi. Il s'agit d'une opportunité d'investissement et d'une nouvelle génération de logements à Chypre-Nord.

Laissez une demande pour obtenir une présentation détaillée du complexe, des prix courants, des options de mise en page et des installations disponibles.