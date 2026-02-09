Complexe résidentiel Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden — La vie moderne à Esentepe, Chypre-Nord

La magie de la mer Garden est un projet résidentiel moderne situé dans la zone pittoresque et hautement désirable d'Esentepe, au nord de Chypre. Entouré de nature, de mer et de montagnes, le projet offre un style de vie méditerranéen paisible avec un excellent potentiel d'investissement.

Il convient parfaitement à la fois à la vie confortable et à l'investissement de revenu locatif.

📍 Aperçu du projet

Lieu: Esentepe

Taille totale du terrain: 16,753 m2

Blocs: 7

Total des unités : 110

Le projet comporte des aménagements réfléchis et une infrastructure bien planifiée pour un environnement de vie détendue et fonctionnel.

🏠 Types d'appartement

1 chambre — rez-de-chaussée

1 chambre Loft — 1er étage

2 chambres Loft — premier étage

🏊 Installations sur place

Piscine extérieure

Aire de jeux pour enfants

Arrêt de bus près du complexe

Zones communales paysagées

🌿 Activités et style de vie

Les résidents peuvent profiter d'un large éventail d'activités extérieures et récréatives à proximité:

Golf

Randonnée

Sports nautiques

Zipline

Pêche

Cyclisme

💼 Services et biens professionnels Gestion

Sea Magic Garden offre une gamme complète de services professionnels pour assurer une expérience de propriété sans souci et sans problème:

🚗 Service de location de voitures

Réservation facile, prix compétitifs et excellent support client

🏠 Gestion du matériel

Manipulation et entretien des locataires, maximisant la valeur de votre propriété

Service de blanchisserie

Nettoyage rapide et fiable avec dépose et ramassage faciles

✈️ Transferts aéroportuaires

Confortable, transferts à temps avec chauffeurs sympathiques

🛠 Travaux de réparation

Professionnels qualifiés fournissant des réparations rapides et fiables

Service de ménage

Services de nettoyage soignés et professionnels

📈 Gestion des loyers

Service de location complet incluant publicité, gestion des clients, nettoyage, blanchisserie, tenue de clés, entretien et promotion sur les plateformes supérieures telles que Booking.com

Profitez de la propriété sans stress pendant que votre propriété est gérée professionnellement