  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Sea Magic Garden

Complexe résidentiel Sea Magic Garden

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$313,004
T.V.A.
BTC
3.7231261
ETH
195.1449566
USDT
309 462.6895185
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
16
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33291
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

🌊 Sea Magic Garden — La vie moderne à Esentepe, Chypre-Nord

La magie de la mer Garden est un projet résidentiel moderne situé dans la zone pittoresque et hautement désirable d'Esentepe, au nord de Chypre. Entouré de nature, de mer et de montagnes, le projet offre un style de vie méditerranéen paisible avec un excellent potentiel d'investissement.

Il convient parfaitement à la fois à la vie confortable et à l'investissement de revenu locatif.

📍 Aperçu du projet

  • Lieu: Esentepe

  • Taille totale du terrain: 16,753 m2

  • Blocs: 7

  • Total des unités : 110

Le projet comporte des aménagements réfléchis et une infrastructure bien planifiée pour un environnement de vie détendue et fonctionnel.

🏠 Types d'appartement

  • 1 chambre — rez-de-chaussée

  • 1 chambre Loft — 1er étage

  • 2 chambres Loft — premier étage

🏊 Installations sur place

  • Piscine extérieure

  • Aire de jeux pour enfants

  • Arrêt de bus près du complexe

  • Zones communales paysagées

🌿 Activités et style de vie

Les résidents peuvent profiter d'un large éventail d'activités extérieures et récréatives à proximité:

  • Golf

  • Randonnée

  • Sports nautiques

  • Zipline

  • Pêche

  • Cyclisme

💼 Services et biens professionnels Gestion

Sea Magic Garden offre une gamme complète de services professionnels pour assurer une expérience de propriété sans souci et sans problème:

🚗 Service de location de voitures
Réservation facile, prix compétitifs et excellent support client

🏠 Gestion du matériel
Manipulation et entretien des locataires, maximisant la valeur de votre propriété

Service de blanchisserie
Nettoyage rapide et fiable avec dépose et ramassage faciles

✈️ Transferts aéroportuaires
Confortable, transferts à temps avec chauffeurs sympathiques

🛠 Travaux de réparation
Professionnels qualifiés fournissant des réparations rapides et fiables

Service de ménage
Services de nettoyage soignés et professionnels

📈 Gestion des loyers
Service de location complet incluant publicité, gestion des clients, nettoyage, blanchisserie, tenue de clés, entretien et promotion sur les plateformes supérieures telles que Booking.com

Profitez de la propriété sans stress pendant que votre propriété est gérée professionnellement

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mia Residence *
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$190,614
Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$213,304
Quartier résidentiel Majestic 3 *
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$367,296
Quartier résidentiel Elysium 2
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$183,648
Quartier résidentiel Aphrodite The Wave (Phase 3)
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$132,986
Vous regardez
Complexe résidentiel Sea Magic Garden
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$313,004
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Afficher tout Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$218,488
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
ELYSIQUE II est un complexe résidentiel moderne doté d'une infrastructure étendue, y compris des divertissements pour les enfants et les adultes, ainsi que des installations d'importance technique.Le complexe est situé à 600 mètres de la mer dans la zone de Long Beach, qui est un endroit idé…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Afficher tout Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$170,378
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel ALPCAN TOWERS KEY WEST
Quartier résidentiel ALPCAN TOWERS KEY WEST
Quartier résidentiel ALPCAN TOWERS KEY WEST
Quartier résidentiel ALPCAN TOWERS KEY WEST
Quartier résidentiel ALPCAN TOWERS KEY WEST
Quartier résidentiel ALPCAN TOWERS KEY WEST
Kazivera, Chypre du Nord
depuis
$94,403
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller