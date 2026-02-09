Complexe résidentiel Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden — La vie moderne à Esentepe, Chypre-Nord
La magie de la mer Garden est un projet résidentiel moderne situé dans la zone pittoresque et hautement désirable d'Esentepe, au nord de Chypre. Entouré de nature, de mer et de montagnes, le projet offre un style de vie méditerranéen paisible avec un excellent potentiel d'investissement.
Il convient parfaitement à la fois à la vie confortable et à l'investissement de revenu locatif.
📍 Aperçu du projet
Lieu: Esentepe
Taille totale du terrain: 16,753 m2
Blocs: 7
Total des unités : 110
Le projet comporte des aménagements réfléchis et une infrastructure bien planifiée pour un environnement de vie détendue et fonctionnel.
🏠 Types d'appartement
1 chambre — rez-de-chaussée
1 chambre Loft — 1er étage
2 chambres Loft — premier étage
🏊 Installations sur place
Piscine extérieure
Aire de jeux pour enfants
Arrêt de bus près du complexe
Zones communales paysagées
🌿 Activités et style de vie
Les résidents peuvent profiter d'un large éventail d'activités extérieures et récréatives à proximité:
Golf
Randonnée
Sports nautiques
Zipline
Pêche
Cyclisme
💼 Services et biens professionnels Gestion
Sea Magic Garden offre une gamme complète de services professionnels pour assurer une expérience de propriété sans souci et sans problème:
🚗 Service de location de voitures
Réservation facile, prix compétitifs et excellent support client
🏠 Gestion du matériel
Manipulation et entretien des locataires, maximisant la valeur de votre propriété
Service de blanchisserie
Nettoyage rapide et fiable avec dépose et ramassage faciles
✈️ Transferts aéroportuaires
Confortable, transferts à temps avec chauffeurs sympathiques
🛠 Travaux de réparation
Professionnels qualifiés fournissant des réparations rapides et fiables
Service de ménage
Services de nettoyage soignés et professionnels
📈 Gestion des loyers
Service de location complet incluant publicité, gestion des clients, nettoyage, blanchisserie, tenue de clés, entretien et promotion sur les plateformes supérieures telles que Booking.com
Profitez de la propriété sans stress pendant que votre propriété est gérée professionnellement