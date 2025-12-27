  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. İskele District
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Iskele Belediyesi
117
Trikomo
66
Erenkoy Karpaz Belediyesi
4
Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Premium Premium
Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Afficher tout Complexe résidentiel ARCADIA
Complexe résidentiel ARCADIA
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$118,775
Options de finition Аvec finition
Lieu où les effets se produisentL'Arcadia, situé à Iskele Boğaz, est un complexe résidentiel dynamique comprenant 300 unités modernes, dont des studios, des appartements d'une chambre, duplex d'une chambre et duplex de deux chambres. Chaque unité est conçue pour le confort et le luxe, idéal …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Premium Premium
Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Afficher tout Complexe résidentiel Olive Court 2
Complexe résidentiel Olive Court 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$130,371
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Cour oléicole 2 - complexe moderne à Jeni Boazici 🌿🏡L'Olive Court 2 est situé à Yeni Boğaziçi, à seulement 10 minutes à pied de la mer.Le projet comprend 58 résidences, combinant architecture moderne, planification réfléchie et environnement vert. Chaque détail est pensé pour une vie confort…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort
Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort
Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort
Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort
Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort
Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Chypre du Nord
depuis
$130,056
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Agence
GP real estate
Laisser une demande
OneOne
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Immeuble Sun Tower
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$203,353
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Le projet est situé à distance de marche de l'une des meilleures plages de Chypre-Nord – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, bars, restaurants et aire de jeux pour enfants.Tour du Soleil contient:studio, 1+1, 2+1 appartementsparking, ascenseur, interphone vidéo, piscineCaractéristiqu…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Afficher tout Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Complexe résidentiel RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$113,172
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Riverside Life Residence – Elite Life by the SeaRiverside Life Residence est un complexe résidentiel haut de gamme unique situé au cœur de la dynamique région d'Iskele, à seulement 5 minutes à pied de la légendaire plage Long.Le projet combine une architecture moderne, une infrastructure aut…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Afficher tout Complexe résidentiel Lilium Park
Complexe résidentiel Lilium Park
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$122,482
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Un sentiment de confort moderne et minimaliste.Lilium Park offre un concept différent en combinant l'architecture classique méditerranéenne et le minimalisme asiatique.Lilium Park offre à ses clients une expérience de vie paisible site. Une ambiance conviviale et chaleureuse vous attend dans…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Afficher tout Complexe résidentiel D Point
Complexe résidentiel D Point
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$167,695
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 4
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Afficher tout Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$108,253
Options de finition Аvec finition
Studio à 50 m2 à 100 mètres de la plage de sable fin.Nouveau complexe d'appartements de classe confort, situé dans une partie pittoresque de la région de Boaz, avec une plage de sable propre. Les appartements sont idéals pour les vacances, la location et pour la résidence permanente.Premier …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Complexe résidentiel Ocean Life
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$129,066
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 36–189 m²
219 objets immobiliers 219
Le projet le plus exclusif de Chypre-Nord Ocean Life offre une possibilité de vie et d'investissement unique en plus de sa nature, son climat, ses beautés historiques, son tourisme et ses infrastructures éducatives. En tant que centre d'attention des investisseurs et du monde avec ses prix a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
36.0 – 45.0
128,250 – 211,275
Apartment 2 chambres
86.0 – 103.0
209,250 – 275,400
Apartment 3 chambres
125.0
263,250 – 280,800
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Afficher tout Complexe résidentiel One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Complexe résidentiel One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Gastria, Chypre du Nord
depuis
$142,321
Options de finition Аvec finition
Appartement confortable 1+1 de 63 m2 avec une terrasse vitrée de 12 m2. L'appartement est entièrement prêt pour l'occupation, un ensemble complet avec des meubles et des appareils.Un salon spacieux avec accès à la terrasse, une cuisine ouverte moderne avec un ensemble complet de plats et d'a…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Courtyard Long Beach Holiday Resort
Complexe résidentiel Courtyard Long Beach Holiday Resort
Complexe résidentiel Courtyard Long Beach Holiday Resort
Complexe résidentiel Courtyard Long Beach Holiday Resort
Complexe résidentiel Courtyard Long Beach Holiday Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Courtyard Long Beach Holiday Resort
Complexe résidentiel Courtyard Long Beach Holiday Resort
Iskele District, Chypre du Nord
depuis
$107,935
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 125 m²
1 objet immobilier 1
Courtyard Long Beach Vacances Resort est un complexe résidentiel d'élite et un hôtel situé dans le pittoresque quartier d'Iskele de Chypre-Nord. Le complexe est situé à seulement 600 mètres de la plage de sable, donnant aux résidents et aux clients un accès facile aux eaux d'azur de la mer M…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
125.0
255,825
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Immeuble 7% Rental Guarantee for 2 years
Immeuble 7% Rental Guarantee for 2 years
Immeuble 7% Rental Guarantee for 2 years
Immeuble 7% Rental Guarantee for 2 years
Immeuble 7% Rental Guarantee for 2 years
Afficher tout Immeuble 7% Rental Guarantee for 2 years
Immeuble 7% Rental Guarantee for 2 years
Ayios Ilias, Chypre du Nord
depuis
$143,053
L'année de construction 2027
Surface 48 m²
2 objets immobiliers 2
Courtyard PlatinumCampagne 1 – Garantie de location Déroulement de la campagne Valable jusqu'au 31 janvier 2025 ou jusqu'à épuisement des stocks. La campagne est valable pour les appartements spécifiés à partir du 15 novembre 2024. Portée La campagne est valable pour les appartem…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
156,600
Agence
Right way Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Afficher tout Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Complexe résidentiel MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$202,470
Options de finition Аvec finition
Une meilleure vie est possible à Long Beach. Nous ne pouvions pas résister à la magnifique vue sur la mer et nous sommes revenus avec notre projet Mckenzie Gold à la région préférée de Long Beach... Nous avons assisté à notre magnifique terrasse-jardin avec vue sur la mer. Avec ce projet, no…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Quartier résidentiel Mckenzie 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$122,854
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$77,130
Options de finition Аvec finition
Studio 42 m2 dans un complexe SPA près de la plage de sable Long Beach.Ce complexe résidentiel 5* est situé sur la côte de Long Beach, qui s'étend le long de la côte est de Chypre.L'infrastructure développée comprend tout pour les loisirs culturels et sportifs et est conçue pour assurer votr…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Vokolida, Chypre du Nord
depuis
$193,991
Options de finition Аvec finition
Appartement de deux chambres 87 m2 - complexe à 100 mètres de sa propre plage de sable dans le complexe 5 * SPA Thalassa Beach.Le complexe est situé dans la principale zone touristique de Chypre-Nord. La région de Bafra se développe rapidement en tant que grande région touristique. Le comple…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Afficher tout Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$108,672
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 28
1 objet immobilier 1
Bienvenue à Grand Sapphire Resort, le plus grand complexe résidentiel de Chypre-Nord, combinant un hôtel 5 étoiles, un immobilier haut de gamme et une infrastructure de classe mondiale.Situé dans la zone prestigieuse de Long Beach, ce complexe est conçu pour la vie confortable, les loisirs e…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Afficher tout Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Immeuble 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$219,512
Options de finition Аvec finition
Emplacement : Emplacement privilégié en bord de mer (2 minutes à pied) Près du marché, du restaurant de poisson et du parc Le zonage ne permet que 2 étages dans les environs immédiats Conception : Architecture emblématique et dynamique, visible de loin Remet en question l'esthétique tra…
Agence
Right way Group
Laisser une demande
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Afficher tout Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Quartier résidentiel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$102,418
Options de finition Аvec finition
Un studio confortable de 36 m2 avec une grande terrasse de 16 m2 et un ensemble de design prêt à l'emploi. L'intérieur est fait dans un style moderne unique: meubles, appareils et décoration sont déjà inclus dans le prix. La disposition est pensée au moindre détail, la cuisine, le repos et l…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Afficher tout Complexe résidentiel Querencia
Complexe résidentiel Querencia
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$194,442
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 28
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Afficher tout Immeuble Sea Breeze
Immeuble Sea Breeze
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$117,363
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 11
Tout ce dont vous avez besoin est à seulement 2 minutes !Notre nouveau projet Sea Breeze ajoutera un nouveau look à la région de Long Beach.A seulement 2 minutes de la belle côte, des sentiers pédestres et cyclables, des restaurants, des supermarchés et bien plus encore.Le projet se compose …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Afficher tout Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Complexe résidentiel MCKENZIE 2
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$404,940
Le complexe résidentiel Mckenzie 2 est un projet de luxe et de haute qualité situé dans la zone touristique populaire de Long Beach, au nord de Famagusta, dans le nord de Chypre. Ce projet promet un style de vie indescriptible au milieu de la beauté de la nature et de la proximité de la mer …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$129,645
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 31
Surface 111 m²
2 objets immobiliers 2
Le plus grand projet de Chypre-NordUn projet extraordinaire qui accueillera une résidence composée de 1630 appartements et un hôtel Resort ultra-luxe à Iskele Long Beach, l'une des plus belles côtes de la Méditerranée. Grand Saphir Resort and Residences, le plus grand et le plus spécial proj…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
111.0
276,750 – 297,000
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Caesar Blue
Complexe résidentiel Caesar Blue
Complexe résidentiel Caesar Blue
Complexe résidentiel Caesar Blue
Complexe résidentiel Caesar Blue
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Blue
Complexe résidentiel Caesar Blue
Gastria, Chypre du Nord
depuis
$186,976
L'année de construction 2025
César Blue est un complexe résidentiel moderne situé dans un coin pittoresque de Chypre-Nord, exclusivement conçu et construit par Afik Group.César Blue est situé à côté d'une plage de sable sur la côte méditerranéenne. L'appartement entièrement équipé entouré de jardins parfumés et l'Aqua C…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$213,304
Options de finition Аvec finition
Appartement d'une chambre (1+1) de 64 m2 dans le prestigieux complexe Grand Sapphire Resort CASINO, à 600 mètres de Long Beach.Un forfait design (meubles et appareils) est inclus dans le prix.Le complexe est situé dans l'une des zones les plus populaires avec une promenade paysagée s'étendan…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Afficher tout Complexe résidentiel INFINITY
Complexe résidentiel INFINITY
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$163,586
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Infinity est un complexe résidentiel moderne conçu et conçu par Isatis Construction qui offre une large gamme d'appartements avec vue sur la mer. Il est situé à 450 mètres de la plage à couper le souffle, qui est un endroit idéal pour une vie tranquille ou juste pour la détente.L'INFINITÉ du…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$70,101
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Un studio meublé de 42 m2 avec un balcon de 7 m2, 600 mètres de la plage de sable "Long Beach" dans le complexe Royal Sun Residence."Long Beach" est un investissement réussi et une opportunité de viv…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel CC Towers Iskele
Complexe résidentiel CC Towers Iskele
Complexe résidentiel CC Towers Iskele
Complexe résidentiel CC Towers Iskele
Complexe résidentiel CC Towers Iskele
Afficher tout Complexe résidentiel CC Towers Iskele
Complexe résidentiel CC Towers Iskele
Patriki, Chypre du Nord
depuis
$137,222
L'année de construction 2026
ISSUE DE LA TOUCHE DU CCVille: Iskele, BoğazType de propriété: AppartementNombre de chambres: Studio, 1+1, 2+1Zone fermée: 31m2/44m2 ~ 45m2/62m2 ~69m2/119 m2Situation: les blocs A & B seront complétés dans2026, C,D,E en 2027Prix de départ: £ 67.000Plan de paiement pour 10 ans:40 % d'acompte2…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$72,797
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Studio prêt 43 m2 à 250 mètres de la plage de sable fin. "Long Beach" est une côte avec de belles plages de sable fin, près de la ville d'Iskele et non loin de la ville de Famagusta.Long Beach est un…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Afficher tout Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort 2
Iskele District, Chypre du Nord
depuis
$133,159
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 17
1 objet immobilier 1
Grand Saphir Resort 2 - appartements de luxe au large de la mer MéditerranéeLe projet se compose de 6 blocs de différents étages (de 9 à 17 étages) du développeur, opérant depuis 2003. La compagnie occupe une place honorable parmi les dirigeants de la région et est aujourd'hui considérée com…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Aventus Residency
Complexe résidentiel Aventus Residency
Trikomo, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 40–22 000 m²
1 objet immobilier 1
Découvrez Smart Living à la résidence Aventus – Nord de ChyprePlanification et tarification1+1 Terrain (66 m2) - Balcon 14 m2 - à partir de £155,0001+1 Duplex (66 m2) - Balcon 8 m2 - Terrasse sur le toit 32 m2 - à partir de £164,0002+1 Rez de chaussée – Balcon 8 m2 – à partir de 209,002+1 Du…
Développeur
Panah Construction
Laisser une demande
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Complexe résidentiel Caesar Resort SPA
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$54,303
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Surface 95 m²
1 objet immobilier 1
Caesar Resort & SPA est un complexe résidentiel à grande échelle dans le nord de Chypre, situé dans la région d'Iskele, à seulement 600 mètres de la célèbre plage Long. Le complexe offre une variété d'appartements: studios, appartements d'une, deux, trois et quatre chambres, d'une superficie…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.0
1,266
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Complexe résidentiel Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$145,493
Options de finition Аvec finition
Studio meublé de 46 m2 dans le complexe Four Seasons Life sur le front de mer.Un projet à grande échelle sur le deuxième littoral avec une superficie totale de 61 000 m2, sur lequel 326 propriétés sont situées.Le complexe est conçu pour créer une vie de rêve qui s'intègre facilement au paysa…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Afficher tout Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$147,868
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Un symbole d'élégance et de luxe dans le nord de Chypre🌍Longue Plage est l'un des endroits les plus pittoresques et populaires dans le nord de Chypre avec une plage de sable avec une longueur de 3 km.🏗NORTHERNLAND CONSTRUCTION est le leader de la construction haut de gam…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Afficher tout Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Complexe résidentiel Courtyard Platinum
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$170,378
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Afficher tout Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Complexe résidentiel Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$112,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 3
Surface 51–149 m²
3 objets immobiliers 3
Lagoon Verde — Un complexe résidentiel côtier de prochaine génération à Iskele, dans le nord de ChypreLagune Verde est un développement à grande échelle, conceptuellement raffiné par le célèbre développeur MDN, situé dans la zone prometteuse du village d'Otuken, à quelques minutes de la popu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.2 – 87.1
118,771 – 160,355
Apartment 2 chambres
149.4
219,576
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel ZK Aventus
Complexe résidentiel ZK Aventus
Complexe résidentiel ZK Aventus
Complexe résidentiel ZK Aventus
Complexe résidentiel ZK Aventus
Afficher tout Complexe résidentiel ZK Aventus
Complexe résidentiel ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$157,446
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Lieu: IskeleDistance jusqu'à la mer: 750 mTerrain: 22000 m2Nombre d'appartements: 130Nombre de villas adjacentes: 12Description du projet: Type de chambre de projet, entourée par la nature, avec accès à tousl'infrastructure nécessaire. Il se compose de 7 blocs d'appartements de deux étages e…
Agence
North Symbol
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Symbol
Langues
English, Русский, Türkçe
Complexe résidentiel Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complexe résidentiel Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complexe résidentiel Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complexe résidentiel Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complexe résidentiel Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Afficher tout Complexe résidentiel Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Complexe résidentiel Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$269,762
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Appartement de deux étages avec trois chambres de 179 m2 avec vue panoramique sur la mer et les montagnes, situé à seulement 250 mètres de la côte dans la région de Bogaz.Au rez-de-chaussée il y a un…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chypre du Nord
depuis
$162,303
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 22
Caesar Palm Jumeirah sera doté de sept bâtiments haut de gamme inspirés par l'emblématique Palm Jumeirah de Dubaï, à seulement 300 mètres de la mer. Chaque bâtiment de 22 étages offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Les résidents peuvent compter sur des équipements tels qu'une piscin…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Quartier résidentiel E-VOLVE
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$120,556
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Développeur: EVO/CEBARGOS DEVELOPMENT LTDLieu: Iskele, Yeni Quartier d'IskeleDistance jusqu'à la mer: 650 mA propos du projetE-VOLVE est un complexe résidentiel innovant qui incarne une nouvelle ère d'automatisation et d'efficacité énergétique.La lettre « E » symbolise le début d'une nouvell…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Afficher tout Immeuble Bellagio
Immeuble Bellagio
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$174,680
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 13
Le nouveau centre d'attraction du Meditteranean est à Iskele. Bellagio - Le luxe a pris vie. Il vous permet de découvrir le confort illimité d'une vie luxueuse au cœur de la nature et de la mer. Les appartements spacieux, terrasses et balcons, conçus avec des caractéristiques esthétiques et …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Grand Sapphire Phase 4
Complexe résidentiel Grand Sapphire Phase 4
Complexe résidentiel Grand Sapphire Phase 4
Complexe résidentiel Grand Sapphire Phase 4
Complexe résidentiel Grand Sapphire Phase 4
Afficher tout Complexe résidentiel Grand Sapphire Phase 4
Complexe résidentiel Grand Sapphire Phase 4
Agios Georgios, Chypre du Nord
depuis
$477,640
Options de finition Аvec finition
Surface 113 m²
1 objet immobilier 1
Résidence parfaiten Grand Saphir, qui se compose de 6 blocs au total, la vie parfaite Résidence se lève avec parking intérieur et extérieur, 3000 m2 piscine, 900 m2 grand supermarché, zone verte, centre de remise en forme, mini golf et bien plus encore.7 Privilèges des étoilesDans Grand Sapp…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
113.0
256,500
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Afficher tout Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Complexe résidentiel OTUKEN PROJECT
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$186,445
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Afficher tout Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Appart-hôtel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$109,934
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 12
Le complexe résidentiel-giant CAESAR RESORT SPA a un emplacement idéal par rapport à la mer Méditerranée: à seulement 300 m de la plage de sable fin de Long Beach (1,5 km de long) avec ses célèbres restaurants, équipés de zones de loisirs, terrains de sport, promenades et pistes cyclables.RE…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Afficher tout Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$76,841
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Studio 42 m2 dans un complexe SPA près de la plage de sable de Long Beach.Ce complexe résidentiel 5* est situé sur la côte de Long Beach, qui s'étend le long de la côte est de Chypre.L'infrastructure…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$114,792
Options de finition Аvec finition
Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2 avec une terrasse de 15 m2 dans le complexe Park Residence.Appartements deux pièces à 250 mètres de la plage de sable fin. "Long Beach" est une côte avec de belles plages de sable fin, près de la ville d'Iskele et non loin de Famagusta.Dans ce …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Afficher tout Complexe résidentiel Elysium II
Complexe résidentiel Elysium II
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$218,488
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
ELYSIQUE II est un complexe résidentiel moderne doté d'une infrastructure étendue, y compris des divertissements pour les enfants et les adultes, ainsi que des installations d'importance technique.Le complexe est situé à 600 mètres de la mer dans la zone de Long Beach, qui est un endroit idé…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$64,229
Options de finition Аvec finition
Un studio meublé de 57 m2 est situé à un kilomètre de la plage de sable.Cet emplacement unique offre un cadre calme loin de l'agitation de la ville, mais à proximité de toutes les commodités et monuments historiques de la ville.Le centre-ville et la plage de Long Beach sont à quelques minute…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Quartier résidentiel Majestic Luxury Villas
Quartier résidentiel Majestic Luxury Villas
Quartier résidentiel Majestic Luxury Villas
Quartier résidentiel Majestic Luxury Villas
Quartier résidentiel Majestic Luxury Villas
Afficher tout Quartier résidentiel Majestic Luxury Villas
Quartier résidentiel Majestic Luxury Villas
Iskele District, Chypre du Nord
depuis
$595,800
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Majestic Villas – l'épitome du luxe et de l'élégance à Chypre-NordBienvenue à DEMS Majestic Luxury Villas, un complexe exclusif de villas de luxe situé dans le quartier pittoresque d'Iskele de Jeniboazici. Il combine harmonieusement des solutions architecturales avancées, des matériaux haut …
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel La Palazzo
Complexe résidentiel La Palazzo
Complexe résidentiel La Palazzo
Complexe résidentiel La Palazzo
Complexe résidentiel La Palazzo
Afficher tout Complexe résidentiel La Palazzo
Complexe résidentiel La Palazzo
Gastria, Chypre du Nord
depuis
$218,350
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
La Palazzo est un nouveau visage pour la région de Bogaz, mélangeant les plus hauts standarts avec un look classique sophistiqué. La Palazzo est le modèle le plus pur du luxe. Que ce soit un appartement spacieux de 2 chambres ou une villa individuelle de 4 chambres nous permettent d'élever v…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Afficher tout Complexe résidentiel Infinity
Complexe résidentiel Infinity
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$218,488
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Infinity est un aparthotel club avec une infrastructure étendue, offrant une large gamme d'appartements avec vue sur la mer. Le complexe est situé à 450 mètres de la mer dans la région de Long Beach, qui est un endroit idéal pour une vie tranquille et de détente.Avantages du complexe infini …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Afficher tout Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Complexe résidentiel Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$128,144
Vivre dans le Blu clairCouronnez votre vie avec la vie joyeuse et relaxante d'Iskele, où les sables dorés et les nuances parfaites de Blu rencontrent la vue magnifique sur les rives de Chypre-Nord. Embrassez la culture méditerranéenne, asseyez-vous au soleil et profitez de la vie. Conçu pour…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$76,841
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Studio meublé 57 m2 à un kilomètre de la plage de sable.Grâce à l'emplacement unique, vous vivrez dans un endroit calme loin de l'agitation de la ville, mais en même temps être à proximité de toutes …
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Aventus Residence
Complexe résidentiel Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$211,811
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Aventus Residence est un nouveau complexe résidentiel situé dans la région d'Iskele, à seulement 750 mètres de la mer Méditerranée. Le projet est idéalement situé à côté des restaurants, des marchés, des stations-service et de tous les équipements nécessaires.Aventus se compose de deux étape…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Afficher tout Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Complexe résidentiel Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 311–435 m²
2 objets immobiliers 2
Magnolia Résidence est un projet résidentiel de boutique situé à İskele, à seulement 900 mètres de la mer, offrant un style de vie côtier paisible dans le nord de Chypre. Inspiré par l'élégance des fleurs de magnolia, le développement combine beauté naturelle et vie moderne. Il dispose de pr…
Développeur
Panah Construction
Laisser une demande
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Afficher tout Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Complexe résidentiel GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$186,111
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 28
GRAND SAPPHIRE BLU se compose de 5 bâtiments de grande hauteur, chacun avec 28 étages, et 8 blocs bas, chacun avec 5 étages. Le projet est situé sur un terrain d'une superficie totale de 90727.18 m2 et comprend 2345 unités, y compris des studios, un, deux, trois chambres à coucher appartemen…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$130,201
Options de finition Аvec finition
Le Caesar Resort est situé à Yeni Iskel (Tricomo), Famagusta. Le complexe est construit à côté de la célèbre plage de sable de Long Beach, connue comme l'une des plus belles plages de Chypre. Le climat de Chypre-Nord est idéal toute l'année: météo méditerranéenne typique, étés ensoleillés et…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$169,742
Options de finition Аvec finition
Meublé appartement d'une chambre (1+1) 71 m2 en 5* complexe SPA César Bleu.Nouveau complexe d'appartements situé dans une partie pittoresque de la région de Bogaz, avec une plage de sable propre. Les appartements sont idéals pour les vacances, la location et pour la résidence permanente.Infr…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Complexe résidentiel Life Square
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$704,608
Notre entreprise a été créée en 2004 pour servir dans le secteur de la construction.Aujourd'hui, nous avons 15 ans d'expérience dans le développement immobilier.Après nos Pearl Beach Villas et Trio Residence à la région d'Iskele Long Beach, nous vous présentons maintenant le projet LIFE SQUA…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Afficher tout Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Complexe résidentiel CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Iskele District, Chypre du Nord
depuis
$177,981
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
CESAR BLUE – La vie dans la première rangée de la mer MéditerranéeBienvenue à César Bleu - un complexe de villégiature unique à seulement 300 mètres de la plage de sable, situé dans la zone prestigieuse de Boaz. Ce projet d'élite allie une architecture exquise, une infrastructure cinq étoile…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel MAKI HILL PARK
Complexe résidentiel MAKI HILL PARK
Complexe résidentiel MAKI HILL PARK
Complexe résidentiel MAKI HILL PARK
Complexe résidentiel MAKI HILL PARK
Afficher tout Complexe résidentiel MAKI HILL PARK
Complexe résidentiel MAKI HILL PARK
Ayios Ilias, Chypre du Nord
depuis
$310,319
L'année de construction 2025
Vivez une vie de luxe avec une vue imprenable sur la Méditerranée au parc Maki Hill situé à Bogaz, dans la région d'IskeleServices générauxTravail de première classeCouleur foncée Double vitrage PVC WindowsBrique ISOIsolation résistante à la chaleur et au froid au plafondBois et revêtements …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$303,111
Options de finition Аvec finition
Ce projet a reçu de prestigieux prix Property NC!Appartement meublé de deux chambres (2+1) 147 m2 avec vue sur la mer dans un complexe résidentiel prestigieux avec un hôtel 5* et casino, à 600 mètres de Long Beach - Grand Saphir Resort.L'appartement est entièrement meublé et équipé: une cuis…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Appart-hôtel Hera Luxury Resort Casino
Appart-hôtel Hera Luxury Resort Casino
Appart-hôtel Hera Luxury Resort Casino
Appart-hôtel Hera Luxury Resort Casino
Appart-hôtel Hera Luxury Resort Casino
Afficher tout Appart-hôtel Hera Luxury Resort Casino
Appart-hôtel Hera Luxury Resort Casino
Agios Theodoros, Chypre du Nord
depuis
$233,681
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 1
Projet d'investissement unique avec garantie de rendement des investissementsBienvenue dans un complexe résidentiel d'élite avec un concept d'hôtel dans la région touristique de Bafra, Famagusta! Le projet est situé dans une zone touristique animée entourée d'hôtels 5 étoiles avec des casino…
Agence
North Symbol
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Symbol
Langues
English, Русский, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complexe résidentiel Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complexe résidentiel Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complexe résidentiel Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complexe résidentiel Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complexe résidentiel Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Complexe résidentiel Finished apartments in the Four Seasons Life complex on the seashore.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$146,141
Options de finition Аvec finition
Du propriétaire !Des studios, une chambre et deux chambres avec et sans mobilier sont à vendre.Un projet de grande envergure sur le deuxième littoral d'une superficie totale de 61 000 m2, sur lequel se trouvent 326 biens immobiliers.Le complexe est conçu pour créer une vie de rêve qui s'intè…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Afficher tout Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Complexe résidentiel Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$233,573
Options de finition Аvec finition
1 objet immobilier 1
Vue de luxe, style et spectaculaire sur Panorama Long BeachDécouvrez une résidence unique dans le prestigieux complexe Panorama Long Beach – un lieu où le design moderne, l'infrastructure de première classe et l'harmonie maritime créent un style de vie parfait.Cet exquis appartement 1+1 est …
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$176,478
Options de finition Аvec finition
Studio meublé 48,8 - 55,6 m2 avec un package design du développeur du complexe Court Yard.Le studio dispose d'un salon avec une télévision et un lit double, d'un coin cuisine avec appareils électroménagers, y compris une plaque de cuisson, une hotte et un réfrigérateur.Ce projet a un grand t…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$272,214
Options de finition Аvec finition
2+1 appartement de 95 m2 avec une terrasse de 15 m2 donnant sur la mer. L'intérieur se fait en couleurs claires selon le package complet. Entièrement meublé et équipé de tous les appareils et ustensiles nécessaires. Le chauffage au sol est installé sur toute la surface carrelée et un système…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sky Diora
Complexe résidentiel Sky Diora
Complexe résidentiel Sky Diora
Complexe résidentiel Sky Diora
Complexe résidentiel Sky Diora
Afficher tout Complexe résidentiel Sky Diora
Complexe résidentiel Sky Diora
Yialousa, Chypre du Nord
depuis
$156,257
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Le projet Sky Diora est un quartier résidentiel spécial situé à Yeni Erenköy. Avec 80 unités, 10 blocs, bureau de gestion pour les services de location et d'entretien, ce projet vise à mélanger l'atmosphère sereine de la mer avec le confort de la vie moderne pour transformer vos rêves en réa…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$95,714
Options de finition Аvec finition
Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!Studio meublé (0+1) 44 m2 avec balcon avec vue directe sur la mer.Un complexe résidentiel fermé avec toutes les commodités, situé à 200 mètres de la mer dans la région de Boaz, à 10 km de la ville de…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Afficher tout Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Complexe résidentiel ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$124,263
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
ELYSIUM est un complexe résidentiel de luxe. Le projet est un microdistrict fermé de l'immobilier d'élite avec une superficie totale de 33 000 mètres carrés. Le territoire dispose d'une sécurité, d'une infrastructure de villégiature, d'un jardin tropical, d'un design paysager élégant, d'un é…
Agence
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Laisser une demande
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Luna Residences
Complexe résidentiel Luna Residences
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$449,102
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Luna – un projet unique situé à seulement 50 mètres de Long Beach. Le privilège principal d'être un résident de Luna est son facileaccès à la plage de sable doré de la Méditerranée et vue fascinante sur la mer. Diverses installations telles que 6 kilomètres de vélo et de chemin de marche, de…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Afficher tout Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$136,135
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Lagoon Verde Residences & Resort est plus qu'un simple endroit pour vivre; c'est une invitation à vivre la tranquillité et la beauté de la région de Chypre-Nord. Venez découvrir votre propre coin de paradis !🏝️La piscine géante de Lagoon Verde illustre leur dévouement à l'innovation, au desi…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD