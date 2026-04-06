Complexe résidentiel Thalassa Beach Resort

Thalassa Beach Resort — Beachfront Vivre dans la zone touristique VIP de Bafra 🌊🏖

Le Thalassa Beach Resort est un établissement résidentiel haut de gamme situé directement sur le littoral de la région de Bafra, dans le nord de Chypre.

Le projet bénéficie d'une position unique en bord de mer avec une plage de sable naturel, une caractéristique rare dans la région.

Toutes les résidences sont conçues pour offrir une vue sur la mer depuis chaque appartement.

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🏡 À propos du projet

Le développement est conçu pour offrir un style de vie de type resort avec un niveau de vie élevé.

Les types de biens comprennent :

• studios

• 1+1, 2+1, 3+1 appartements

• penthouses avec terrasses sur le toit et jacuzzis

• Appartements au rez-de-chaussée avec piscines privées de style infini

Chaque unité dispose d'une vue sur la mer, et le projet est conçu par un architecte italien de renom.

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🌴 Installations et équipements

Le complexe offre une infrastructure de villégiature complète:

🏖 plage de sable privé

🏊 piscine à débordement

🏊 Piscine intérieure chauffée

🎢 toboggans d'eau & piscine pour enfants

Complexe SPA & hammam turc

🏋️ centre de fitness

🎾 court de tennis

⛳ mini golf

👶 jeux pour enfants

🌿 jardins et agrumes biologiques

🍽 restaurant, bar de la piscine et bar de la plage

🛒 minimarché

🛎 concierge & sécurité 24/7

Activités supplémentaires:

🌊 sports nautiques, plongée & pêche

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📍 Localisation — Zone touristique VIP de Bafra

Le projet est situé à Bafra, une zone touristique haut de gamme désignée par le gouvernement.

La région comprend:

🏨 Hôtels 5 étoiles (Kaya Artemis, Noah, Ark, Limak, Concorde)

🍽 restaurants et clubs de plage

🛍 magasins et services

⛳ terrain de golf prévu

Bafra est connu pour:

🌊 plages de sable vierges

🌿 paysages naturels

📈 fort potentiel d'investissement

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🔐 Statut juridique

✔ titres de propriété internationalement reconnus

✔ propriété foncière légalement vérifiée

✔ Aucun litige de propriété

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💼 Possibilités d'investissement

Le développement offre des services complets de gestion de la location, y compris:

• liste sur les plateformes de réservation mondiales

• gestion des réservations

• services d'enregistrement et de départ

• services de conciergerie

• Location de voitures & transferts

• entretien et préparation des biens

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Thalassa Beach Resort offre une combinaison unique de vie en bord de mer, d'infrastructure de station balnéaire, et un fort potentiel d'investissement. 🌴✨