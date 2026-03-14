Complexe résidentiel La Isla Villas

La Isla Villas — harmonie de la nature et de la vie moderne près de Long Beach 🌿🌊

La Isla Villas est un développement résidentiel moderne créé avec la philosophie «A Clean Breath to the Future» , combinant la joie de vivre sur l'île, l'harmonie naturelle et le confort contemporain.

Le projet est situé dans la zone attrayante de Long Beach d'Iskele, réunissant la nature, l'espace et des infrastructures bien développées.

📍 700 mètres de la célèbre plage de sable

🌳 400 mètres de Long Beach Forest

Le complexe est idéalement situé au sud de la route principale Famagusta–Karpaz, offrant un accès facile à la région environnante.

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🌿 Concept écologique

La Isla Villas est conçue comme un projet durable et respectueux de l'environnement.

Les principaux points saillants sont les suivants :

🌱 plus de 50% du territoire dédié aux espaces verts

🌳 aménagement paysager et environnement naturel étendu

🔋 sources d'énergie renouvelables utilisées dans des zones communes

♻ matériaux de construction respectueux de l'environnement

Le projet suit un concept d'architecture horizontale, évitant les immeubles de grande hauteur et préservant l'ouverture et la vie privée.

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🏡 Concept du projet

La Isla Villas se compose de 211 logements, conçus comme une communauté moderne où les résidents peuvent profiter de la vie paisible.

Le concept recrée le sentiment d'un quartier sûr, où les enfants peuvent jouer librement et les résidents peuvent profiter d'un style de vie méditerranéen détendu.

Les types de biens comprennent :

• 2+1 appartements duplex loft bord de piscine

• 3+1 appartements de jardin

• 3+1, 4+1 et 5+1 villas individuelles

De nombreuses résidences disposent:

🌿 Jardins privés

🏊 piscines privées ou partagées

☀ terrasses spacieuses

L'architecture allie design moderne, béton exposé et bois naturel, créant une esthétique méditerranéenne contemporaine.

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🌴 Équipements

Le complexe offre une large gamme d'installations pour une vie confortable:

🏊 piscines et piscine pour enfants

🏋️ Salle de sport

Centre spa

⚽ terrain de football

🏀 terrain de basketball

🏐 Cour de volleyball

🎾 court de tennis

👶 Club enfants et terrains de jeux

🌿 jardin botanique

🐾 parc pour animaux de compagnie

🔥 Zones de barbecue

🚴 sentiers pédestres et cyclables

Il y a aussi des installations commerciales dans le complexe :

🛒 supermarché

💊 pharmacie

🥐 pâtisserie

🍽 restaurant

☕ café

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🔐 Caractéristiques techniques

🛡 Sécurité 24/7

🚗 aires de stationnement

📡 Système central par satellite

🌐 infrastructures Internet

📹 interphone vidéo

🚨 Système de détection des incendies

🔋 Générateur

❄ infrastructures de climatisation

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La Isla Villas crée un style de vie où la nature, l'architecture moderne et la vie méditerranéenne se réunissent en parfaite harmonie ☀️🌊