Complexe résidentiel ÇATALKÖY villas

A Catalköy, situé au point où la nature vierge rencontre les vagues fraîches de la Méditerranée, 26 villas portant la signature de la Terre du Nord s'élèvent. Dans les villas de NorthernLand: Çatalköy, votre porte s'ouvrira aux eaux bleues profondes de la Méditerranée.

Le vert, le bleu et le luxe

Grâce à l'emplacement magnifique de Catalköy, votre vie sera en harmonie avec le vert et le bleu, comme dans les films.

Une magnifique ville en Méditerranée: Catalköy

Çatalköy, une ville située à l'est du centre de Kyrenia et reliée à Kyrenia, se distingue par son emplacement sur les rives de la Méditerranée, sa nature multiculturelle, sa structure moderne et sa vie tranquille.

La Voie Méditerranéenne du Luxe

TERRITOIRE DU NORD Villas: Çatalköy vous offre la version méditerranéenne de la vie de luxe. Dans ce projet, qui comprend 26 villas où l'architecture contemporaine de la Terre du Nord rencontre la culture méditerranéenne, les espaces de vie spacieux que vous avez toujours rêvé de vous attendre avec 4+1, 5+1, 6+1 options composées de 269 m2 et 492 m2. Équipé de produits ultramodernes et de designs élégants et modernes dans tous les détails, vous vivrez la vie de luxe dans le plus bel endroit de la Méditerranée, en parfaite harmonie avec la nature, les montagnes et la mer.