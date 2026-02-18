Complexe résidentiel Yalusa Homes

Yalusa Homes — Où la nature rencontre la tranquillité 🌊🌿

Yalusa Homes est un projet résidentiel écologique situé à Yeni Erenköy (Dipkarpaz), l'une des régions les plus intactes et les plus préservées de Chypre-Nord.

Vous y découvrirez des plages vierges, des activités de loisirs en plein air, des sports marins et terrestres et la plus grande marina moderne du nord de Chypre. Le seul centre de santé local est à seulement 4 minutes, offrant la tranquillité d'esprit à côté de la vie paisible.

Le projet est à distance de marche de la mer et se compose de seulement 47 résidences exclusives avec 6 options de disposition différentes — tous les appartements disposent de vues sur la mer.

Inspiré par l'architecture chypriote traditionnelle, le design intègre la pierre naturelle, le bois et l'aménagement paysager méditerranéen. Les espaces verts et une piscine centrale sont bien placés pour un accès facile.

✔ Principaux espaces de vie face à la mer

✔ Places de parking privées pour chaque maison

✔ Deux entrées principales fermées

✔ Paysage méditerranéen

---

Types de biens

Andromeda — 2+1 Twin détaché

• Surface intérieure : 80 m2

• Terrasse barbecue sur le toit : 80 m2

• Terrasse semi-ouverte pour barbecue : 25 m2

• Jardin : 90–135 m2

• Cheminée, piscine, terrasse, zone verte, barbecue, douche extérieure

Surface totale : jusqu'à 275 m2

Orion — 2+1 Double duplex

• Surface intérieure : 106 m2

• Balcon: 10 m2

• Terrasse semi-ouverte pour barbecue : 20 m2

• Jardin : 44 m2

• Cheminée, piscine, terrasse, barbecue, douche extérieure

Surface totale : 150 m2

Vela — 1+1 type plat

• Espace intérieur:

– Rez-de-chaussée : 51 m2

– Premier étage : 45 m2

• Terrasse semi-ouverte pour barbecue:

– GF: 15 m2

– FF : 6 m2

• Terrasse barbecue sur le toit : 45 m2

Secteur total:

– GF: 66 m2

– FF: 96 m2

Ursa Major — 2+1 type plat

• Espace intérieur:

– GF: 83 m2

– FF : 68 m2

• Terrasse semi-ouverte pour barbecue:

– GF: 10 m2

– FF : 7 m2

• Terrasse barbecue sur le toit : 68 m2

Secteur total:

– GF: 93 m2

– FF : 143 m2

---

Yalusa Homes est plus qu'une résidence — c'est une retraite dans la nature, l'intimité et la sérénité méditerranéenne ✨