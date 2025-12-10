  1. Realting.com
Quartier résidentiel Sardunya Court Villas
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$392,627
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aqualina
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$169,716
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Olive Garden
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$696,596
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
OneOne
Complexe résidentiel Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$184,884
Options de finition Аvec finition
Spacieux appartement 2+1 de 95 m2 avec balcon et terrasse sur le toit de 40 m2. Cuisine ouverte moderne avec comptoir bar, salon avec fenêtres panoramiques et accès au balcon. Aménagement spacieux, beaucoup de lumière naturelle avec finition de haute qualité, deux chambres confortables avec …
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel ELİT LİFE
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$117,788
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Ardem Park Green Hill
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$411,625
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Vineyard View
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$348,298
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Exquisite
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$493,950
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Irina
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$310,302
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Chypre du Nord
depuis
$259,640
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sea Pearl
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$177,315
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Eden Garden 3 *
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$202,646
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Lapta Marina Houses
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$169,716
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel ELITE LIFE
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$118,277
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 50–100 m²
15 objets immobiliers 15
ELITE LIFE Elite life is a unique complex located in a quiet area of Lapta, Northern Cyprus. The area is known for its natural beauty with lush vegetation, a mountain range, stunning sandy beaches and the crystal clear Mediterranean Sea. The project includes eight 3-story blocks with s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
127,715 – 131,707
Apartment 2 chambres
85.0
154,323 – 162,305
Apartment 3 chambres
100.0
179,600
Développeur
DINDI GROUP
Quartier résidentiel Mountain Hill 2
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$132,986
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Del Mar Premium
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$145,652
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Palmera
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$158,317
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$222,126
Options de finition Аvec finition
Spacieux appartement 2+1 de 92 m2 avec une terrasse de 11 m2 et un petit terrain est situé au premier étage d'un complexe résidentiel moderne. En raison de l'emplacement d'angle, l'appartement a beaucoup de lumière naturelle, et la terrasse surplombe la verdure et la piscine du complexe. L'i…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel TERRA
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$165,115
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
TERRA – Confort et style à Alsanjak par le développeur KIBRISComplexe résidentiel avec appartements et villas modernes, situé dans l'une des zones les plus populaires de Chypre-Nord - Alsancak.Il dispose d'un emplacement favorable, d'infrastructures développées et de conditions uniques pour …
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sunland (Karsiyaka)
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$500,282
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Olivia Court
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$186,814
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel MODA KENT
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$151,985
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Alpino Island
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$519,281
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Crown Park
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$125,387
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$245,211
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
RESIDENCE AQUALINA – Symbole d'élégance et d'image unique de la vieBienvenue à AQUALINA RESIDENCE, un complexe résidentiel de luxe sur la côte ouest de Kyrenia, où le style de vie méditerranéen est combiné avec un confort impeccable. Le projet est situé à seulement 400 mètres de la mer, vous…
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Papillon Villas *
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$531,946
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel MEDITERRA
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$417,957
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Roseville Residence *
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$151,921
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$171,851
Options de finition Аvec finition
Appartement confortable d'une chambre (1+1) de 50 m2 avec mobilier et appareils modernes. L'appartement dispose d'un balcon et d'une grande terrasse sur le toit de 40 m2 avec une belle vue.L'ensemble de cuisine est équipé d'appareils BOSCH intégrés: four, plaque de cuisson, hotte, lave-vaiss…
Agence
Smart Home
Quartier résidentiel Rain
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$170,983
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
