  2. Chypre du Nord
  3. Tatlisu Belediyesi
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Complexe résidentiel Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$146,156
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
A seulement 40 minutes de Girne, Tatlısu est situé entre les monts Beşparmak et la côte méditerranéenne. Avec sa beauté naturelle intacte, la Région de Tatlısu continue à séduire ses visiteurs et ses habitants. Pour une vie tranquille, vous êtes venu au bon endroit parce que Tatlısu fait par…
Développeur
Tunalı İnşaat
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$290,008
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Le complexe est situé sur 80 hectares de terrain dans la zone pittoresque de TATLISU sur la première côte. A 800 mètres se trouve le complexe HAWAII HOMES, et 6,5 km, d'autre part, le complexe BAHAMAS HOMES, dont l'accès est gratuit pour les résidents de la station Aloha Beach.Le concept du …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Complexe résidentiel Hillside
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$151,576
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
HILLSIDE est un complexe résidentiel de club avec une infrastructure étendue comprenant des installations de divertissement et d'importance technique. Le complexe est situé à 500 mètres de la mer dans la zone pittoresque de TATLISU avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes.Tatlisu …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Complexe résidentiel Habitat
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$156,091
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 49–100 m²
4 objets immobiliers 4
La superficie du complexe est de 220 000 m2, dont 35 % sont en construction.Le complexe est situé entre la mer au nord et les montagnes au sud. Belle vue !🌊🏡⛰️Toute l'infrastructure à proximité est disponible:écolehôpital,supermarchébazar agricole,banques,salon de beauté,caféBoutique de Barb…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.0 – 96.0
153,919 – 208,819
Apartment 2 chambres
100.0
336,025
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Complexe résidentiel Hawaii Homes
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$225,448
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Hawaii est l'un des plus grands projets résidentiels côté mer avec des studios, 1+1, 2+1 loft penthouses, et 3 chambres villas de luxe ayant un total de 500 unités. Situé sur la côte de tatlisu, le projet comprend des rivières artificielles, des lacs et des îles réparties sur le site avec l'…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$98,940
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 41–127 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe est situé à seulement 200 mètres de la plage bien équipée, entouré de vues imprenables sur la mer Méditerranée et les montagnes.La superficie totale du projet est de 133 800 m2.Le complexe offre différentes options pour la configuration immobilière et les typologies des petits st…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
108,995
Maison de ville
127.0
301,579
Agence
Just Prime Homes
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$206,600
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Complexe résidentiel Aquamarine Nuance
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$135,104
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Aquamarine Nuance offre une vie luxueuse et à couper le souffle.Situé dans la meilleure zone côtière, le complexe offre une vue imprenable sur les eaux cristallines de la mer, créant une atmosphère calme et sereine pour ses habitants.Aquamarine Nuance dispose d'une gamme d'équipements et de …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Complexe résidentiel Caesar Breeze
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$156,678
L'année de construction 2025
César Breeze est un complexe résidentiel moderne conçu et conçu par le Groupe Afik et offrant des appartements, quats et villas.Le complexe est situé à seulement 200 mètres d'une plage bien équipée, entouré par une vue imprenable sur la mer Méditerranée et les montagnes, César Breeze est un …
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Complexe résidentiel Carob Hill
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$202,220
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Caroube Hill vous invite à un emplacement incroyablement beau avec ses résidences élégamment décorées qui offrent un hébergement confortable et une vue unique sur la nature, ainsi que des équipements tels que deux piscines et une salle de sport.Au milieu de la magnificence de la nature, ce p…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Complexe résidentiel Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$115,019
Options de finition Аvec finition
Appartement 3 pièces 71.4 m2 à 5 minutes de la mer. Complexe résidentiel prestigieux situé sur une colline dans une zone protégée avec une vue unique sur la mer Méditerranée.Les appartements sont spécialement situés pour offrir une intimité et une vue dégagée sur la nature.Tous les apparteme…
Agence
Smart Home
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Complexe résidentiel K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$270,652
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
🌿 ÎLES K – Symbole de luxe et d'exclusivité à Chypre-Nord 🌿Réaliser le rêve méditerranéenK ISLANDS est un projet de boutique haut de gamme unique situé sur la première ligne de la mer Méditerranée. C'est un paradis où architecture, nature et confort fusionnent en parfaite harmonie.Six îles s…
Agence
GP real estate
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Complexe résidentiel Phuket Health Wellness Resort
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$182,352
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans un complexe de luxe à thème de santé privée situé à Tatlis, l'une des zones les plus pittoresques de Chypre-Nord. Ce projet vous invite à un monde de confort, de beauté naturelle et d'équipements haut de gamme où vous pourrez profiter d'une vue incroyable sur les montagnes, la…
Agence
North Symbol
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$266,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Le concept unique de K ISLANDS a été inspiré par un style de vie sur une île tropicale. Il prête attention à chaque détail pour vous offrir l'espace de vie parfait à Chypre-Nord – la Perle de la Méditerranée. Le nouveau projet de concept « ÎLES K » à Tatlis promet des vacances agréables, pen…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Complexe résidentiel Sea Terra
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$153,781
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Sea Terra est un complexe d'appartements situé dans la pittoresque région de Tatlisu au nord de Chypre. Le complexe offre aux résidents des conditions de vie confortables et un accès direct à la mer, ce qui le rend attrayant pour les loisirs et la résidence permanente.Lieu:Tatlisu, Chypre-No…
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Quartier résidentiel Sumarine
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$246,975
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Quartier résidentiel MEDITERRA BAY
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$237,096
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Quartier résidentiel Hawaii Homes
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$188,081
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Quartier résidentiel Salos beach
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$265,973
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Quartier résidentiel Malibu
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$183,585
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Quartier résidentiel Carob Hill
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$168,450
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Quartier résidentiel Poseidon
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$468,556
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Quartier résidentiel Akanthou Village
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$265,973
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Quartier résidentiel C`est La vie
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$150,718
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Quartier résidentiel Emtan Reflection
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$319,801
L'année de construction 2026
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Quartier résidentiel Aurora Bay
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$200,113
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Quartier résidentiel Caesar Breeze
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$145,399
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Quartier résidentiel Phuket
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$173,136
L'année de construction 2027
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Quartier résidentiel Aqua View Bungavillas
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$949,903
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$1,08M
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Quartier résidentiel Atlantis
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$481,221
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
