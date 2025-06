Complexe résidentiel Studios in the Pearl Island complex.

► Prix - 93 000 GBP

Appartement rez de chaussée 35 m2 + terrasse 8 m2, sans mobilier et équipement.

► Prix - 110 000 GBP

Appartement au deuxième étage 35 m2 + balcon 8 m2 + terrasse sur le toit 35 m2.

► Prix pour appartements similaires de le développeur à partir de 174 950 GBP sans mobilier.

C'est un nouveau projet fantastique et unique de magnifiques appartements de luxe et studios de penthouses près de la mer à Bahceli, à l'est de la ville touristique de Kyrenia.

Le projet sera situé à côté de la nouvelle marina pour 800 yachts, ce qui rend la propriété idéale pour l'investissement.

Le complexe résidentiel avec une vue magnifique sur la mer, montagnes se compose de 10 blocs de deux étages.

Ce complexe impressionne par sa beauté et sa richesse et vous donnera la joie et le plaisir de vivre en elle, et, ce qui est important, un bon investissement!

Les propriétaires de ces appartements pourront utiliser l'infrastructure de tous les projets de ce développeur, qui comprennent: une plage privée fermée équipée, plusieurs piscines, y compris une piscine chauffée, un centre SPA, un centre de remise en forme, un restaurant, un espace de divertissement pour les enfants et un cinéma en plein air sur la plage!

Infrastructure:

Grande piscine commune extérieure

Jardins botaniques

Salle de gym, spa, sauna et bain turc

Salon de beauté

Restaurant, bar et café

Mini supermarché

Plage privée

Barre de piscine

Terrain de tennis

Cour de basketball

Mini golf

Aire de jeux pour enfants

Parking privé

Bureau de gestion

Entretien 24/7

Excellent emplacement:

1 minute de la plage

1 minute au supermarché

10 minutes pour Korineum Golf

25 minutes pour Kyrenia

40 minutes pour l'aéroport d'Ercan

70 minutes pour l'aéroport de Larnaca

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!