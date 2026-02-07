  1. Realting.com
Complexe résidentiel Atlantis Pearl

Akanthou, Chypre du Nord
$204,164
8
ID: 33290
Dernière actualisation: 07/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Atlantis Pearl est un projet résidentiel exclusif en bord de mer situé à Tatlısu, au nord de Chypre, où l'architecture moderne rencontre le vrai charme méditerranéen. Entouré de verdure luxuriante et offrant une vue panoramique sur la mer et la montagne, le projet offre un style de vie paisible et élégant pour ceux qui recherchent confort, beauté et tranquillité.

Le projet est idéal pour la vie privée et les investissements à haut rendement.

📍 Aperçu du projet

  • Superficie totale du terrain : 32 000 m2

  • Blocs: 8

  • Total des unités : 176

  • Accès direct à la plage

Atlantis Pearl offre une variété d'aménagements d'appartements combinés avec de riches installations et un concept de vie de style resort.

🏠 Types d'appartement

  • 1+1 appartements (rez-de-chaussée)

  • 1+1 appartements penthouse avec terrasses privées sur le toit

  • 2+1 appartements penthouse avec terrasses sur le toit

🏊 Installations et équipements

  • Deux piscines extérieures

  • Piscine intérieure

  • Centre SPA

  • Gymnase

  • Aire de jeux pour enfants

  • Accès direct à la plage

  • Espaces verts paysagers

🌿 Activités et style de vie

Les résidents peuvent profiter d'un large éventail d'activités de plein air et de loisirs à proximité:

  • Golf

  • Sports nautiques

  • Pêche

  • Randonnée

  • Zipline

  • Cyclisme

💼 Services de gestion des locations

Un service complet de gestion de la location est disponible pour les investisseurs, couvrant tout du début à la fin:

✔️ Publicité et promotion
✔️ Sourcing invité sur les plateformes supérieures telles que Booking.com
✔️ Enregistrement et départ
✔️ Transferts aéroportuaires
✔️ Nettoyage avant et après les séjours
✔️ Services de blanchisserie
✔️ Gestion des principales détentions et des accès
✔️ Entretien du matériel et réparations mineures

Profitez de la propriété sans stress pendant que votre propriété génère un revenu.

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

