Complexe résidentiel Atlantis Pearl

Atlantis Pearl est un projet résidentiel exclusif en bord de mer situé à Tatlısu, au nord de Chypre, où l'architecture moderne rencontre le vrai charme méditerranéen. Entouré de verdure luxuriante et offrant une vue panoramique sur la mer et la montagne, le projet offre un style de vie paisible et élégant pour ceux qui recherchent confort, beauté et tranquillité.

Le projet est idéal pour la vie privée et les investissements à haut rendement.

📍 Aperçu du projet

Superficie totale du terrain : 32 000 m2

Blocs: 8

Total des unités : 176

Accès direct à la plage

Atlantis Pearl offre une variété d'aménagements d'appartements combinés avec de riches installations et un concept de vie de style resort.

🏠 Types d'appartement

1+1 appartements (rez-de-chaussée)

1+1 appartements penthouse avec terrasses privées sur le toit

2+1 appartements penthouse avec terrasses sur le toit

🏊 Installations et équipements

Deux piscines extérieures

Piscine intérieure

Centre SPA

Gymnase

Aire de jeux pour enfants

Accès direct à la plage

Espaces verts paysagers

🌿 Activités et style de vie

Les résidents peuvent profiter d'un large éventail d'activités de plein air et de loisirs à proximité:

Golf

Sports nautiques

Pêche

Randonnée

Zipline

Cyclisme

💼 Services de gestion des locations

Un service complet de gestion de la location est disponible pour les investisseurs, couvrant tout du début à la fin:

✔️ Publicité et promotion

✔️ Sourcing invité sur les plateformes supérieures telles que Booking.com

✔️ Enregistrement et départ

✔️ Transferts aéroportuaires

✔️ Nettoyage avant et après les séjours

✔️ Services de blanchisserie

✔️ Gestion des principales détentions et des accès

✔️ Entretien du matériel et réparations mineures

Profitez de la propriété sans stress pendant que votre propriété génère un revenu.