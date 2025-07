Complexe résidentiel Hawaii Homes

Hawaii est l'un des plus grands projets résidentiels côté mer avec des studios, 1+1, 2+1 loft penthouses, et 3 chambres villas de luxe ayant un total de 500 unités. Situé sur la côte de tatlisu, le projet comprend des rivières artificielles, des lacs et des îles réparties sur le site avec l'ajout de nos célèbres jardins. Les installations sur place sont piscine intérieure chauffée, centre de spa, restaurant, bar, salle de gym, basket-ball et court de tennis. Le projet devrait s'achever fin 2025. Il existe 3 types de propriétés à Hawaii Homes. Appartements de type A 1+1 et 2+1, studios de type B et villas de type C.

HAWAII HOMES se compose de 22 blocs de studios de deux étages, 8 blocs de 1+1 et 2+1 penthouses loft, et 10 villas de luxe. Le projet est construit avec des toitures à l'épreuve de l'humidité, du béton et du climat et de l'eau. Il comprend une garantie structurelle de cinq ans, des cuisines aménagées, des fenêtres à double vitrage et des places de stationnement désignées.

Hawaii Homes – Type Un appartement comprend 1 chambre à coucher appartements de jardin et 2 chambres appartements penthouse.

Hawaii Homes – Type B appartements comprend studio penthouse et des appartements de jardin.

Et enfin Hawaii Homes – Type C comprend des villas de luxe de 3 chambres.