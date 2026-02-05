Complexe résidentiel Sueno Villas

Villas exclusives avec vue panoramique sur la mer dans les montagnes de Beshparmak

À propos de la région d'Arapkoy (Arapkoy), Chypre-Nord 📍

Dans les montagnes pittoresques de Besparmak se trouve le village douillet d'Arakköy – un lieu où la nature, l'histoire et le silence se réunissent en parfait équilibre.

Autrefois connu comme le village grec de Klepini, Arapkoy était habité par des maronites de langue arabe pendant la domination ottomane. Aujourd'hui c'est une région calme et verte qui attire les connaisseurs de l'intimité, des vues panoramiques et de l'atmosphère authentique.

🌄 Le village est célèbre pour ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques vues sur la côte. Malgré sa petite taille, Arapköy est populaire auprès des touristes et des investisseurs à la recherche de la tranquillité d'esprit loin du bruit de la ville.

A propos du projet Sueno Villas ✨

Sueno Villas est un projet de boutique de 6 villas exclusives, créées pour ceux qui apprécient l'espace, l'intimité et la vue panoramique sur la mer.

Calendrier de mise en œuvre 🛠

• Début de la construction: Décembre 2024

• Achèvement du projet : décembre 2027

Caractéristiques du projet 📊

• Total des villas: 6

Type: A Type - Villas duplex exclusives

• Planification: 6+1

(4 chambres + salle de sport + salle de loisirs)

🌊 Toutes les villas ont vue panoramique sur la mer

Carré 📐

• Zone fermée : 410 m2

• Piscine privée à débordement: 35 m2

• Superficie: de 810 m2 à 1300 m2

Infrastructure et matériel 🏊‍♂️

• Piscine privée à débordement (35 m2)

• Espaces pour sauna, salle de sport ou espace de loisirs

• intimité et confort maximum 🌿

Avantages du projet 💎

✔ L'augmentation prévue du prix du projet de 25-30%

✔ loyer élevé

✔ possibilité de revente à tout moment 🔁

✔ Gestion des biens (location à long terme)

✔ Un des meilleurs projets de villa à Arapköy

Sueno Villas est la 🌅

✔ vue sur la mer

✔ Exclusivité et offre limitée

✔ villas spacieuses

✔ fort potentiel d'investissement

📩 Contactez-nous pour connaître les prix actuels, les aménagements et réserver une villa dans le projet Sueno Villas.