  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complexe résidentiel Sueno Villas

Complexe résidentiel Sueno Villas

Klepini, Chypre du Nord
depuis
$1,37M
T.V.A.
BTC
16.2390130
ETH
851.1560988
USDT
1 349 771.2678396
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
26
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33275
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Klepini

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Villas exclusives avec vue panoramique sur la mer dans les montagnes de Beshparmak

À propos de la région d'Arapkoy (Arapkoy), Chypre-Nord 📍

Dans les montagnes pittoresques de Besparmak se trouve le village douillet d'Arakköy – un lieu où la nature, l'histoire et le silence se réunissent en parfait équilibre.

Autrefois connu comme le village grec de Klepini, Arapkoy était habité par des maronites de langue arabe pendant la domination ottomane. Aujourd'hui c'est une région calme et verte qui attire les connaisseurs de l'intimité, des vues panoramiques et de l'atmosphère authentique.

🌄 Le village est célèbre pour ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques vues sur la côte. Malgré sa petite taille, Arapköy est populaire auprès des touristes et des investisseurs à la recherche de la tranquillité d'esprit loin du bruit de la ville.

A propos du projet Sueno Villas ✨

Sueno Villas est un projet de boutique de 6 villas exclusives, créées pour ceux qui apprécient l'espace, l'intimité et la vue panoramique sur la mer.

Calendrier de mise en œuvre 🛠

• Début de la construction: Décembre 2024
• Achèvement du projet : décembre 2027

Caractéristiques du projet 📊

• Total des villas: 6
Type: A Type - Villas duplex exclusives
• Planification: 6+1
(4 chambres + salle de sport + salle de loisirs)

🌊 Toutes les villas ont vue panoramique sur la mer

Carré 📐

• Zone fermée : 410 m2
• Piscine privée à débordement: 35 m2
• Superficie: de 810 m2 à 1300 m2

Infrastructure et matériel 🏊‍♂️

• Piscine privée à débordement (35 m2)
• Espaces pour sauna, salle de sport ou espace de loisirs
• intimité et confort maximum 🌿

Avantages du projet 💎

✔ L'augmentation prévue du prix du projet de 25-30%
✔ loyer élevé
✔ possibilité de revente à tout moment 🔁
✔ Gestion des biens (location à long terme)
✔ Un des meilleurs projets de villa à Arapköy

Sueno Villas est la 🌅

✔ vue sur la mer
✔ Exclusivité et offre limitée
✔ villas spacieuses
✔ fort potentiel d'investissement

📩 Contactez-nous pour connaître les prix actuels, les aménagements et réserver une villa dans le projet Sueno Villas.

Localisation sur la carte

Klepini, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Carrington 55
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$253,244
Complexe résidentiel Phuket Health and Wellness resort
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$184,457
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chypre du Nord
depuis
$162,303
Complexe résidentiel Aloha Beach Resort
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$290,008
Complexe résidentiel OCEAN LIFE
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$110,128
Vous regardez
Complexe résidentiel Sueno Villas
Klepini, Chypre du Nord
depuis
$1,37M
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Afficher tout Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Complexe résidentiel Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chypre du Nord
depuis
$162,303
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 22
Caesar Palm Jumeirah sera doté de sept bâtiments haut de gamme inspirés par l'emblématique Palm Jumeirah de Dubaï, à seulement 300 mètres de la mer. Chaque bâtiment de 22 étages offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Les résidents peuvent compter sur des équipements tels qu'une piscin…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Afficher tout Complexe résidentiel K Islands
Complexe résidentiel K Islands
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$266,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Le concept unique de K ISLANDS a été inspiré par un style de vie sur une île tropicale. Il prête attention à chaque détail pour vous offrir l'espace de vie parfait à Chypre-Nord – la Perle de la Méditerranée. Le nouveau projet de concept « ÎLES K » à Tatlis promet des vacances agréables, pen…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Afficher tout Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Immeuble Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$98,940
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 41–127 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe est situé à seulement 200 mètres de la plage bien équipée, entouré de vues imprenables sur la mer Méditerranée et les montagnes.La superficie totale du projet est de 133 800 m2.Le complexe offre différentes options pour la configuration immobilière et les typologies des petits st…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
41.0
111,129
Maison de ville
127.0
307,482
Agence
Just Prime Homes
Laisser une demande
Realting.com
Aller