  Chypre du Nord
  Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Complexe résidentiel Pine Hill Residence

Complexe résidentiel Pine Hill Residence

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
6
ID: 33299
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

🌲 Résidence Pine Hill — Panoramique à Esentepe, Chypre-Nord

Pine Hill Residence est une boutique exclusive offrant la paix, l'intimité et une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Niché sur un terrain surélevé à Esentepe, entouré de montagnes et de nature, le projet offre un style de vie raffiné à quelques minutes de la côte.

Le développement se compose de 14 appartements et 3 villas de luxe, conçues pour répondre aux plus hauts standards de confort et d'architecture.

📍 Lieu

  • Esentepe, Chypre-Nord (TRNC)

  • Position élevée avec vue panoramique sur la mer 🌅

  • Environ 2 km de la plage

  • A quelques minutes du golf de Korineum à 18 trous ⛳

  • Calme, environnement naturel

🏗 Aperçu du projet

  • Total des unités: 17

    • 14 appartements (2+1 et 3+1)

    • 3 villas (2+1 et 3+1)

  • 6 différentes options de mise en page

  • Conçu par un architecte interne

  • Concept boutique avec une grande confidentialité

🏠 Types et dimensions de propriété

  • Appartements: 75 m2 et 115 m2

  • Villas: 120 m2

  • Appartements de jardin Loft

  • Penthouses Loft avec terrasses privées sur le toit

  • Grandes unités de 2 et 3 chambres

  • Villas avec piscines privées à débordement 🏊‍♂️

🌿 Installations sur place

  • Piscine commune

  • Jardins paysagers de style méditerranéen 🌴

  • Environnement calme et privé

  • Plages à quelques minutes en voiture

🛋 Caractéristiques incluses

  • Chauffage au sol dans toutes les salles de bains

  • Unités de cuisine (appareils non compris)

  • Salles de bains entièrement équipées avec douches 🚿

  • WC muraux

  • Armoires intégrées

  • Plans de travail en granit et lavabos en acier inoxydable

  • Plafonds hauts pour une sensation spacieuse

  • Infrastructure jacuzzi sur les toits de penthouse

  • Terrasses sur le toit équipées de:

    • Espace barbecue

    • Prises de courant

    • Douche

➕ Suppléments facultatifs

  • Meubles

  • Biens blancs

  • Systèmes de climatisation

💎 Pourquoi la résidence Pine Hill

  • Superbe vue sur la mer et la montagne

  • Nombre limité de résidences

  • Harmonie de la nature et du design moderne

  • Idéal pour la vie résidentielle, les vacances ou l'investissement

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Complexe résidentiel Pine Hill Residence
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$367,452
T.V.A.
