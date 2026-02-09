Complexe résidentiel Pine Hill Residence

🌲 Résidence Pine Hill — Panoramique à Esentepe, Chypre-Nord

Pine Hill Residence est une boutique exclusive offrant la paix, l'intimité et une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Niché sur un terrain surélevé à Esentepe, entouré de montagnes et de nature, le projet offre un style de vie raffiné à quelques minutes de la côte.

Le développement se compose de 14 appartements et 3 villas de luxe, conçues pour répondre aux plus hauts standards de confort et d'architecture.

📍 Lieu

Esentepe, Chypre-Nord (TRNC)

Position élevée avec vue panoramique sur la mer 🌅

Environ 2 km de la plage

A quelques minutes du golf de Korineum à 18 trous ⛳

Calme, environnement naturel

🏗 Aperçu du projet

Total des unités: 17 14 appartements (2+1 et 3+1) 3 villas (2+1 et 3+1)

6 différentes options de mise en page

Conçu par un architecte interne

Concept boutique avec une grande confidentialité

🏠 Types et dimensions de propriété

Appartements: 75 m2 et 115 m2

Villas: 120 m2

Appartements de jardin Loft

Penthouses Loft avec terrasses privées sur le toit

Grandes unités de 2 et 3 chambres

Villas avec piscines privées à débordement 🏊‍♂️

🌿 Installations sur place

Piscine commune

Jardins paysagers de style méditerranéen 🌴

Environnement calme et privé

Plages à quelques minutes en voiture

🛋 Caractéristiques incluses

Chauffage au sol dans toutes les salles de bains

Unités de cuisine (appareils non compris)

Salles de bains entièrement équipées avec douches 🚿

WC muraux

Armoires intégrées

Plans de travail en granit et lavabos en acier inoxydable

Plafonds hauts pour une sensation spacieuse

Infrastructure jacuzzi sur les toits de penthouse

Terrasses sur le toit équipées de: Espace barbecue Prises de courant Douche



➕ Suppléments facultatifs

Meubles

Biens blancs

Systèmes de climatisation

💎 Pourquoi la résidence Pine Hill