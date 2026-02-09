Complexe résidentiel Pine Hill Residence

🌲 Résidence Pine Hill — Panoramique à Esentepe, Chypre-Nord
Pine Hill Residence est une boutique exclusive offrant la paix, l'intimité et une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Niché sur un terrain surélevé à Esentepe, entouré de montagnes et de nature, le projet offre un style de vie raffiné à quelques minutes de la côte.
Le développement se compose de 14 appartements et 3 villas de luxe, conçues pour répondre aux plus hauts standards de confort et d'architecture.
📍 Lieu
Esentepe, Chypre-Nord (TRNC)
Position élevée avec vue panoramique sur la mer 🌅
Environ 2 km de la plage
A quelques minutes du golf de Korineum à 18 trous ⛳
Calme, environnement naturel
🏗 Aperçu du projet
Total des unités: 17
14 appartements (2+1 et 3+1)
3 villas (2+1 et 3+1)
6 différentes options de mise en page
Conçu par un architecte interne
Concept boutique avec une grande confidentialité
🏠 Types et dimensions de propriété
Appartements: 75 m2 et 115 m2
Villas: 120 m2
Appartements de jardin Loft
Penthouses Loft avec terrasses privées sur le toit
Grandes unités de 2 et 3 chambres
Villas avec piscines privées à débordement 🏊♂️
🌿 Installations sur place
Piscine commune
Jardins paysagers de style méditerranéen 🌴
Environnement calme et privé
Plages à quelques minutes en voiture
🛋 Caractéristiques incluses
Chauffage au sol dans toutes les salles de bains
Unités de cuisine (appareils non compris)
Salles de bains entièrement équipées avec douches 🚿
WC muraux
Armoires intégrées
Plans de travail en granit et lavabos en acier inoxydable
Plafonds hauts pour une sensation spacieuse
Infrastructure jacuzzi sur les toits de penthouse
Terrasses sur le toit équipées de:
Espace barbecue
Prises de courant
Douche
➕ Suppléments facultatifs
Meubles
Biens blancs
Systèmes de climatisation
💎 Pourquoi la résidence Pine Hill
Superbe vue sur la mer et la montagne
Nombre limité de résidences
Harmonie de la nature et du design moderne
Idéal pour la vie résidentielle, les vacances ou l'investissement