Complexe résidentiel Green & Blue

Yialousa, Chypre du Nord
12
ID: 33181
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Village
    Yialousa

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Green & Blue tire son nom des deux couleurs caractéristiques de la région de Karpaz : le bleu profond de la mer Méditerranée et le vert luxuriant de son paysage naturel intact 🌿. Chaque résidence est bien placée pour embrasser ces éléments, créant un équilibre harmonieux entre la nature et la vie moderne.

Lieu 📍

Green & Blue est un complexe résidentiel fermé situé au coeur de la réserve naturelle Yeni Erenkoy 🌴⛰️. Entouré de canyons, de vallées de palmiers, d'oliviers, de montagnes et de la Méditerranée cristalline, le projet offre un style de vie unique immergé dans la nature.

Les plages de sable doré et la mer chaude sont à seulement 5 minutes, tandis que la position élevée du complexe offre une vue imprenable sur la mer à 180 degrés et la lumière du soleil toute l'année - un véritable style de vie d'été de 365 jours.

Aperçu du projet 🏗️

• Surface totale : 8 724 m2
• Total des unités: 50 résidences
• Types de propriétés: 4 options de logement différentes
• Un développement pacifique et à faible densité conçu pour la vie privée et la tranquillité

Types de biens 🏠✨

Type 1 — Villas coucher du soleil (2+1) 🌇

• Jardin privé d'env. 400 m2 🌿
• Barbecue 🍖
• Terrasse sur le toit avec vue sur la mer et la réserve Yeni Erenkoy 🌊⛰️
• Cuisine intégrée avec grill sur la terrasse 🍽️
• Surface totale : 125 m2 + jardin
• Prix à partir de £216 000 💷
• Livraison: 30 mars 2024 – 30 mai 2025 (phase 2) 🔑

Type 2 — Bloc Sun Valley (1+1 appartements) 🌞

Rez-de-chaussée
• Surface fermée : 50 m2
• Terrasse: 30 m2 🌴

Premier étage
• Surface fermée : 50 m2
• Terrasse fermée: 10 m2
• Terrasse ouverte : 43,5 m2 🌅

Type 3 — Sun Seize Villas (2+1 Maisons de ville) 🌊

• Villas jumelées
• Jardin privé 🌿
• Barbecue 🍖
• Terrasse sur le toit 🌅
• Cuisine intégrée avec grill sur la terrasse 🍽️
• Vue sur la mer, piscine 🏊‍♂️Réserve Yeni Erenkoy ⛰️
• Surface totale : 100 m2 + jardin
• Prix à partir de £216 000 💷
• Livraison: 30 mars 2024 – 30 mai 2025 (phase 2) 🔑

Type 4 — Sunrise Block (1+1 appartements) 🌄

Rez-de-chaussée
• Surface fermée : 61 m2
• Jardin vert: 12,5 – 47 m2 🌿

Premier étage
• Zone fermée: 61 – 75 m2
• Barbecue terrasse: 61 – 75 m2 🍷

Pourquoi Vert & Bleu 💎

✔ Complexe aménagé dans une zone naturelle protégée 🌱
✔ Vue panoramique sur la mer 🌊
✔ Vie à faible hauteur et à faible densité 🏡
✔ Parfait pour résidence permanente, séjour de vacances ou investissement 📈
✔ Une rare opportunité de vivre où les paysages verts rencontrent la mer bleue 🌿💙

Localisation sur la carte

Yialousa, Chypre du Nord

