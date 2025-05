Complexe résidentiel Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach

Bienvenue à Grand Sapphire Resort, le plus grand complexe résidentiel de Chypre-Nord, combinant un hôtel 5 étoiles, un immobilier haut de gamme et une infrastructure de classe mondiale.

Situé dans la zone prestigieuse de Long Beach, ce complexe est conçu pour la vie confortable, les loisirs et l'investissement. Ici, la mer Méditerranée rencontre un service de première classe, et chaque détail est pensé pour votre commodité.

🌊 Emplacement: Iskele, Long Beach avec une longueur d'environ 3 km

492 m de la plage - promenade paysagée, zones à pied

10 minutes de Famagusta – le centre historique de la région

5 minutes de Boaz – village de pêcheurs avec restaurants atmosphériques

30 minutes de la marina et de l'aéroport d'Ercan

🏙 Architecture et design modernes

Grand Saphir Le Resort rassemble:

✔Trois grands bâtiments avec vue panoramique

✔Sept bâtiments de hauteur basse pour une vie isolée

✔Hôtel 5 étoiles de 25 étages avec casino et spa

✔Le plus grand bassin de Chypre-Nord – 4000 m2

🏝 Infrastructure unique

🔹 Zones de loisirs et de divertissement

✔ Plus de 10 piscines, dont la plus grande de l'île - "Punta Cana", y compris la piscine à débordement et le parc aquatique

✔ Sky Bar et terrasses panoramiques

✔ Casino, cinéma, discothèque

🔹 Bien-être & spa

✔ Centre de fitness avec le dernier équipement

✔ SPA, hammam, piscine intérieure

✔ Yoga et zones de relaxation

🔹 Mode de vie actif

✔ Terrain de tennis, mini golf

✔ Volleyball de plage

✔ Terrains sportifs

🔹 Pour les familles avec enfants

✔ Espaces de jeux pour enfants et jardin

✔ École d'anglais près du complexe

✔ Jardin biologique et espace barbecue

🏡 Sécurité et confort

✔ Le système de maison intelligente

✔ Vidéosurveillance et sécurité 24/7

✔ Climatisation centralisée et approvisionnement en eau

✔ Société de gestion propre



Location par l'entremise de la société de gestion :

70% - propriétaire, 30% - Royaume-Uni

💎 Votre niveau de vie - à Grand Sapiere Resort

Grand Saphir Resort est un projet qui combine un emplacement premium à côté de l'ensemble du projet Grand Sapphire, qui est le plus grand et le plus avancé projet d'infrastructure de luxe dans le nord de Chypre (voir les annonces de Grand Sapphire Resort 2 et Grand Sapphire Blu) et l'attractivité des investissements.

