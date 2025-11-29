Complexe résidentiel ZK Aventus

Lieu: Iskele

Distance jusqu'à la mer: 750 m

Terrain: 22000 m2

Nombre d'appartements: 130

Nombre de villas adjacentes: 12



Description du projet: Type de chambre de projet, entourée par la nature, avec accès à tous

l'infrastructure nécessaire. Il se compose de 7 blocs d'appartements de deux étages et de 12 maisons de ville. Chaque bloc se compose de deux types d'appartements: standard (premier étage) et loft (deuxième étage). Tout le monde.

Les appartements Loft ont leur propre terrasse sur le toit. Tous les appartements sont équipés d'un système de maison intelligente.

Lieu:

• 15 minutes de Famagusta

• à 750 mètres de la plage

• 5 minutes pour Iskela

• 40 minutes pour l'aéroport d'Ercan



Le projet offre les options immobilières suivantes:

studio

• Appartements 1+1 (Euroduchka)

Appartements 1 + 1 loft (deux niveaux)

Appartements 2+1 (Eurotreshka)

Appartements 2 + 1 loft (deux niveaux)

Appartements 3 + 1 loft (deux niveaux)

Appartements 4 + 1 loft (deux niveaux)

• Maisons de ville 3+1

Infrastructure LCD:

- piscine extérieure

- piscine

- piscine extérieure chauffée

- SPA, sauna, hammam.

- Le bar de la piscine.

- Station de recharge pour véhicules électriques

Restaurant, café, bar

- zone de parc avec des lieux de loisirs

- courts de tennis et de volleyball

- zones de barbecue

- aire de jeux

- transfert en mer

- salle de sport

- cinéma en plein air

Pour frais supplémentaires:

- jacuzzi sur la terrasse

Concevoir un ensemble de meubles

Conditions d'achat

Dépôt de 5 000 livres

35 % d'acompte

65% versements sans intérêt jusqu'en septembre 2028

État de préparation - septembre 2027