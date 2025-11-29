  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complexe résidentiel ZK Aventus

Complexe résidentiel ZK Aventus

Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$157,446
BTC
1.8727878
ETH
98.1608132
USDT
155 664.3317234
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
22
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32955
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Perivolia tou Trikomou

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Lieu: Iskele
Distance jusqu'à la mer: 750 m
Terrain: 22000 m2
Nombre d'appartements: 130
Nombre de villas adjacentes: 12

Description du projet: Type de chambre de projet, entourée par la nature, avec accès à tous
l'infrastructure nécessaire. Il se compose de 7 blocs d'appartements de deux étages et de 12 maisons de ville. Chaque bloc se compose de deux types d'appartements: standard (premier étage) et loft (deuxième étage). Tout le monde.
Les appartements Loft ont leur propre terrasse sur le toit. Tous les appartements sont équipés d'un système de maison intelligente.
Lieu:
• 15 minutes de Famagusta
• à 750 mètres de la plage
• 5 minutes pour Iskela
• 40 minutes pour l'aéroport d'Ercan

Le projet offre les options immobilières suivantes:
studio
• Appartements 1+1 (Euroduchka)
Appartements 1 + 1 loft (deux niveaux)
Appartements 2+1 (Eurotreshka)
Appartements 2 + 1 loft (deux niveaux)
Appartements 3 + 1 loft (deux niveaux)
Appartements 4 + 1 loft (deux niveaux)
• Maisons de ville 3+1
Infrastructure LCD:
- piscine extérieure
- piscine
- piscine extérieure chauffée
- SPA, sauna, hammam.
- Le bar de la piscine.
- Station de recharge pour véhicules électriques
Restaurant, café, bar
- zone de parc avec des lieux de loisirs
- courts de tennis et de volleyball
- zones de barbecue
- aire de jeux
- transfert en mer
- salle de sport
- cinéma en plein air

Pour frais supplémentaires:
- jacuzzi sur la terrasse
Concevoir un ensemble de meubles

Conditions d'achat
Dépôt de 5 000 livres
35 % d'acompte
65% versements sans intérêt jusqu'en septembre 2028
État de préparation - septembre 2027

Localisation sur la carte

Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Auralux
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$177,315
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$77,130
Quartier résidentiel City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$101,323
Complexe résidentiel GRAY BEACH CLUB
Nikitas, Chypre du Nord
depuis
$69,084
Quartier résidentiel Venice
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$107,656
Vous regardez
Complexe résidentiel ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$157,446
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Afficher tout Complexe résidentiel La Casalia
Complexe résidentiel La Casalia
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$206,600
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Quartier résidentiel Neo Residence
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$189,854
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Quartier résidentiel Dream Homes 4 You
Limnia, Chypre du Nord
depuis
$379,961
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller