Complexe résidentiel ZK Aventus

Lieu: Iskele
Distance jusqu'à la mer: 750 m
Terrain: 22000 m2
Nombre d'appartements: 130
Nombre de villas adjacentes: 12
Description du projet: Type de chambre de projet, entourée par la nature, avec accès à tous
l'infrastructure nécessaire. Il se compose de 7 blocs d'appartements de deux étages et de 12 maisons de ville. Chaque bloc se compose de deux types d'appartements: standard (premier étage) et loft (deuxième étage). Tout le monde.
Les appartements Loft ont leur propre terrasse sur le toit. Tous les appartements sont équipés d'un système de maison intelligente.
Lieu:
• 15 minutes de Famagusta
• à 750 mètres de la plage
• 5 minutes pour Iskela
• 40 minutes pour l'aéroport d'Ercan
Le projet offre les options immobilières suivantes:
studio
• Appartements 1+1 (Euroduchka)
Appartements 1 + 1 loft (deux niveaux)
Appartements 2+1 (Eurotreshka)
Appartements 2 + 1 loft (deux niveaux)
Appartements 3 + 1 loft (deux niveaux)
Appartements 4 + 1 loft (deux niveaux)
• Maisons de ville 3+1
Infrastructure LCD:
- piscine extérieure
- piscine
- piscine extérieure chauffée
- SPA, sauna, hammam.
- Le bar de la piscine.
- Station de recharge pour véhicules électriques
Restaurant, café, bar
- zone de parc avec des lieux de loisirs
- courts de tennis et de volleyball
- zones de barbecue
- aire de jeux
- transfert en mer
- salle de sport
- cinéma en plein air
Pour frais supplémentaires:
- jacuzzi sur la terrasse
Concevoir un ensemble de meubles
Conditions d'achat
Dépôt de 5 000 livres
35 % d'acompte
65% versements sans intérêt jusqu'en septembre 2028
État de préparation - septembre 2027