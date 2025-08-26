  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$76,841
;
9
ID: 27496
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Studio meublé 57 m2 à un kilomètre de la plage de sable.

Grâce à l'emplacement unique, vous vivrez dans un endroit calme loin de l'agitation de la ville, mais en même temps être à proximité de toutes les infrastructures de la ville et sites historiques.

Le centre-ville et la côte maritime "Long Beach" sont à quelques minutes en voiture. Le complexe est situé sur une zone verte paysagée avec des piscines et des parcs pour enfants.

Une grande sélection d'appartements différents (avec une, deux et trois chambres) dans ce complexe!

Principales caractéristiques:

  • Cuisine avec placards intégrés
  • Salle de bains entièrement équipée
  • Chauffage à eau électrique
  • Double vitrage
  • Tuiles céramiques au sol et dans les salles de bains
  • Les bâtiments sont conçus de telle manière que chaque appartement ait une vue panoramique sur la mer et les montagnes
  • Le complexe est conçu et construit selon la norme d'un hôtel 5*:

Infrastructure:

  • 2 grandes piscines extérieures
  • Piscine extérieure pour enfants
  • Grande piscine intérieure chauffée
  • Complexe SPA (1 300 m2)
  • Parkings souterrains
  • Restaurant A-La-Carte
  • Pub irlandais
  • Barre de piscine
  • Centre de remise en forme
  • Réception
  • Société de gestion
  • Terrain de tennis
  • Jardin d'enfants
  • Aire de jeux pour enfants
  • Mini parc aquatique
  • Location de voiture
  • Bus gratuit pour Long Beach
  • Parkings souterrains
  • Territoire sécurisé du complexe

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'une vue de résidence, compte bancaire, permis de conduire et assurance maladie dans le nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

Laisser une demande
