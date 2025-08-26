Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Studio meublé 57 m2 à un kilomètre de la plage de sable.

Grâce à l'emplacement unique, vous vivrez dans un endroit calme loin de l'agitation de la ville, mais en même temps être à proximité de toutes les infrastructures de la ville et sites historiques.

Le centre-ville et la côte maritime "Long Beach" sont à quelques minutes en voiture. Le complexe est situé sur une zone verte paysagée avec des piscines et des parcs pour enfants.

Une grande sélection d'appartements différents (avec une, deux et trois chambres) dans ce complexe!

Principales caractéristiques:

Cuisine avec placards intégrés

Salle de bains entièrement équipée

Chauffage à eau électrique

Double vitrage

Tuiles céramiques au sol et dans les salles de bains

Les bâtiments sont conçus de telle manière que chaque appartement ait une vue panoramique sur la mer et les montagnes

Le complexe est conçu et construit selon la norme d'un hôtel 5*:

Infrastructure:

2 grandes piscines extérieures

Piscine extérieure pour enfants

Grande piscine intérieure chauffée

Complexe SPA (1 300 m2)

Parkings souterrains

Restaurant A-La-Carte

Pub irlandais

Barre de piscine

Centre de remise en forme

Réception

Société de gestion

Terrain de tennis

Jardin d'enfants

Aire de jeux pour enfants

Mini parc aquatique

Location de voiture

Bus gratuit pour Long Beach

Territoire sécurisé du complexe

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'une vue de résidence, compte bancaire, permis de conduire et assurance maladie dans le nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!