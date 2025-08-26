Complexe résidentiel Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!
Studio meublé 57 m2 à un kilomètre de la plage de sable.
Grâce à l'emplacement unique, vous vivrez dans un endroit calme loin de l'agitation de la ville, mais en même temps être à proximité de toutes les infrastructures de la ville et sites historiques.
Le centre-ville et la côte maritime "Long Beach" sont à quelques minutes en voiture. Le complexe est situé sur une zone verte paysagée avec des piscines et des parcs pour enfants.
Une grande sélection d'appartements différents (avec une, deux et trois chambres) dans ce complexe!
Principales caractéristiques:
Infrastructure:
Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'une vue de résidence, compte bancaire, permis de conduire et assurance maladie dans le nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!