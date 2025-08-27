Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Appartement meublé de trois pièces 105 m5 à 250 mètres de la mer dans la région d'Esentepe.

Séjour - 91 m2 + une grande terrasse de 14 m2 sera un endroit idéal pour se détendre. Entièrement meublé et équipé de tout l'équipement nécessaire, ce qui vous permet d'emménager immédiatement sans frais supplémentaires.

Le complexe est situé dans un endroit pittoresque avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Dans le voisinage immédiat il y a toute l'infrastructure nécessaire pour une vie confortable et le repos.

Infrastructure:

Plage privée à 250 mètres

Pool café

Location de voitures et de vélos

Complexe SPA : sauna, hammam, massage, centre de fitness

Piscines extérieures et intérieures

Parking privé

Éclairage des rues

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!