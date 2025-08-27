  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Complexe résidentiel Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$171,089
BTC
2.0350742
ETH
106.6669414
USDT
169 153.4290050
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
ID: 27504
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 3080
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement meublé de trois pièces 105 m5 à 250 mètres de la mer dans la région d'Esentepe.

Séjour - 91 m2 + une grande terrasse de 14 m2 sera un endroit idéal pour se détendre. Entièrement meublé et équipé de tout l'équipement nécessaire, ce qui vous permet d'emménager immédiatement sans frais supplémentaires.

Le complexe est situé dans un endroit pittoresque avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Dans le voisinage immédiat il y a toute l'infrastructure nécessaire pour une vie confortable et le repos.

Infrastructure:

  • Plage privée à 250 mètres
  • Pool café
  • Location de voitures et de vélos
  • Complexe SPA : sauna, hammam, massage, centre de fitness
  • Piscines extérieures et intérieures
  • Parking privé
  • Éclairage des rues

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

