  4. Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$95,714
ID: 27498
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Studio meublé (0+1) 44 m2 avec balcon avec vue directe sur la mer.

Un complexe résidentiel fermé avec toutes les commodités, situé à 200 mètres de la mer dans la région de Boaz, à 10 km de la ville de Famagusta, à côté du complexe est le magasin Lemar, à 7 km du village est le centre touristique de Bafra avec ses célèbres hôtels cinq étoiles Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.

Mobilier et équipement sont inclus dans le prix!

Infrastructure:

  • Piscine extérieure
  • Piscine intérieure
  • Piscine pour enfants
  • Aire de jeux pour enfants
  • Café
  • Centre de remise en forme
  • Terrain de tennis
  • Cour de basketball
  • Salle de massage
  • Sauna
  • Supermarché
  • Zones de parc

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Bogazi, Chypre du Nord

