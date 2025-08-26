Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!
Studio meublé (0+1) 44 m2 avec balcon avec vue directe sur la mer.
Un complexe résidentiel fermé avec toutes les commodités, situé à 200 mètres de la mer dans la région de Boaz, à 10 km de la ville de Famagusta, à côté du complexe est le magasin Lemar, à 7 km du village est le centre touristique de Bafra avec ses célèbres hôtels cinq étoiles Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.
Mobilier et équipement sont inclus dans le prix!
Infrastructure:
Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!