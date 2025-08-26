Complexe résidentiel Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Il est possible de voir l'appartement qui vous intéresse en ligne et de l'acheter à distance!

Studio meublé (0+1) 44 m2 avec balcon avec vue directe sur la mer.

Un complexe résidentiel fermé avec toutes les commodités, situé à 200 mètres de la mer dans la région de Boaz, à 10 km de la ville de Famagusta, à côté du complexe est le magasin Lemar, à 7 km du village est le centre touristique de Bafra avec ses célèbres hôtels cinq étoiles Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.

Mobilier et équipement sont inclus dans le prix!

Infrastructure:

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Piscine pour enfants

Aire de jeux pour enfants

Café

Centre de remise en forme

Terrain de tennis

Cour de basketball

Salle de massage

Sauna

Supermarché

Zones de parc

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!