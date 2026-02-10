  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Çanakkale 2 Apartments

Appartement dans un nouvel immeuble Çanakkale 2 Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$111,224
T.V.A.
BTC
1.3229879
ETH
69.3434539
USDT
109 965.4949107
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
16
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33315
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Gazimagusa Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Çanakkale 2 Appartements — la vie moderne au coeur de Famagusta 🏙✨

Çanakkale 2 Apartments est un tout nouveau projet résidentiel situé à côté de City Mall, dans l'une des zones les plus centrales et développées de Famagusta.
Il offre un équilibre parfait entre une vie urbaine dynamique et un confort résidentiel paisible.

Combinant design moderne, matériaux de qualité, et un emplacement privilégié, Çanakkale 2 est conçu pour des opportunités de vie confortable et d'investissement intelligent 💼📈

Lieu

📍 Famagusta centrale
🛍 City Mall à distance de marche
🏫 écoles et jardins d ' enfants
🍽 restaurants et cafés
🏥 établissements de santé et pharmacies

Un emplacement très souhaitable pour les résidents et les locataires.

Types d'unités

• 2+1 appartements (type 1)
• 2+1 appartements (type 2)
• 3+1 appartements
• 3+1 penthouses

2+1 Appartement — Type 1

🛏 2 chambres 🚿 1 salle de bains
📐 Surface intérieure : 67 m2
🌿 Balcon: 3 m2

Idéal pour les couples ou les petites familles 🏡
Ces appartements conçus avec soin disposent de chambres lumineuses, d'un salon ouvert et d'une cuisine moderne, pratique, confortable et accueillante.

Appartement 2+1 — Type 2

🛏 2 chambres 🚿 1 salle de bains
📐 Surface intérieure : 89 m2
🌿 Balcon: 5 m2

Ce spacieux appartement longue durée offre un plan d'étage étendu avec des espaces de vie généreux.
Parfait pour ceux qui apprécient l'espace supplémentaire, le confort et une expérience de vie élevée.

Appartement 3+1

🛏 3 chambres 🚿 1 salle de bains
📐 Surface intérieure : 111 m2
🌿 Balcon: 12,5 m2

Conçu pour les familles 👨‍👩‍👧‍👦
Les chambres spacieuses, un grand salon et une cuisine fonctionnelle créent une maison confortable et connectée pour la vie quotidienne.

3+1 Penthouse

🛏 3 chambres 🚿 2 salles de bains
📐 Surface intérieure : 222 m2
🌿 Terrasses: 57.3 m2

Un penthouse exclusif plein étage offrant un espace inégalé, intimité et luxe 💎
Les vastes terrasses sur le toit transforment cette maison en une magnifique retraite, parfaite pour les repas en plein air, la détente et la vue panoramique sur la ville 🌅🍷

Çanakkale 2 Appartements offre l'élégance moderne, la commodité centrale, et l'attrait d'investissement fort — un choix exceptionnel à Famagusta.

Localisation sur la carte

Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel YeniLand
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$322,390
Complexe résidentiel Studio on the seashore in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$108,253
Quartier résidentiel Terra Life
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$120,321
Complexe résidentiel Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$76,841
Quartier résidentiel ELİT LİFE
Lapithos, Chypre du Nord
depuis
$117,788
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Çanakkale 2 Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$111,224
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Quartier résidentiel Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$1,08M
L'année de construction 2023
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Doganköy Begonvil Town House
Quartier résidentiel Doganköy Begonvil Town House
Quartier résidentiel Doganköy Begonvil Town House
Quartier résidentiel Doganköy Begonvil Town House
Quartier résidentiel Doganköy Begonvil Town House
Quartier résidentiel Doganköy Begonvil Town House
Thermeia, Chypre du Nord
depuis
$186,814
L'année de construction 2024
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Quartier résidentiel Oasis
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$139,319
L'année de construction 2025
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller