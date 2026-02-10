Appartement dans un nouvel immeuble Çanakkale 2 Apartments

Çanakkale 2 Appartements — la vie moderne au coeur de Famagusta 🏙✨

Çanakkale 2 Apartments est un tout nouveau projet résidentiel situé à côté de City Mall, dans l'une des zones les plus centrales et développées de Famagusta.

Il offre un équilibre parfait entre une vie urbaine dynamique et un confort résidentiel paisible.

Combinant design moderne, matériaux de qualité, et un emplacement privilégié, Çanakkale 2 est conçu pour des opportunités de vie confortable et d'investissement intelligent 💼📈

Lieu

📍 Famagusta centrale

🛍 City Mall à distance de marche

🏫 écoles et jardins d ' enfants

🍽 restaurants et cafés

🏥 établissements de santé et pharmacies

Un emplacement très souhaitable pour les résidents et les locataires.

Types d'unités

• 2+1 appartements (type 1)

• 2+1 appartements (type 2)

• 3+1 appartements

• 3+1 penthouses

2+1 Appartement — Type 1

🛏 2 chambres 🚿 1 salle de bains

📐 Surface intérieure : 67 m2

🌿 Balcon: 3 m2

Idéal pour les couples ou les petites familles 🏡

Ces appartements conçus avec soin disposent de chambres lumineuses, d'un salon ouvert et d'une cuisine moderne, pratique, confortable et accueillante.

Appartement 2+1 — Type 2

🛏 2 chambres 🚿 1 salle de bains

📐 Surface intérieure : 89 m2

🌿 Balcon: 5 m2

Ce spacieux appartement longue durée offre un plan d'étage étendu avec des espaces de vie généreux.

Parfait pour ceux qui apprécient l'espace supplémentaire, le confort et une expérience de vie élevée.

Appartement 3+1

🛏 3 chambres 🚿 1 salle de bains

📐 Surface intérieure : 111 m2

🌿 Balcon: 12,5 m2

Conçu pour les familles 👨‍👩‍👧‍👦

Les chambres spacieuses, un grand salon et une cuisine fonctionnelle créent une maison confortable et connectée pour la vie quotidienne.

3+1 Penthouse

🛏 3 chambres 🚿 2 salles de bains

📐 Surface intérieure : 222 m2

🌿 Terrasses: 57.3 m2

Un penthouse exclusif plein étage offrant un espace inégalé, intimité et luxe 💎

Les vastes terrasses sur le toit transforment cette maison en une magnifique retraite, parfaite pour les repas en plein air, la détente et la vue panoramique sur la ville 🌅🍷

Çanakkale 2 Appartements offre l'élégance moderne, la commodité centrale, et l'attrait d'investissement fort — un choix exceptionnel à Famagusta.