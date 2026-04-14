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Complexe résidentiel Caesar Beach

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$378,413
T.V.A.
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ID: 35127
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Caesar Beach — Beachfront Vivre avec l'infrastructure complète de Resort 🌊🏖

Caesar Beach est un complexe résidentiel moderne situé directement sur la côte méditerranéenne, avec une plage de sable entièrement оорудованный.

Le projet est complet et offre un style de vie de style de station avec des installations et des services de haut niveau.

Il comprend à la fois des appartements et des villas, créant un environnement de vie, de vacances et d'investissement.

---

🏡 À propos du projet

Caesar Beach offre une variété de types de propriétés:

• appartements
• villas

Toutes les unités sont à distance de marche de la mer et offrent une vue magnifique sur la Méditerranée et les environs naturels.

Le projet est idéal pour la vie permanente, l'utilisation des vacances ou l'investissement locatif.

---

🌴 Installations et équipements

Le complexe offre une infrastructure de station complète:

🏖 plage de sable équipée
🍹 bar de plage
🍽 restaurant
🥐 Café Paris et boulangerie
🏊 piscine semi-olympique
🏋️ gym et fitness
sauna
🎢 aqua club
🎠 jeux pour enfants
🔥 Zones de barbecue

---

🎖 Privilèges d'adhésion à César

Les propriétaires ont accès aux installations de tous les projets César :

Réductions de 5% à 20% sur:

🍽 restaurants et bars
🌊 sports nautiques
🤿 plongée & pêche
Spa et bien-être
🏋️ cours (yoga, danse, BJJ, etc.)
💄 services de beauté
🎤 divertissement & karaoké
🎓 services éducatifs

Accès gratuit :

🏊 toutes les piscines (intérieures et extérieures)
🎢 parc aquatique
🏋️ Centres de fitness
🎠 zones pour enfants
saunas et hammams
🏀 tribunaux sportifs
🔥 Zones de barbecue
🚲 Location de vélos
🚗 location de voitures
✈️ services de voyage
Services de blanchisserie

---

📍 Lieu

Situé directement sur la plage, offrant:

🌊 accès direct à la plage
🌴 environnement pacifique
🏝 style de resort

La plage de Caesar offre une combinaison parfaite de vie en bord de mer, d'infrastructures complètes et de prestations de vie exclusives. 🌊✨

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 100.0
Prix ​​par m², USD 3,784
Prix ​​de l'appartement, USD 378,413

Localisation sur la carte

Bogazi, Chypre du Nord

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