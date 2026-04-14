Complexe résidentiel Caesar Beach

Caesar Beach — Beachfront Vivre avec l'infrastructure complète de Resort 🌊🏖

Caesar Beach est un complexe résidentiel moderne situé directement sur la côte méditerranéenne, avec une plage de sable entièrement оорудованный.

Le projet est complet et offre un style de vie de style de station avec des installations et des services de haut niveau.

Il comprend à la fois des appartements et des villas, créant un environnement de vie, de vacances et d'investissement.

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🏡 À propos du projet

Caesar Beach offre une variété de types de propriétés:

• appartements

• villas

Toutes les unités sont à distance de marche de la mer et offrent une vue magnifique sur la Méditerranée et les environs naturels.

Le projet est idéal pour la vie permanente, l'utilisation des vacances ou l'investissement locatif.

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🌴 Installations et équipements

Le complexe offre une infrastructure de station complète:

🏖 plage de sable équipée

🍹 bar de plage

🍽 restaurant

🥐 Café Paris et boulangerie

🏊 piscine semi-olympique

🏋️ gym et fitness

sauna

🎢 aqua club

🎠 jeux pour enfants

🔥 Zones de barbecue

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🎖 Privilèges d'adhésion à César

Les propriétaires ont accès aux installations de tous les projets César :

Réductions de 5% à 20% sur:

🍽 restaurants et bars

🌊 sports nautiques

🤿 plongée & pêche

Spa et bien-être

🏋️ cours (yoga, danse, BJJ, etc.)

💄 services de beauté

🎤 divertissement & karaoké

🎓 services éducatifs

Accès gratuit :

🏊 toutes les piscines (intérieures et extérieures)

🎢 parc aquatique

🏋️ Centres de fitness

🎠 zones pour enfants

saunas et hammams

🏀 tribunaux sportifs

🔥 Zones de barbecue

🚲 Location de vélos

🚗 location de voitures

✈️ services de voyage

Services de blanchisserie

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📍 Lieu

Situé directement sur la plage, offrant:

🌊 accès direct à la plage

🌴 environnement pacifique

🏝 style de resort

La plage de Caesar offre une combinaison parfaite de vie en bord de mer, d'infrastructures complètes et de prestations de vie exclusives. 🌊✨