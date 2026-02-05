  1. Realting.com
  Chypre du Nord
  Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  Complexe résidentiel Mediterranean Villas

Complexe résidentiel Mediterranean Villas

Motides, Chypre du Nord
16
ID: 33277
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Village
    Motides

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villas modernes au pied des Five Fingers avec vue panoramique sur la mer

Emplacement et zone Aperçu général 📍

Les Villas Méditerranéennes sont situées au pied des Five Fingers Mountains, à côté de la forêt et du village traditionnel méditerranéen d'Incesu, à seulement 1 km au sud du centre d'Alsancak.

🌄 Des collines verdoyantes, un environnement forestier et des vues ouvertes sur la mer Méditerranée, orientées vers l'ouest vers le coucher du soleil, créent un rare équilibre entre sérénité et accessibilité.
🏙 Kyrenia est à seulement 5 km, et l'autoroute offre un accès facile à d'autres villes.

🌿 Idéal pour ceux qui cherchent:

  • Paysages paisibles

  • proximité de la nature

  • Accès rapide aux infrastructures urbaines

Concept du projet ✨

Les villas méditerranéennes allient l'esprit rural méditerranéen à une architecture épurée et minimaliste moderne.

🏗 Des formes géométriques simples, des pierres concassées locales, du béton exposé et des façades blanches reflétant le soleil méditerranéen créent un design emblématique et intemporel.

🔒 Le projet est conçu avec une grande attention pour:

  • vie privée

  • fonctionnalité

  • vie intérieure-extérieure sans soudure

Aperçu du projet 📊

• Total unités: 32 villas
• Dernier emplacement de construction disponible 🏔
• Toutes les villas offrent une vue sur la mer depuis le sol 🌊
• Nejat British School — 600 m
• Merit Diamond & Crystal — 1 km
• Plage du drapeau bleu — 1 km
• Cafés & restaurants — 500 m

Types de biens 🏠

Type A / B — Villas Duplex privées (20 unités)

• Disposition: 3+1
• Surface couverte : 175 m2
• Taille du terrain: 250–300 m2
• Prix: GBP 305 000 – GBP 370 000

Type C — Maisons duplex (12 unités)

• Disposition: 2+1
• Surface couverte : 115 m2
• Taille du terrain: 200–250 m2
• Prix: GBP 195 000 – GBP 250 000

Installations complexes 🏊‍♂️

• Piscine communautaire de 250 m2
• Barre de piscine 🍹
• Jardins tropicaux paysagés 🌴
• Terrasses de bain de soleil
• Douches et WC

Faits saillants du projet 📌

✔ développement à trois niveaux
✔ niveau le plus élevé: Villas de type A & C
✔ niveau le plus bas: Villas de type B
✔ vue panoramique sur la mer depuis toutes les unités
✔ sentiers de randonnée en montagne à proximité (2,5 km)
✔ possibilité de construction finale dans cet emplacement

Qualité et spécifications 💎

• Système central de chauffage et de refroidissement
• Systèmes de douche intégrés
• Douches à base de céramique
• Toilettes murales avec citernes cachées
• Drains linéaires en acier inoxydable
• Matériaux de qualité supérieure

Avantages pour l'investissement 💰

✔ hausse des prix prévue 25-30%
✔ revente autorisée à tout moment
✔ professionnel Gestion quotidienne des biens locatifs
✔ des revenus de location élevés :

• Type A / B — env. GBP 2,000 × 12 mois
• Type C — env. GBP 1.300 × 12 mois

Offre Villas Méditerranéennes 🌅

✔ mode de vie en mer et en montagne
✔ architecture moderne
✔ potentiel de loyer élevé
✔ lieu d'approvisionnement limité

📩 Contactez-nous aujourd'hui pour les plans d'étage, les prix actuels et les visites privées.

Motides, Chypre du Nord

Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
