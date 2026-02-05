Complexe résidentiel Mediterranean Villas

Villas modernes au pied des Five Fingers avec vue panoramique sur la mer

Emplacement et zone Aperçu général 📍

Les Villas Méditerranéennes sont situées au pied des Five Fingers Mountains, à côté de la forêt et du village traditionnel méditerranéen d'Incesu, à seulement 1 km au sud du centre d'Alsancak.

🌄 Des collines verdoyantes, un environnement forestier et des vues ouvertes sur la mer Méditerranée, orientées vers l'ouest vers le coucher du soleil, créent un rare équilibre entre sérénité et accessibilité.

🏙 Kyrenia est à seulement 5 km, et l'autoroute offre un accès facile à d'autres villes.

🌿 Idéal pour ceux qui cherchent:

Paysages paisibles

proximité de la nature

Accès rapide aux infrastructures urbaines

Concept du projet ✨

Les villas méditerranéennes allient l'esprit rural méditerranéen à une architecture épurée et minimaliste moderne.

🏗 Des formes géométriques simples, des pierres concassées locales, du béton exposé et des façades blanches reflétant le soleil méditerranéen créent un design emblématique et intemporel.

🔒 Le projet est conçu avec une grande attention pour:

vie privée

fonctionnalité

vie intérieure-extérieure sans soudure

Aperçu du projet 📊

• Total unités: 32 villas

• Dernier emplacement de construction disponible 🏔

• Toutes les villas offrent une vue sur la mer depuis le sol 🌊

• Nejat British School — 600 m

• Merit Diamond & Crystal — 1 km

• Plage du drapeau bleu — 1 km

• Cafés & restaurants — 500 m

Types de biens 🏠

Type A / B — Villas Duplex privées (20 unités)

• Disposition: 3+1

• Surface couverte : 175 m2

• Taille du terrain: 250–300 m2

• Prix: GBP 305 000 – GBP 370 000

Type C — Maisons duplex (12 unités)

• Disposition: 2+1

• Surface couverte : 115 m2

• Taille du terrain: 200–250 m2

• Prix: GBP 195 000 – GBP 250 000

Installations complexes 🏊‍♂️

• Piscine communautaire de 250 m2

• Barre de piscine 🍹

• Jardins tropicaux paysagés 🌴

• Terrasses de bain de soleil

• Douches et WC

Faits saillants du projet 📌

✔ développement à trois niveaux

✔ niveau le plus élevé: Villas de type A & C

✔ niveau le plus bas: Villas de type B

✔ vue panoramique sur la mer depuis toutes les unités

✔ sentiers de randonnée en montagne à proximité (2,5 km)

✔ possibilité de construction finale dans cet emplacement

Qualité et spécifications 💎

• Système central de chauffage et de refroidissement

• Systèmes de douche intégrés

• Douches à base de céramique

• Toilettes murales avec citernes cachées

• Drains linéaires en acier inoxydable

• Matériaux de qualité supérieure

Avantages pour l'investissement 💰

✔ hausse des prix prévue 25-30%

✔ revente autorisée à tout moment

✔ professionnel Gestion quotidienne des biens locatifs

✔ des revenus de location élevés :

• Type A / B — env. GBP 2,000 × 12 mois

• Type C — env. GBP 1.300 × 12 mois

Offre Villas Méditerranéennes 🌅

✔ mode de vie en mer et en montagne

✔ architecture moderne

✔ potentiel de loyer élevé

✔ lieu d'approvisionnement limité

📩 Contactez-nous aujourd'hui pour les plans d'étage, les prix actuels et les visites privées.