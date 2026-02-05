Complexe résidentiel Mediterranean Villas

Villas modernes au pied des Five Fingers avec vue panoramique sur la mer
Emplacement et zone Aperçu général 📍
Les Villas Méditerranéennes sont situées au pied des Five Fingers Mountains, à côté de la forêt et du village traditionnel méditerranéen d'Incesu, à seulement 1 km au sud du centre d'Alsancak.
🌄 Des collines verdoyantes, un environnement forestier et des vues ouvertes sur la mer Méditerranée, orientées vers l'ouest vers le coucher du soleil, créent un rare équilibre entre sérénité et accessibilité.
🏙 Kyrenia est à seulement 5 km, et l'autoroute offre un accès facile à d'autres villes.
🌿 Idéal pour ceux qui cherchent:
Paysages paisibles
proximité de la nature
Accès rapide aux infrastructures urbaines
Concept du projet ✨
Les villas méditerranéennes allient l'esprit rural méditerranéen à une architecture épurée et minimaliste moderne.
🏗 Des formes géométriques simples, des pierres concassées locales, du béton exposé et des façades blanches reflétant le soleil méditerranéen créent un design emblématique et intemporel.
🔒 Le projet est conçu avec une grande attention pour:
vie privée
fonctionnalité
vie intérieure-extérieure sans soudure
Aperçu du projet 📊
• Total unités: 32 villas
• Dernier emplacement de construction disponible 🏔
• Toutes les villas offrent une vue sur la mer depuis le sol 🌊
• Nejat British School — 600 m
• Merit Diamond & Crystal — 1 km
• Plage du drapeau bleu — 1 km
• Cafés & restaurants — 500 m
Types de biens 🏠
Type A / B — Villas Duplex privées (20 unités)
• Disposition: 3+1
• Surface couverte : 175 m2
• Taille du terrain: 250–300 m2
• Prix: GBP 305 000 – GBP 370 000
Type C — Maisons duplex (12 unités)
• Disposition: 2+1
• Surface couverte : 115 m2
• Taille du terrain: 200–250 m2
• Prix: GBP 195 000 – GBP 250 000
Installations complexes 🏊♂️
• Piscine communautaire de 250 m2
• Barre de piscine 🍹
• Jardins tropicaux paysagés 🌴
• Terrasses de bain de soleil
• Douches et WC
Faits saillants du projet 📌
✔ développement à trois niveaux
✔ niveau le plus élevé: Villas de type A & C
✔ niveau le plus bas: Villas de type B
✔ vue panoramique sur la mer depuis toutes les unités
✔ sentiers de randonnée en montagne à proximité (2,5 km)
✔ possibilité de construction finale dans cet emplacement
Qualité et spécifications 💎
• Système central de chauffage et de refroidissement
• Systèmes de douche intégrés
• Douches à base de céramique
• Toilettes murales avec citernes cachées
• Drains linéaires en acier inoxydable
• Matériaux de qualité supérieure
Avantages pour l'investissement 💰
✔ hausse des prix prévue 25-30%
✔ revente autorisée à tout moment
✔ professionnel Gestion quotidienne des biens locatifs
✔ des revenus de location élevés :
• Type A / B — env. GBP 2,000 × 12 mois
• Type C — env. GBP 1.300 × 12 mois
Offre Villas Méditerranéennes 🌅
✔ mode de vie en mer et en montagne
✔ architecture moderne
✔ potentiel de loyer élevé
✔ lieu d'approvisionnement limité
📩 Contactez-nous aujourd'hui pour les plans d'étage, les prix actuels et les visites privées.