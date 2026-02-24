Complexe résidentiel Courtyard

Cour — A terminée Complexe Resort-Style à Long Beach 🌴🌊
Courtyard est un complexe résidentiel prêt situé dans la région hautement désirable de Long Beach, à seulement 5 minutes à pied du littoral sableux 🏖✨
Il combine un séjour confortable, des paysages verts et une infrastructure de villégiature complète en un seul endroit.
---
📍 À propos du projet
🏢 9 blocs
🏠 400 appartements
🌿 8 000 m2 de surface verte
🏊 Piscine extérieure de 80 m2
Conçu comme une communauté de style de vie complète, tout ce dont vous avez besoin est disponible dans le complexe.
---
🌟 Installations et équipements
🏊 Piscines extérieures et intérieures
💦 Piscine pour enfants & parc aquatique
🍽 Café & restaurant
🏋️ Centre de remise en forme
Sauna & jacuzzi
💆 Salon de beauté
🎳 Bowling
🎱 Billards
🎮 Jeux d'arcade
(en milliers de dollars) Club des échecs
🎠 Parc pour enfants
🛒 Supermarché
🛎 Réception
(en milliers de dollars) Services de nettoyage et d'entretien
👶 Club pour enfants et mini-club rendent le projet particulièrement attrayant pour les familles.
---
🏡 Types d'appartement
• Studios
• 1+1
• 2+1
• 3+1
Aménagements modernes, espaces confortables et une véritable ambiance de vacances toute l'année ☀️🌊
Courtyard est parfait pour la vie permanente, les vacances ou l'investissement dans l'une des zones côtières les plus populaires 🌿✨