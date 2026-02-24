  1. Realting.com
Complexe résidentiel Courtyard

Trikomo, Chypre du Nord
ID: 33929
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Cour — A terminée Complexe Resort-Style à Long Beach 🌴🌊

Courtyard est un complexe résidentiel prêt situé dans la région hautement désirable de Long Beach, à seulement 5 minutes à pied du littoral sableux 🏖✨

Il combine un séjour confortable, des paysages verts et une infrastructure de villégiature complète en un seul endroit.

---

📍 À propos du projet

🏢 9 blocs
🏠 400 appartements
🌿 8 000 m2 de surface verte
🏊 Piscine extérieure de 80 m2

Conçu comme une communauté de style de vie complète, tout ce dont vous avez besoin est disponible dans le complexe.

---

🌟 Installations et équipements

🏊 Piscines extérieures et intérieures
💦 Piscine pour enfants & parc aquatique
🍽 Café & restaurant
🏋️ Centre de remise en forme
Sauna & jacuzzi
💆 Salon de beauté
🎳 Bowling
🎱 Billards
🎮 Jeux d'arcade
(en milliers de dollars) Club des échecs
🎠 Parc pour enfants
🛒 Supermarché
🛎 Réception
(en milliers de dollars) Services de nettoyage et d'entretien

👶 Club pour enfants et mini-club rendent le projet particulièrement attrayant pour les familles.

---

🏡 Types d'appartement

• Studios
• 1+1
• 2+1
• 3+1

Aménagements modernes, espaces confortables et une véritable ambiance de vacances toute l'année ☀️🌊

Courtyard est parfait pour la vie permanente, les vacances ou l'investissement dans l'une des zones côtières les plus populaires 🌿✨

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 65.0
Prix ​​par m², USD 2,699
Prix ​​de l'appartement, USD 175,431

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

