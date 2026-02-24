Complexe résidentiel Courtyard

Cour — A terminée Complexe Resort-Style à Long Beach 🌴🌊

Courtyard est un complexe résidentiel prêt situé dans la région hautement désirable de Long Beach, à seulement 5 minutes à pied du littoral sableux 🏖✨

Il combine un séjour confortable, des paysages verts et une infrastructure de villégiature complète en un seul endroit.

---

📍 À propos du projet

🏢 9 blocs

🏠 400 appartements

🌿 8 000 m2 de surface verte

🏊 Piscine extérieure de 80 m2

Conçu comme une communauté de style de vie complète, tout ce dont vous avez besoin est disponible dans le complexe.

---

🌟 Installations et équipements

🏊 Piscines extérieures et intérieures

💦 Piscine pour enfants & parc aquatique

🍽 Café & restaurant

🏋️ Centre de remise en forme

Sauna & jacuzzi

💆 Salon de beauté

🎳 Bowling

🎱 Billards

🎮 Jeux d'arcade

(en milliers de dollars) Club des échecs

🎠 Parc pour enfants

🛒 Supermarché

🛎 Réception

(en milliers de dollars) Services de nettoyage et d'entretien

👶 Club pour enfants et mini-club rendent le projet particulièrement attrayant pour les familles.

---

🏡 Types d'appartement

• Studios

• 1+1

• 2+1

• 3+1

Aménagements modernes, espaces confortables et une véritable ambiance de vacances toute l'année ☀️🌊

Courtyard est parfait pour la vie permanente, les vacances ou l'investissement dans l'une des zones côtières les plus populaires 🌿✨