Complexe résidentiel Majestic Luxury Villas

Agios Sergios, Chypre du Nord
$355,698
47
ID: 33305
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Yenibogazici Belediyesi
  • Village
    Agios Sergios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villas de luxe Majestic — Un nouveau départ pour la vie Majestic 👑

Bienvenue à Majestic Luxury Villas, un projet exclusif de villa situé à Yeniboğaziçi, Famagusta, où le luxe, l'espace et l'élégance redéfinissent la vie moderne ✨
A seulement 5 minutes de Famagusta, ce prestigieux développement offre tranquillité, intimité et un accès sans effort à la vie urbaine 🌿

Conçu pour ceux qui apprécient le confort raffiné et l'architecture réfléchie, Majestic Luxury Villas offre une expérience résidentielle 5 étoiles dans tous les détails 🏡💎

Aperçu du projet

Le projet offre 5 types de villa différents, chacun conçu pour répondre aux plus hauts niveaux de la vie de luxe:

🏊‍♂️ 6 villas ultra luxueuses avec 4 chambres et piscines privées
🏊‍♂️ 10 villas duplex avec 4 chambres et piscines privées
🏡 5 villas duplex avec 3 chambres
🌿 8 villas d'un étage avec 3 chambres
🏘 16 villas avec 2 chambres

Chaque élément du projet a été soigneusement planifié pour assurer un maximum de confort et d'élégance. ✨

La vie spacieuse à son meilleur

🛋 Grandes et lumineuses salles de séjour
Au cœur de la maison, les salons du Majestic Project sont conçus pour être aussi spacieux et accueillants que possible, parfaits pour des moments de détente et des rassemblements élégants 🥂

Réveillez-vous dans le confort et la vie privée

🛏 Chaque chambre avec sa propre salle de bains privée et dressing
Toutes les chambres sont conçues avec le confort de l'hôtel, offrant des salles de bains privées, WC et dressing pour assurer une intimité et une détente complètes ✨🛌

Où la cuisine devient un art

🍽 Cuisines spacieuses entièrement équipées avec cellier privé
Créez votre cuisine de rêve adaptée à votre goût personnel.
Armoires brillantes, comptoirs en granit et finitions haut de gamme reflètent la qualité que vous pouvez ressentir chaque jour 💎

Salles de bains modernes et élégantes

🛁 Chaque chambre dispose de sa propre salle de bains privée, conçue avec une esthétique moderne et des matériaux de haute qualité
Ces espaces personnels de type spa transforment les routines quotidiennes en moments de luxe et de plaisir ✨

Majestic Villas de luxe est plus qu'une résidence —
c'est une déclaration d'élégance, de confort et de vie élevée 👑🌿

Localisation sur la carte

Agios Sergios, Chypre du Nord

Vous regardez
Posez toutes vos questions
Dos
